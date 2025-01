Gartenradio | Vatikanische Gärten

Vatikanische Gärten – eine verborgene Welt

Wenn der Vatikan in den Weihnachtsfeiertagen mit multimedialer Bildgewalt in das öffentliche Bewusstsein drängt, dann stehen Papst und Petersdom im Vordergrund. Von den Gärten gleich hinter dem Petersdom ist nichts zu sehen. Und auch wer nach Rom reist, kann nicht einfach durch die vatikanischen Gärten schlendern. Es gibt zwar einige wenige geführte Bustouren, aber die sind meistens ausgebucht. Und mal in Ruhe allein durch die Gärten zu schlendern, ist so gut wie unmöglich.

Der Vatikanexperte

Der Autor Ulrich Nersinger hatte das Glück, gleich mehrmals und sogar ganz allein in den Gärten unterwegs zu sein. Seit frühester Jugend ist er von der geheimnisumwitterten Welt rund und um den Vatikan fasziniert. Der ehemalige Ordensmann studierte Theologie und christliche Archäologie in Rom, trat erst bei den Augustiner Chorherren ein und nach 10 Jahren wieder aus. Seitdem berichtet er als freier Journalist und Autor über den Vatikan und seine Geschichte: über päpstliche Flotten, über Spione im Vatikan, über die Haustiere der Päpste und über die vielen Gesetze und Rituale rund um das Papsttum und den Vatikanstaat. Sein enormes Fachwissen ist vom römischen L’Osservatore Romano genauso gefragt wie von der Washington Post.

Heike Sicconi hat ihn für diese Folge vom „Gartenradio“ besucht. Ulrich Nersinger hat sein pralles Archiv rund um die vatikanischen Gärten und ihre tausendjährige Geschichte geöffnet. Er gibt Einblicke in die Welt von Päpsten und Palmen, von Rüsselkäfern und Secret-Service, von Heilkräutern und Kautabak. Und verrät einen Trick, wie man auch ohne Bustour und Sondererlaubnis in die Gärten kommt.

