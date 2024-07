Beppo Levi: Vater der Mathematik in Rosario

Am 20. Oktober 1939 sticht im Hafen von Genua ein großer Dampfer in See. Mit an Bord ist der Mathematiker Beppo Levi, ein unscheinbarer, älterer Herr mit Brille und Spitzbart, gerade mal 1, 50 Meter groß. Zusammen mit vielen anderen jüdischen Passagieren flieht er vor dem Faschismus in Italien und vor dem drohenden Krieg in Europa. Levi ist schon über 60 Jahre alt, als er den Dampfer in Richtung Argentinien besteigt. In Italien ist er angesehener Professor für Mathematik — im argentinischen Rosario erwartet ihn eine neue Aufgabe. Er soll das neu gegründete mathematische Institut an der Universität in Rosario leiten. Die Stelle ist ihm aufgrund seiner guten Kontakte in der internationalen mathematischen Community angeboten worden. Er wird das Institut bis nahezu an sein Lebensende leiten und die Mathematik in Argentinien auf den Kopf stellen.

Beppo Levi bringt total viel Erfahrung und Know-how mit nach Rosario, wie mathematische Forschung überhaupt funktioniert. Er macht dort außerdem legendäre Vorlesungen und revolutioniert die Art und Weise, wie an der Uni in Rosario geprüft wird. Demian Nahuel Goos, Mathematiker Foto: Chris Coe

Integralrechnung auf dem nächsten Level

Beppo Levi ist eigentlich eine Art Universalmathematiker. Besonders bekannt ist er allerdings für seinen „Satz von Beppo Levi“. Das ist ein wichtiger Satz aus der sogenannten Maßtheorie, einem Teil der Analysis, mit dem Levi Regeln für die Integralrechnung aufgestellt hat.

Levis Methoden finden überall dort Anwendung, wo Integrale oder Ableitungen auftauchen. Wir brauchen sie, um die Bahnkurve eines Satelliten zu berechnen oder um in der Biologie die Populationen von bestimmten Lebewesen zu untersuchen. Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft Foto: privat

Wie hat Beppo Levi die mathematische Forschung und Lehre an der Universität in Rosario geprägt? Mit welchen Tricks hat der Mann seine Vorlesungen gehalten? Und woher hat eigentlich Demian seine ganzen Insider-Infos zu Beppo Levi? Darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Charlotte Thielmann, Spektrum der Wissenschaft-Redakteurin Manon Bischoff und Mathematiker Demian Nahuel Goos in der vierten Folge von „Geschichten aus der Mathematik“.

