Mit dem Kopf durch die Wand: Ernst Zermelo

Im Jahr 1871 kommt Ernst Zermelo als Sohn eines Gymnasialprofessors in Berlin zur Welt. Er wächst behütet im Deutschen Kaiserreich auf, besucht das Gymnasium, studiert Mathematik in Berlin, Halle an der Saale und Freiburg und hat mit gerade einmal 28 Jahren bereits seinen Doktor in der Tasche. Dann beschließt er, nach Göttingen zu gehen, das damalige Zentrum des mathematischen Weltgeschehens. Er überzeugt durch sein großes mathematisches Talent, seinen Ehrgeiz und seine humorvolle, forsche Art. Wenn Zermelo aneckt, macht er sich nichts daraus — ob der Grund nun eine Neckerei in der Uni ist oder seine Forschung.

Es macht Zermelo Spaß, zu provozieren. Er teilt gerne aus — aber unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten hat das, was er sagt, auch immer Hand und Fuß. Demian Nahuel Goos, Mathematiker Foto: Chris Coe

Zermelos Arbeit ist stark beeinflusst vom berühmten Mathematiker David Hilbert, der ebenfalls an der Universität Göttingen forscht und lehrt. Im Jahr 1900 hält Hilbert auf dem Internationalen Kongress der Mathematiker in Paris einen Vortrag über die zukünftigen Probleme der Mathematik. Als größtes Problem sieht er offene Fragen der Mengenlehre — und setzt seinen Kollegen Ernst Zermelo darauf an. Vier Jahre später hat Zermelo eine Lösung gefunden, die er in einem kurzen Paper veröffentlicht. Er hat kurzum eine neue Ordnungsregel eingeführt: das Auswahlaxiom.

Das Auswahlaxiom besagt: Wenn wir mehrere Mengen haben, dann dürfen wir aus jeder Menge ein Element auswählen. Das ist, wie wenn ich in der Bäckerei stehe, eine Auswahl von Kuchen und Torten haben will und sage: Ich hätte gern ein Stück von allem. Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft Foto: privat

Die größte Debatte der Mathematik

Die neue Regel von Zermelo löst zwar ein großes Problem der Mengenlehre, aber sie hat auch zur Folge, dass paradoxe Situationen in der Mathematik auftauchen. Und das stößt vielen in der Mathematik übel auf. Obwohl Zermelo seine Lösung beweisen kann, spaltet sie die mathematische Community in zwei Lager. Auf der einen Seite wird er für seine geniale Entdeckung gefeiert und daraufhin an der Uni Göttingen zum Professor ernannt. Auf der anderen Seite wirft man ihm vor, dass sein Beweis nicht gültig sein könne. Hilbert, Herausgeber einer mathematischen Fachzeitschrift, lässt Zermelos Kritiker zu Wort kommen. Mit etwas zeitlichem Abstand reagiert Zermelo ausführlich auf die Zweifler — und nimmt in süffisantem Ton jede einzelne Kritik auseinander.

