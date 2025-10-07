Ken Keeler und das Futurama-Theorem

Es ist ungefähr das Jahr 3006 nach unserer Zeitrechnung In einem chaotischen Labor in Neu New York Ein Professor ist da wie immer Auch wenn er schon fast 180 Jahre alt ist Wenn er noch jung wäre würde er alles anders machen Das Leben richtig genießen mit einem fitten Körper Dann denkt er nach Er ist ja schließlich Erfinder Was wenn er tauscht mit Amy der Ingenieurin Was wenn sein Geist in ihrem jungen Körper stecken würde und Amys in seinem Und was wenn Amy mit Bender tauscht und Bender mit dem robo ungarischen Kaiser Und der mit einem Putzeimer Kommt man da jemals wieder raus Und wer zur Hölle hat sich das ausgedacht Das ist die Geschichte von Ken Keeler und dem Futurama Theorem Untertitelung Die Sendung wird live untertitelt Die Sendung wird live untertitelt Die Sendung wird live untertitelt Die Sendung wird live untertitelt Willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik Ich bin eure Podcast Host Karolin Breitschädel Mit dabei sind Manon Bischoff Mathe Redakteurin von Spektrum der Wissenschaft Und Mathematiker Demian Naulgoos der im Podcast für die Geschichten zuständig ist Herzlichen Glückwunsch Demian Demian wurde mit dem Medienpreis der Deutschen Mathematikervereinigung ausgezeichnet Das ist ein Preis der Leistungen bei der Vermittlung und Popularisierung von Mathematik Vielen Dank Caro Hat mich super gefreut weil es eine Anerkennung von Kollegen ist weil es aus der Mathematikervereinigung kommt Mit unserem Podcast freut mich dass es anfangs eine kleine Idee war die ich alleine hatte Und dass daraus eine super schöne Kooperation geworden ist zwischen Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM Und mit unserem wunderbaren Team Caro und Manon Und natürlich dass die Resonanz und das Feedback immer so schön ist Das finde ich auch Du machst ja nicht nur diesen Podcast für die Mathematik Du machst ja zum Beispiel obendrein noch jedes Jahr eine Ausstellung mit Kunstwerken von WissenschaftlerInnen Diese Ausstellung kann man sich beim Heidelberg Laureate Forum anschauen das jedes Jahr in Heidelberg stattfindet Es ist eine verdiente Auszeichnung für dein Engagement in der Mathematikvermittlung An der Stelle natürlich auch Dank an alle anderen Podcastbeteiligten Allen voran Charlotte Thielmann die das hier am Anfang gehostet hat und in der Redaktion immer noch mithilft Und auch an das Detektor Audio Team Benjamin Zerdani Tim Schmutzler und Stanley Beidauf Ohne euch HörerInnen wäre das Ganze ja auch Quatsch Vielen Dank dass ihr so zahlreich zuhört und dabei bleibt Das musste jetzt einmal gesagt werden Und wo wir jetzt gerade noch im Vorgeplänke sind noch eine kleine Sache vorweg Einen kleinen Nachtrag haben wir nämlich noch zur letzten Folge Da hat uns jemand bei Spotify auf einen kleinen Fehler aufmerksam gemacht Manon was ist uns da ärgerlicherweise durchgerutscht Wir haben vor zwei Wochen unter anderem über Newtons Gravitationsgesetz gesprochen um es zum Dreikörperproblem hinzuleiten Da habe ich gesagt dass die Kraft die die Sonne auf die Erde ausübt größer ist als umgekehrt Also die Kraft die die Erde auf die Sonne ausübt Weil die Sonne ja so viel massereicher ist Das stimmt aber so nicht Okay und was ist stattdessen richtig Die Kräfte die die beiden Himmelskörper aufeinander ausüben die sind in beiden Fällen gleich Was sich aber unterscheidet ist die Beschleunigung Also wie stark die Erde Richtung Sonne beschleunigt wird und umgekehrt Die Erde wird in diesem Fall viel stärker zur Sonne hin beschleunigt und bewegt sich deshalb um sie herum Die Sonne dagegen wackelt nur minimal hin und her Und Gleiches gilt natürlich auch für uns Menschen wenn wir auf der Erde hüpfen Wir üben die gleiche Kraft auf die Erde aus aber die Beschleunigung ist unterschiedlich Sorry noch mal Ja ich würde sagen kann mal passieren Danke Manon für diesen Nachtrag Und danke aber auch an die Person die uns darauf hingewiesen hat Wir bereiten die Folgen natürlich sehr gewissenhaft vor und versuchen immer dass alles korrekt ist Aber wie in diesem Fall ist uns leider trotzdem mal was durchgerutscht Aber umso mehr freuen wir uns dass wir so aufmerksame HörerInnen haben Denn über konstruktive Kritik freuen wir uns Und das nehmen wir natürlich auch ernst So nun wollen wir aber endlich mal zu unserer heutigen Geschichte kommen Wie ich in der letzten Folge über Henri Poincaré das Dreikörperproblem und die Geburt der Chaostheorie schon angekündigt habe wird es auch in dieser Folge wieder eine Menge popkulturelle Referenzen geben Und zwar auf Futurama diese Science Fiction Zeichentrickserie auf die wir uns in der Folge über Ramanujan auch schon mal bezogen haben Denn unter den MacherInnen von Futurama genauso wie bei den Simpsons zum Beispiel auch sind einige Mathe Nerds die gerne mal mathematische Anspielungen in die Drehbücher reinschreiben Aber bei Futurama geht es nicht einfach nur um Mathe Nee in Futurama wird sogar ein eigenes echtes Theorem bewiesen das Futurama Theorem Ja wobei man jetzt sagen muss Ken Keeler der diese Episode von Futurama geschrieben hat der hat selbst gesagt ach komm das ist jetzt nicht so ein großes Ding ich würde das jetzt auch nicht Theorem nennen Aber die meisten MathematikerInnen sehen das anders Und auch ich würde sagen das ist schon ein Theorem oder ein Satz wie man halt auf Deutsch eigentlich sagt Also Satz wie in Satz des Pythagoras zum Beispiel also so Satz des Ken Keeler Genau also das ist eine echte neue mathematische Erkenntnis Das schaffen viele MathematikerInnen erst wenn sie schon fast Professoren sind oder zumindest echt erst lange nach dem Studium Also ich finde es ist wirklich krass dass das hier einfach so nebenbei in der Serie passiert Das ist übrigens die Folge im Körper des Freundes oder im Original The Prisoner of Bender Wenn ich dieses Theorem jetzt verstehen will beziehungsweise den Beweis kann ich dann einfach Futurama also diese Folge gucken Guter Versuch aber nee nicht wirklich Also das geht da alles super schnell in dieser Folge Und der Beweis selbst der steht dann nur ganz ganz kurz an einer Tafel Und das ist jetzt nicht der komplizierteste Beweis aller Zeiten aber das kann man jetzt auch als Mathematikerin nicht sofort durch Draufschauen kapieren würde ich mal behaupten Na dann umso schöner dass du da bist um uns das hier gleich noch mal zu erklären Wir müssen aber ja eh erst mal verstehen worum es überhaupt geht Und da kommt natürlich jetzt Demian ins Spiel Demian von dir weiß ich dass du ein riesiger Futurama Fan bist Ja genau das kann man wirklich so sagen Also Futurama war eigentlich immer meine Lieblingsserie auch weil da auch ganz oft so kleine Mathe Easter Eggs versteckt sind Und gerade diese Folge mit den Futurama Theorien als die rauskam also die Folge das war 2010 da habe ich das quasi alles live mitverfolgt Und ich habe diese Folge sofort geliebt muss ich sagen Das ist wirklich so für mich als Mathematiker einfach super cool wie Mathe in dieser Welt eingebunden ist Mhm dann nimm uns doch mal mit in diese Welt also die Futurama Welt Also Futurama spielt knapp 1000 Jahre in der Zukunft in einer futuristischen Version von New York die passenderweise halt auch Neu New York heißt Das ist eine Welt in der es nicht nur Menschen gibt sondern auch Roboter Außerirdische Mutanten und die alle leben halt da zusammen Ich erinnere mich noch an Lila die nur dieses eine riesige Auge hat und diesen ich sag mal frechen Roboter der die ganze Zeit trinkt und raucht Naja das ist Bender genau Das ist so ein Haufen sympathischer Freaks die da alle zusammen arbeiten Erfunden übrigens von David Cohn und Matt Groening von denen ja auch die Simpsons kommen Also dieser Simpsons Humor das ist auch ein bisschen der Vibe in Futurama Die Story mit dem Futurama Theorem die geht ja mit zwei Nebencharakteren los nämlich mit Professor Farnsworth ein sehr sehr alter verrückter Wissenschaftler der in einem Labor arbeitet und so mittelkompetent ist und mit Amy die Ingenieurin ist Und Amy und Dr Farnsworth die haben mal wieder was relativ Sinnloses erfunden Hast du gerade sinnlos gesagt Also ich würde jetzt sagen kommt drauf an Okay also vielleicht nicht sinnlos aber sagen wir ohne zu wissen wofür es eigentlich gut ist Ja okay das kann man sagen Die beiden haben nämlich eine Maschine erfunden bei der sich zwei Leute so eine Art Helm aufsetzen Dann drücken die einen Knopf und dann tauschen die beiden Körper und Geist miteinander aus Ja genau Das ist der sogenannte Mind Switcher Ich bin in deinem Körper und du bist in meinem Körper Dieser Mind Switcher hat am Anfang erst mal nicht so wahnsinnig gut funktioniert Also Amy macht da zum Beispiel so einen Scherz dass sie die ganze Zeit die Affen aufräumen muss die offensichtlich schon gestorben sind bei diesem Experiment Aber das ist jetzt repariert und der Mind Switcher ist ready Sehr gut Dieses Mal haben wir den Körpertauscher bestimmt repariert Gut ich habe satt haufenweise diese toten Affen wegzuräumen Warum willst du deinen Geist in einen neuen Körper pflanzen Professor Farnsworth der Erfinder der ist schon ziemlich alt Also genau gesagt fast 180 Jahre Also wirklich wirklich alt Und er wäre eigentlich gerne noch mal so richtig jung und fit So wie Amy halt Nun ja wenn die 18 Dekade eines Mannes anbricht denkt er an die Fehler zurück die er begangen hat Wie die Haufen von toten Affen Ohne Haufen kommt die Wissenschaft nicht weiter Nein ich bedauere dass ich in meiner Jugend viel zu wenig riskiert habe Und Amy die hätte gerne mal einen Körper mit dem sie richtig richtig viel essen kann ohne zuzunehmen So wie Dr Farnsworth eigentlich der ja wenn ich mich richtig erinnere sehr sehr dünn ist Ja ganz genau Moment mal wenn wir die Körper tauschen würden könnte ich ein Leben am Limit führen und du deiner dämonischen Fresslust frönen Wir sind genau die Menschen für die diese Maschine von uns gebaut wurde Warte kann ich es mir noch mal anders überlegen Nur in meinem Körper Okay der Mind Switcher funktioniert Amy lebt jetzt im Körper von Dr Farnsworth und Dr Farnsworth lebt jetzt im Körper von Amy Und es ist unklar ob ein Zurücktauschen überhaupt möglich ist Aber ist erst mal egal die beiden haben eine gute Zeit und so Aber man kann sich vorstellen irgendwann kommt dann doch der Punkt an dem sie sagen jetzt reicht es langsam Ich will doch gern in meinen eigentlichen normalen Körper zurück Und genau das ist der Moment da geht das Problem erst richtig los Professor was passiert hier nicht Als die beiden nämlich zurücktauschen wollen da merken sie shit es geht ihr gar nicht Professor Farnsworth hat die Maschine falsch programmiert Eine schlechte Nachricht für mich Ich habe die zerebrale Immunreaktion nicht in Betracht gezogen Du Vollidiot Sobald zwei Körper ihren Geist getauscht haben können sie niemals wieder zurücktauschen Und dann ist klar zwei Körper können den Mind Switcher immer nur einmal gemeinsam benutzen Man kann also den Geist tauschen aber man kann nicht zurücktauschen Das wäre jetzt in der echten Welt ein guter Grund um zu sagen okay bis wir das geklärt haben lassen wir jetzt erst mal die Finger von dieser Maschine Aber in der Welt von Futurama passiert genau das natürlich nicht Ja genau also bei Futurama geht es jetzt erst richtig los Weil alle in dieser Welt irgendeinen Grund haben ihren Körper tauschen zu wollen Lila will ein alter Mann sein damit sie für zwei Dollar weniger ins Kino kommt Bender will eine junge Frau sein um den sogenannten robo ungarischen Kaiser zu verführen Fry will den Körper von einem hässlichen Mutanten haben um seiner Freundin zu zeigen hey wenn ich so hässlich bin dann findest du mich wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv Ja es gibt ja sogar einen Putzeimer der sich dann am Ende in Amy verwandelt Ja genau In Futurama haben sogar die Putzeimer eine Seele und einen Körper den man dann auch tauschen kann Also es ist natürlich ein komplettes Chaos am Ende Wie viele Menschen und Mutanten und außerirdische Und Putzeimer haben denn am Ende ihre Körper getauscht Neun Neun Leute sagen wir jetzt einfach mal so neun Menschen und Mutanten und Putzeimer sind am Ende im falschen Körper Und niemand kann zurück Ja das ist halt die Frage Die Frage die sich auch Ken Keel erstellt der Autor von dieser Folge Weil er nämlich nicht nur Comedy Autor ist sondern auch Mathematiker Er hat also wirklich in Mathematik eine Doktorarbeit geschrieben und er fragt sich jetzt natürlich ob man die vielleicht doch noch alle zurücktauschen kann Also die Seele und Körper Und seine Idee ist vielleicht geht das wenn man einen Extrakörper dazuholt Von außen Ah dass man quasi sagt wir zwei können zwar nicht direkt zurücktauschen aber wenn dann noch jemand Drittes ist dann tauschen wir sozusagen über Bande zurück Mit einem Proxy der dann so eine Art externe Festplatte ist wo man den Geist mal kurz zwischenspeichern kann Das ist die Idee und das ist auch das was Amy und Dr Franzworth erstmal ausprobieren Sie holen sich einen Dritten dazu und zwar den unverstimmten Roboter Bender Vielleicht können wir zurücktauschen wenn wir einen dritten Körper als Zwischenlager verwenden Ich bestehe zu 60 Prozent Auslagerraum Hey was ich Also Amy wir tauschen einfach unsere Körper und dann werden wir Aber dann merken sie ach du schreck das geht leider überhaupt nicht auf Nein ich wäre wieder in meinem Körper aber du und Bender wären vertauscht Und Amy und Benders Körper können nicht tauschen weil sie es gerade schon getan haben Also egal wie man tauscht am Ende bleiben immer zwei übrig die noch nicht im richtigen Körper sind und die dann aber auch nicht mehr tauschen dürfen weil sie schon mal getauscht haben Genau Die Frage ist jetzt natürlich geht das vielleicht doch irgendwie wenn man nicht nur einen Proxy nimmt sondern mehrere Und wenn das geht wie viele Proxys braucht man denn dann wenn neun Leute im falschen Körper stecken Ja das ist hier die große Frage Ken Keeler hat sich dieses ganze Chaos ausgedacht und dann merkt er oh shit das geht überhaupt nicht Er hat sich also dieses Problem ausgedacht ohne die Lösung zu kennen was schon mal ganz lustig ist für einen Serienmacher Aber vielleicht war ihm auch da nicht klar dass darauf keine Antwort bekannt ist Das ist ein Problem da hat offensichtlich noch niemand in der Mathewelt drüber nachgedacht Es gibt keine Antwort darauf Er muss sein Problem jetzt also selbst lösen Ja er muss das selbst eine Antwort finden Wie viele Proxys braucht man um alle Körper zurückzutauschen Ist es möglich mit vier oder mehr Körpern den Normalzustand wiederherzustellen Ich bin nicht sicher Ich fürchte dafür brauchen wir Mathe Okay verdammt Wir brauchen also Mathematik Manon wir brauchen Hilfe Alles klar ich bin da Damien hat ja schon die Ausgangssituation geschildert die ziemlich unübersichtlich ist Irgendwie haben alle Charaktere von Futurama kreuz und quer ihren Körper getauscht und wollen jetzt doch wieder in ihren eigenen Körper zurück Aber alle die getauscht haben können jetzt nicht zurücktauschen oder zumindest nicht direkt Also erste Frage an dich Werden sie es schaffen und wenn ja wie viele Proxys braucht man Ja also das ist genau das Futurama Theorem das Ken Keeler dann in dieser Folge beweist Und das sagt nämlich ja man kann immer alle zurücktauschen Schon mal gut Und zwar mit zwei Proxys Zwei nur für neun Leute Ja wobei das Coole ist es ist komplett egal wie viele Leute das sind Das geht auch mit 50 vertauschten Körpern oder mit 100 000 Es reichen einfach immer zwei Proxys Okay also das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hätte eher gedacht je mehr Leute desto mehr Proxys Ja ich fand das ehrlich gesagt auch erst mal überraschend Aber das ist das Schöne natürlich dass halt eben genau diese zwei Proxys immer ausreichen Bei Futurama sind es am Ende übrigens zwei Basketballspieler Und die sind nicht nur sehr gute Basketballspieler sondern zufällig auch sehr gute Mathematiker Sweet Clyde und Bubblegum Tate Okay Sweet Clyde und Bubblegum Tate retten die Futurama Crew Ich frag mich nur wie Also warum reicht nicht einer davon Und warum geht das dann zu zweit plötzlich für egal wie viele Leute die ihre Körper rumgetauscht haben Wir machen am besten mal ein Beispiel würde ich sagen Ein einfaches Beispiel Zwei vertauschte Körper Also stellt ihr einfach vor wir beide benutzen den Mind Switcher Ich bin jetzt Caro Okay dann bin ich jetzt Manon und kann sehr gut Mathe erklären Sehr gut Aber was machen wir jetzt wenn wir zurücktauschen wollen Also wir haben ja beide eben den Mind Switcher benutzt Also können wir das jetzt ja nicht noch mal machen richtig Genau wir können unseren Geist nicht direkt zurücktauschen Also brauchen wir einen Proxy Ich würde sagen Damian du darfst unser Proxy sein Hurra ich darf auch mal im Mathe Teil dabei sein Ich bin Damian in Damians Körper Also Caro wir können unseren Geist nicht direkt zurück switchen Deshalb tauschst du erst mal mit Damian und Damian tauscht dann mit mir Okay ich tausche mit Damian Dann bin ich jetzt Damian Und mein Geist also der Manon Geist der ist dann jetzt bei Damian Hey ich bin Manon Mathe Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft Und wenn wir also Damian und ich jetzt noch mal tauschen dann bin ich wieder Manon Also Moment Moment du bist wieder Manon aber ich bin ja jetzt Damian und Damian ist dann Caro Also müssen wir jetzt ja noch mal tauschen richtig Ja aber ihr dürft leider nicht weil ihr habt ja gerade schon getauscht und noch mal tauschen geht ja nicht Okay da muss ich mich jetzt erst mal dran gewöhnen dass ich jetzt für immer Damian bin Also nichts gegen dich Damian Tut mir leid Caro ich wollte eigentlich ein sehr guter Proxy sein Ja ist okay Okay also jetzt verstehe ich glaube ich warum ein Proxy nicht reicht weil ein Proxy sich selbst ja am Ende nicht zurücktauschen kann Das ist halt genau das Problem Deshalb braucht man immer zwei Proxys Das ist einfach sehr verwirrend sich das vorzustellen welcher Geist jetzt in welchem Körper steckt und wer jetzt eigentlich schon mit wem getauscht hat Aber können wir das jetzt trotzdem noch mal durchgehen Wie geht das jetzt mit den zwei Proxys Also wir haben Damian und dann haben wir Damian zwei Okay ich bin Damian zwei der zweite Proxy Also die Auflösung geht jetzt tatsächlich ziemlich einfach Wir tauschen einfach beide jeweils mit einem Proxy Okay dann bin ich Damian und du bist Damian zwei Und dann tauschen wir beide noch mal mit dem anderen Proxy sozusagen über Kreuz Okay warte mal Das heißt ich tausche jetzt mit Damian zwei und der hat gerade mit dir getauscht weil du meinen Geist hattest Und ich bin jetzt wieder Caro Und tatsächlich geht das für alle auf Also ich bin wieder Manon und die beiden Proxys können am Ende auch nochmal tauschen Dann sind die auch wieder sie selbst Okay ich verstehe dass man jetzt wieder mit dem anderen Proxy zwei Proxys braucht Und ich verstehe auch dass zwei Proxys jetzt bei uns gerade gereicht haben weil ich bin wieder Caro und du bist wieder Manon Was ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann ist wie das jetzt für neun Leute funktioniert oder ja gar für tausend Also keine Angst wir gehen das jetzt nicht für tausend Leute durch Das wird schon schnell verwirrend Aber vielleicht ist dir ja aufgefallen die beiden Proxys die haben ja erst mal nur mit uns beiden getauscht Du meinst jetzt dieses über Kreuz also erst mit dem einen Proxy dann mit dem anderen Genau die haben erst mal nur mit uns getauscht bis bei uns alles richtig war Und erst dann ganz am Schluss haben die noch einmal untereinander getauscht Das heißt die Proxys räumen erst alles auf und dann tauschen sie sich selbst zurück Und theoretisch können die halt noch viel mehr aufräumen als zwei Leute Also zum Beispiel nochmal wie bei uns jetzt wenn noch zwei andere Leute vertauscht sind oder manchmal ist das auch eher so ein Ringtausch wenn da quasi ganz viele Leute untereinander vertauscht sind Aber die Proxys können eben immer erst alles aufräumen also alle anderen zurücktauschen und dann ganz am Schluss einmal sich selbst So ist es dann auch bei Futurama Das weiß Sweet Clyde Völlig egal wie vertauscht eure Geister sind man braucht maximal zwei Extraspieler um den Originalzustand wiederherzustellen Man sieht dann wie alle neun einer nach dem anderen wieder zurückgetauscht werden Und dann der allerletzte Tausch Das sind dann die beiden Proxys Sweet Clyde und Bubblegum Tate Da sagt noch jemand theoretische Mathematik wäre nicht auf das echte Leben anwendbar Manon du hast gesagt Ken Keeler selbst der war eigentlich nicht der Meinung dass es jetzt ein echtes Theorem ist was er da entdeckt hat Und naja wenn jetzt Sweet Clyde und Bubblegum Tate das in einer Comedy Serie an die Tafel schreiben das ist ja jetzt auch kein offizieller Forschungsbeitrag sag ich mal Ja tatsächlich ist das Futurama Theorem aber dann doch ganz offiziell in einer Fachzeitschrift erschienen weil eine Gruppe von MathematikerInnen Ron Evans Lihua Huang und Tuan Nguyen diesen Beweis aus der Serie noch mal sauber aufgeschrieben haben und das dann in The American Mathematical Monthly veröffentlicht haben Also in einem echten mathematischen Journal Und die haben natürlich auch gesagt dass der Beweis von Ken Keeler kommt Wobei man sagen muss so wie Bubblegum Tate und Sweet Clyde das an die Tafel geschrieben haben das ist schon auch sehr typisch wie Matheunterricht an der Uni Also da hat Keeler sich wahrscheinlich schon daran erinnert wie das bei ihm damals an der Uni war Ich musste auch ein bisschen an Good Will Hunting denken Matt Damon hat in diesem Film eine Eingebung und schreibt auch so krasse Formeln an die Tafel Oh Gott hör doch auf Also das ist wirklich die schrecklichste Darstellung von Mathematik in Good Will Hunting Das geht gar nicht Okay warum das Okay vielleicht war es ein bisschen zu emotional aber okay Also das mathematische Problem da in Good Will Hunting das ist wirklich vollkommen banal und trivial Also da wird es halt so präsentiert als wäre es das Werk eines Genies wenn Matt Damon das so löst Aber nein eigentlich nicht Also das Futurama Theorem ist mathematisch auf jeden Fall sehr viel cooler Aber Bubblegum Tate ist natürlich auch viel cooler als Matt Damon Also ein unfairer Vergleich an der Stelle Ja Futurama ist halt wirklich einfach eine super coole Serie Und das ist ja auch nicht die einzige Folge in der es irgendwie um Mathe geht Ja du meintest ja schon da sind ganz oft Easter Eggs für MathematikerInnen versteckt Das ist halt auch Ken Keeler der immer wieder solche mathematischen Konzepte einbaut Also ich erinnere mich zum Beispiel in einer Folge da steht im Supermarkt die Biermarke Kleins Bier Das ist natürlich erfunden Und Kleins Bier das sieht aus wie eine kleinsche Flasche Das ist also so ein spezielles geometrisches Objekt und das nach Felix Klein benannt ist Ja der taucht vielleicht auch noch mal irgendwann hier auf Oder auch die Seriennummer von Bender Das ist der gemeine Roboter Ja genau Die Seriennummer von ihm ist die 1729 Kennen wir schon aus der Romanutschen Folge Das ist die kleinste Zahl die man auf zwei verschiedene Warten weisen als Summe zweier Kubikzahlen darstellen kann Also wirklich lauter solche kleine versteckte Easter Eggs wo Mathematiker sich dann daran freuen können Und du Manon du bist ja Physikerin Kannst du dich auch freuen über solche Easter Eggs Also es gibt auch Physikbezüge in Futurama aber das Easter Egg das mir am meisten in Erinnerung bleibt das ist in der Folge Gebäll aus der Steinzeit bei der der Hauptcharakter Fry seinen versteinerten Hund wiederfindet Also zur Info die Geschichte zu Futurama ist ja dass Fry irgendwann aus Versehen eingefroren wird und in der Zukunft aufwacht Und der Hund den er findet den hat er ja in seinem früheren Leben Und der Professor Farnsworth der findet eine Möglichkeit den Hund wieder zu Leben zu erwecken Und er fragt Fry ob er das auch machen soll Und Fry sagt aber nein und meint der Hund hatte ja bestimmt ein super erfülltes Leben ohne ihn Und dann ist der schlimmste Moment in der Serie für mich der jemals eingetreten ist weil dann sieht man im Nachspann wie der Hund einfach jeden Tag auf Fry gewartet hat Also ja ich muss doch richtig heulen Also das ist auch noch eine wahre Geschichte angelehnt nämlich an den Hund Hashiko der in Japan lebte und nach dem Tod seines Besitzers immer wieder auf ihn am Bahnhof gewartet hat Und der hat jetzt eine Statue die man am Bahnhof in Shibuya bewundern kann Das ist zwar ein trauriges Ende für die Folge aber trotzdem eine schöne Geschichte Und damit kommen wir zum Ende dieser Geschichte aus der Mathematik Falls ihr auch ein Lieblings Easter Egg in einer Serie oder einem Film habt ob das jetzt mit Mathe oder mit Hunden oder mit Physik zu tun hat ist uns egal Schreibt es uns gerne in die Kommentare Wir sind neugierig Ja und was wir jetzt aus dieser Geschichte für ein Fazit mitnehmen können Ja ich weiß auch nicht so genau Vielleicht tausche niemals deinen Körper wenn nicht auch zwei Proxys in der Nähe sind Naja und es ist natürlich auch eine Geschichte darüber dass Neugier und die Freude am einfach mal ausprobieren auch in der Mathematik die wichtigsten Faktoren sind um was Neues zu entdecken In zwei Wochen kommt die nächste Geschichte aus der Mathematik In der wird es dann um einen Mathematiker gehen von dem sich mindestens ein Hörer schon mal gewünscht hat dass wir mal eine Folge über ihn machen Und dieser Mathematiker ist vor allem dadurch berühmt geworden dass er sich mit Kaninchenzucht beschäftigt hat und dabei was ziemlich Cooles rausgefunden hat Schaltet also gerne wieder ein Lasst uns ein Feedback da wenn euch diese Folge gefallen hat Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder Macht’s gut und bleibt neugierig Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radiodetektor FM und Spektrum der Wissenschaft Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Naul Goos Die Mathematik erklärt Hartmannon Bischoff 