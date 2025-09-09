Ein Kratzer mit Folgen

Es gibt viele verschiedene Gründe, warum sich junge Mathematikerinnen und Mathematiker für ein bestimmtes Promotionsprogramm entscheiden. Bei Mura Yakerson fängt alles mit einem Kratzer an. Am 7. Juli 2014 ist sie mit dem Auto in St. Petersburg unterwegs, will einen Freund oder eine Freundin vom Bahnhof abholen. Beim Ausparken schrammt sie ein Auto. Mura wundert sich nicht, dass die Überwachungskameras alles genau aufzeichnen. Schließlich hat sie, wie sie selbst sagt, nicht mitten in Moskau einen Oppositionsführer erschossen, sondern eben nur ein Auto geschrammt. Es ist ein Kratzer mit Folgen. Vor Gericht wird Mura Yakerson vor die Wahl gestellt: Ein halbes Jahre den Führerschein abgeben — oder drei Tage ins Gefängnis? Sie entscheidet sich für das Gefängnis.

Wortwörtlich eine Sekunde nach der Verhandlung wird ihr klar: Das war ein großer Fehler. Demian Nahuel Goos, Mathematiker Foto: Chris Coe

Mura stellt sich drei ruhige und entspannte Tage vor, wird aber schnell von der Realität des Justizvollzugs eingeholt. Am Anfang darf sie weder essen noch trinken, darf ihre Zelle nicht verlassen, hat kaum Kontakt zu anderen Menschen. Was sie hat, ist ein Talisman. Ein Paper über motivische Homotopietheorie von Marc Levine, Mathematik-Professor an der Universität Duisburg-Essen.

Träume von der Mathematik

Mura kennt das Paper schon und im Gefängnis hat sie gar nicht die Muße, es noch einmal zu lesen. Aber es ist da. Und Mura beginnt zu träumen: Was, wenn ich nach Essen gehe? Wenn ich dort meinen Doktor mache? Und zwar über motivische Homotopietheorie bei Marc Levine? Es ist der Traum von der Mathematik, der Mura Yakerson durch die drei Tage im Gefängnis trägt.

In der motivischen Homotopietheorie geht es eigentlich darum, einmal die gesamte Mathematik aufzuräumen. Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin von Spektrum der Wissenschaft Foto: privat

