Halbzeit-Check für Deutschlands Klimaziele

Unseren Klimapodcast „Mission Energiewende“ gibt es nun schon einige Jahre, angefangen hat alles mit der Frage: Wie steht es um das Klimabewusstsein der Deutschen? Damals, im Jahr 2018, waren immerhin noch 16 Prozent der Deutschen Klimaskeptikerinnen, glaubten also nicht daran, dass der Klimawandel real ist. Außerdem glaubte damals nur rund ein Viertel der Deutschen, dass sich die Wissenschaft weitgehend einig darüber ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Stand 2024 stellt nur noch eine Minderheit die menschengemachte Klimakrise in Frage — trotz eines Rechtsrucks in der Gesellschaft. Verschiedene Instrumente und Gesetze sind eingeführt worden, um der Klimakrise zu begegnen: Was ist in Sachen Klimapolitik und Energiewende passiert? Und wie sieht die Zukunft aus?

Ausbau der Erneuerbaren geht voran



Die Förderung der regenerativen Energien in Deutschland hat schon in den 1990er-Jahren angefangen, 2000 kam das Erneuerbare-Energien-Gesetz, bis 2045 will die Bundesrepublik klimaneutral sein. In den vergangenen Jahren hat Deutschland vor allem die erneuerbaren Energien stark ausgebaut. Laut der Energieökonomin Claudia Kemfert liegt der Anteil der Erneuerbaren in der Stromerzeugung mittlerweile bei 60 Prozent. Insbesondere die Solar-, aber auch die Windenergie hat in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt. Es gibt aber auch Nachbesserungsbedarf. Vor allem in der Sektorenkopplung, aber auch in der Mobilität.

Grundsätzlich gesehen ist es schon erfreulich, dass wir in puncto erneuerbare Energien auf einem ganz guten Weg sind in den letzten Jahren. Claudia Kemfert, Energie-Ökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Foto: Daniel Morsey

Welche Erfolge gab es und welche negativen Entwicklungen haben im Bereich der Energiewende stattgefunden? Das bespricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit der Energie-Ökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Claudia Kemfert in dieser Folge von „Mission Energiewende“.