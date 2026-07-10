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Natalya Bardushka / Shutterstock.com
Bild: Natalya Bardushka | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | 300. Folge

Ein Jubiläum und fünf Mythen

300 Folgen Spektrum-Podcast! Zum Jubiläum räumen wir mit fünf gängigen Mythen aus der Wissenschaft auf und lassen Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen.

Wir haben Grund zu feiern: Das ist die 300. Ausgabe des Spektrum-Podcasts! Anlässlich unseres Jubiläums haben wir in dieser besonderen Folge fünf Mythen aus der Wissenschaft im Check.

Seit 2019 sprechen die Redakteurinnen und Redakteure von Spektrum der Wissenschaft Woche für Woche mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer über die spannendsten Themen aus der Welt der Forschung. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, allen Hörerinnen und Hörern herzlich zu danken! In der Folge hört ihr einige eurer Grußbotschaften zum Jubiläum.

Euer Podcast begleitet mich wirklich schon seit vielen Jahren. Ich finde es genial, dass wissenschaftliche Themen immer schön zusammengefasst und verständlich rübergebracht werden.

Podcast-Hörer Paul

Die 300. Folge nehmen wir außerdem zum Anlass, mit fünf Behauptungen aufzuräumen, die sich bei vielen Menschen festgesetzt haben, aber gar nicht stimmen.

Da ist zum einen der Mythos, dass wir nur zehn Prozent unseres Gehirns nutzen würden. Das begegnet uns häufig, stimmt aber nicht. Im Gegenteil, Untersuchungen zeigen, dass wir den Großteil unseres Gehirns regelmäßig nutzen. Doch wie hat sich diese Falschaussage so durchgesetzt? Die Antwort gibt Anna Lorenzen, promovierte Neurobiologin und Redakteurin für den Bereich Life-Sciences bei Spektrum der Wissenschaft.

Mythen über Mythen

Ein weiterer Mythos, der sich bei vielen schon in der Schulzeit festgesetzt hat, hat mit Evolution zu tun: Wir stammen alle vom Affen ab! Nur stimmt das so überhaupt nicht, wie Frank Schubert, Biologe und Spektrum-Redakteur, im Gespräch mit detektor.fm-Host Marc Zimmer erklärt.

Auch das Weltall steckt voller Mythen und Falschbehauptungen: So heißt es oft, dass Schwarze Löcher uns alle einsaugen würden. Doch weit gefehlt, weiß Physiker und Spektrum-Redakteur Mike Zeitz.

Schwarze Löcher sind keine kosmischen Staubsauger, sondern eher das Gegenteil.

Mike Zeitz

Mike ZeitzFoto: Spektrum der Wissenschaft

Katharina Menne klärt einen weiteren bekannten Mythos auf: Wird man krank, wenn man friert oder mit nassen Haaren rausgeht? Nein, das stimmt so nicht. Warum, das erörtert die Spektrum-Redakteurin im Podcast genauer.

Und auch aus dem Bereich der Geschichte wird eine Falschannahme entkräftet: Oft heißt es, dass die Menschen früher alle dachten, die Erde sei flach. Doch Forschende wissen inzwischen, dass auch die Menschen im Mittelalter schon verstanden, dass die Erde eine Kugel ist, wie Karin Schlott von Spektrum der Wissenschaft ausführt.

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