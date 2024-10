Zum Glück kam niemand zu Schaden, als die Carolabrücke in Dresden plötzlich in die Elbe stürzte. Gegen 3 Uhr in der Nacht waren weder Autos noch Straßenbahnen oder Fußgänger auf der Brücke unterwegs — und so landeten nur mehrere Tonnen Beton und Stahl im Wasser.

Doch der Einsturz entfachte nach dem ersten Schock schnell eine Diskussion über die Sicherheit unserer Brücken. Kein Wunder: Die Folgen eines solchen Unglücks könnten fatal sein. Da ist zum einen der wirtschaftliche Schaden, der allein für die Reparatur der Carolabrücke in die Millionen geht. Zum anderen könnte es beim nächsten Mal mit weniger Glück auch Verletzte und Tote geben. Deshalb fragen sich viele: Wie sicher sind unsere Brücken?

Carolabrücke war sanierungsbedürftig

Dass die Carolabrücke Reparaturen bitter nötig hatte, war bereits bekannt. Die Sanierung hatte sogar schon begonnen. Warum die Brücke so plötzlich einstürzte, wird derzeit noch untersucht. Klar ist aber: Spannbetonbrücken, wie die Carolabrücke eine ist, haben neben vielen Vorteilen auch einige Schwächen. Das wirft Fragen auf. Denn in Deutschland stehen viele solche Exemplare, die teilweise hunderte Meter lang sind.

Trotzdem müssen wir uns wohl keine Sorgen zu machen, dass bald ständig Brücken anlasslos einstürzen werden, sagt Lars Fischer, Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Brücken werden regelmäßig kontrolliert, und auch wenn viele sanierungsbedürftig seien, so stelle das trotzdem nicht immer gleich ein Sicherheitsrisiko dar.

Der Sanierungsstau der deutschen Brücken bedeutet auch ein Problem für Verkehrswege und Wirtschaft. Lars Fischer Spektrum der Wissenschaft

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt Fischer, wie Stahlbetonbrücken wie die Carolabrücke in Dresden aufgebaut sind und wie die Sicherheitsstandards in Deutschland aussehen. Er geht außerdem darauf ein, was über das Unglück in Dresden bereits bekannt ist und was wir daraus für die Zukunft lernen können.