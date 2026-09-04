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Bild: AnnaStills | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Podcasts

Warum sind Podcasts bei vielen Menschen so beliebt?

Podcasts sind überall: Sie informieren, unterhalten und schaffen eine besondere Nähe zwischen Hosts und Publikum. Warum sind sie so erfolgreich?

Podcasts sind längst mehr als ein Trend: Für viele sind sie ein tägliches Medium der Information und Unterhaltung, das aus dem Alltag kaum noch wegzudenken ist. Aber warum haben die Audio-Formate in den vergangenen Jahren eigentlich eine so große Bedeutung erlangt?

Ein zentrales Motiv bei den Zuhörenden ist sicherlich die besondere Beziehung zwischen Publikum und Hosts. Podcasts vermitteln häufig das Gefühl, Teil eines persönlichen Gesprächs zu sein. Regelmäßige Begegnungen mit vertrauten Stimmen schaffen Nähe und können sogenannte parasoziale Beziehungen entstehen lassen — einseitige, aber emotional bedeutsame Bindungen zu Menschen, die man nur aus den Medien kennt.

Podcasts als Massenmedium

Gleichzeitig ist das Medium in den vergangenen Jahren auch extrem vielseitig geworden. Podcasts begleiten Menschen beim Autofahren, Sport, Putzen oder Einschlafen und verbinden Unterhaltung, Wissen und Information. Besonders erfolgreich sind Gesprächsformate und Nachrichtenpodcasts, auch Politiktalks und True-Crime-Formate sind extrem beliebt. Gerade True Crime fasziniert viele Hörerinnen und Hörer nicht nur wegen der Spannung, sondern auch, weil sie Hintergründe von Verbrechen verstehen möchten.

Gute Podcasts leben dabei nicht nur von interessanten Themen, sondern vor allem auch von den Hosts und der Technik. So kommt es vielen Zuhörenden auf verständliche Sprache und ein authentisches Auftreten der Hosts an. Gerade die Gesprächsführung, die ein Hauptkriterium für einen guten Host ist, entscheidet häufig über die Qualität des Podcasts. Und nicht zuletzt kommt es auch auf saubere technische Umsetzung und guten Sound an.

Podcasts erfüllen ein Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit.

Christiane Gelitz

Christiane GelitzFoto: Spektrum der Wissenschaft

Christiane Gelitz ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und selbst leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie, was uns an Hosts bindet, welche psychologischen Bedürfnisse das Zuhören erfüllt und welche Podcasts besonders beliebt sind.

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