Play
ArtemisDiana | Shutterstock
Bild: ArtemisDiana | Shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Forensische Phonetik

Kann man Lügen an der Stimme erkennen?

Die forensische Phonetik versucht, Verbrechen mithilfe von Geräuschen aufzuklären. Gibt es einen phonetischen Fingerabruck? Und können wir Lügen wirklich anhand der Stimme erkennen?

Die forensische Phonetik ist eine Disziplin, die sich mit der wissenschaftlichen Analyse von Stimmen und Geräuschen befasst. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen, ähnlich wie bei anderen forensischen Disziplinen, zur Aufklärung von Verbrechen beitragen.

Bekannt wurde die forensische Phonetik durch Thriller wie die Auris-Reihe von Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch. Sie handelt von einem forensischen Phonetiker, der mit außergewöhnlich präzisen Stimm- und Geräuschanalysen Verbrechen aufklärt. Sogar Körpergröße, Gewicht, Emotionen oder Lügen kann der Protagonist verlässlich erkennen. Teilweise leitet er aus der Stimme sogar medizinische Diagnosen ab. Doch ist so etwas in der Realität wirklich möglich?

Chancen und Grenzen der forensischen Phonetik

Tatsächlich kann die Phonetik Geräusche sehr genau analysieren. Physikalisch gesehen sind Geräusche Schwingungen, minimale Luftdruckveränderungen, die sich als Schallwellen ausbreiten. In der forensischen Praxis geht es daher weniger darum, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.

Die Stimmanalyse macht sich zunutze, dass jede Stimme einzigartig ist. Ihr Klang wird durch anatomische Faktoren wie die Länge der Stimmlippen, aber auch durch linguistische Merkmale wie Dialekt, Sprechtempo, Melodie oder individuelle Gewohnheiten bestimmt. Expertinnen und Experten können anhand solcher Merkmale Rückschlüsse auf die Sprechenden ziehen.

Dennoch gibt es keinen phonetischen Fingerabdruck: Stimmen lassen sich nie zweifelsfrei einer Person zuordnen. Auch Lügen sind nicht so leicht erkennbar, wie es Romane und Filme manchmal glauben lassen.

Es gibt Merkmale in der Stimme, die auf Lügen hindeuten können — aber eben nicht müssen.

Laura Lehmann

Laura LehmannFoto: Spektrum der Wissenschaft

Generell gilt, dass Analysetools der forensischen Phonetik, die in der fiktionalen Literatur beschrieben werden, häufig eine sinnvolle physikalische Grundlage haben. Die erforderlichen Bedingungen für den Einsatz dieser Tools sind allerdings extrem unrealistisch.

Laura Lehmann von Spektrum der Wissenschaft erklärt im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer, warum die forensische Phonetik dennoch ein faszinierendes Werkzeug ist.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen