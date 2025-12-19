Play
Spektrum-Podcast | Eugenol

Warum Weihnachten so gut duftet

Lebkuchen, Glühwein und Zimtgebäck – Weihnachten ist das Fest der Düfte. Besonders ein Molekül ist allgegenwärtig: Eugenol. Was dahinter steckt, warum Gerüche so viele Erinnerungen wecken und wie das mit dem Riechen eigentlich funktioniert.

Der Geruch von Weihnachten weckt bei vielen Menschen schöne Erinnerungen. Egal, ob Lebkuchen und Plätzchen, Glühwein oder Tannenzweige, die besinnliche Zeit wird von vielen angenehmen Düften geprägt.

Was viele nicht wissen: Hinter dem charakteristischen Geruch der Weihnachtszeit steckt häufig ein und derselbe Stoff, nämlich das Molekül Eugenol. Ein aromatischer Pflanzenstoff, der vor allem in Gewürznelken, Zimt, Muskatnuss und Piment vorkommt. Weil so viele traditionelle Weihnachtsgewürze reich an Eugenol sind, prägt dieser Stoff den charakteristischen Geruch zahlreicher weihnachtlicher Speisen und Getränke. Deshalb hängt ein Großteil des „Weihnachtsduftes“ chemisch gesehen mit Eugenol zusammen.

Wenn ein Geruch Erinnerungen weckt

Warum genau ein Stoff so riecht, wie er riecht, ist noch immer unzureichend erforscht. Klar ist, dass seine Molekülstruktur bestimmte Riechrezeptoren in der Nase aktiviert.

Doch trotz vieler Fortschritte ist die genaue Zuordnung von Molekülstruktur zu Geruch schwierig, weil extrem viele Rezeptoren, Signalwege und Mischungen gleichzeitig beteiligt sind. Genaue Vorhersagen über den Geruch bestimmter Moleküle sind daher bis heute nur begrenzt möglich.

Die chemische Struktur eines Moleküls sagt fast nichts über seinen Geruch aus.

Katharina Menne

Katharina MenneFoto: Spektrum der Wissenschaft

Was dagegen klar ist: Geruchssignale werden im Gehirn besonders schnell verarbeitet und gelangen fast ohne Umwege zum limbischen System, das für Emotionen und Erinnerungen zuständig ist. Dadurch verknüpft das Gehirn Gerüche sehr leicht und dauerhaft mit bestimmten Erlebnissen oder Stimmungen. Ein Duft kann deshalb sofort ein Gefühl oder eine Erinnerung wachrufen. Diese enge Kopplung macht Gerüche zu starken emotionalen Auslösern.

Katharina Menne ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie, wie der Duft von Weihnachten entsteht und warum unser Geruchssinn lange unterschätzt und noch immer wenig verstanden ist.

