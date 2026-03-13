Play
Bild: New Africa | shutterstock.com

Spektrum-Podcast | Schule der Zukunft

So könnte Lernen künftig aussehen

Das System Schule steckt in der Krise. Wie kann man nachhaltiges Lernen und Selbstbestimmung fördern, wie Kindern und Lehrkräften einen Raum bieten, in dem sie sich wohlfühlen? Perspektiven aus der Forschung und Praxis.

Wenn’s um die Schule geht, dann wird gerne viel gemeckert. Viele Schulgebäude sind marode, viele Klassenzimmer nicht auf neuestem Stand. Zudem klagen immer mehr Schülerinnen und Schüler über Stress und Lehrkräfte werden kritisiert, weil ihre Methoden nicht up to date seien.

Klar ist: Es gibt eine Menge Probleme im Bildungssystem. Doch was wäre, wenn man ein positives Bild für die Zukunft entwirft, statt das Negative hervorzuheben? Wie könnte eine bessere Schule aussehen? Ein grundlegender Perspektivwechsel, den Spektrum der Wissenschaft gerade vollzogen hat: Die Redaktion hat 17 Expertinnen und Experten aus der Bildungswissenschaft und Forschung befragt. Ihre Perspektiven und Ideen wurden dann mit Meinungen aus der Schulpraxis gegengecheckt. Herausgekommen sind diverse Ideen und Ansätze für die Schule der Zukunft.

So könnte Schule sein

Ein wesentlicher Gedanke dabei: Lernen ist individuell und sozial zugleich. Die Schule sollte die Verschiedenheit der Lernenden anerkennen und Lernen so organisieren, dass Kooperation, Austausch und gegenseitige Unterstützung selbstverständlich sind. Schule endet dabei auch nicht auf dem Schulhof. Sie hat Verbindungen in die Gemeinden und Kieze ihrer Schülerinnen und Schüler und wirkt so auch abseits des Unterrichts.

Kinder lernen außerdem Kompetenzen statt bloßen Wissens. Natürlich bleibt Fachwissen wichtig, aber es ist eingebettet in Fähigkeiten wie Problemlösen, kritisches Denken, Selbstregulation und demokratische Teilhabe.

Kinder gestalten ihre Schule aktiv mit. Sie übernehmen Verantwortung und werden in Entscheidungen eingebunden. So erleben sie eine starke Selbstwirksamkeit. Auch die Lehrkräfte arbeiten im Team. Gemeinsame Reflexion und geteilte Verantwortung prägen den Alltag. Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Fachrichtungen sowie Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter sind im Austausch.

Das sind nur einige der Ideen und Konzepte, die entwickelt wurden.

Es gibt aus den verschiedensten Ecken ein Problem mit Schule. Eine Dauerbaustelle.

Carsten Könneker

Carsten KönnekerFoto: Spektrum der Wissenschaft

Carsten Könneker leitet bei Spektrum der Wissenschaft die Redaktion Psychologie und Social Sciences. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt er, was Bildungsexpertinnen und -experten über die Schule der Zukunft denken und wie Lernen in den kommenden Jahren aussehen könnte.

 

