Neuheitenstand BIOFACH / New products stand at BIOFACH
Mission Energiewende | Unterwegs auf der BIOFACH

Ist Bio bereit für den Mainstream?

Auf der Weltleitmesse BIOFACH trifft sich jedes Jahr das Who-is-Who der Bio-Branche. Wie machen sich die Akteurinnen und Akteure bereit für den Sprung aus der Nische in den Mainstream?

Bio boomt, Erzeuger kommen nicht hinterher

Bio ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt: Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Bio-Produkten um 6,7 Prozent. Die Anbaufläche wuchs im gleichen Jahr aber nur um 1,1 Prozent. Diese Zahlen veröffentlichte der Spitzenverband der Bio-Branche, BÖLW, zur Eröffnung der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel BIOFACH in Nürnberg. „Wir sehen, dass die Umstellerzahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben“, kommentierte die BÖLW-Vorstandsvorsitzende Tina Andres. Als Hemmschuh sieht sie vor allem die Politik. Dazu passt, dass Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer die Branche zum Auftakt der Messe auf Kürzungen vorbereitet hat. Insbesondere das Bundesprogramm Ökologischer Landbau, das Landwirtinnen und Landwirte bei der Umstellung auf biologische Landwirtschaft unterstützt, werde geprüft.  Aber auch die überbordende Bürokratie stellt ein Problem dar.

Für die Unternehmen, ich spreche als AöL-Vertreterin für Verarbeitungsunternehmen, ist es so, dass alles, was an Regulatorik auf uns zukommt, immer auf Verhältnismäßigkeit und auf Mittelstandstauglichkeit geprüft werden sollte.

Anne Baumann, Geschäftsführung und Vorständin Assoziation ökologischer Lebensmittel Hersteller e.V.

BIOFACH: Branche gibt sich zukunftsorientiert

Die Bio-Branche kann sich jedenfalls nicht vorwerfen, den Wandel verschlafen zu haben. Die Produkttrends der diesjährigen Messe zeigen, dass Herstellerinnen und Hersteller mit ihren Neuheiten am Puls der Zeit liegen. Bei Konsumentinnen und Konsumenten sind vor allem gesunde Produkte gefragt, die leicht zuzubereiten sind. Auf der BIOFACH wurden viele Neuheiten vorgestellt, die sich alte Techniken wie Fermentation zum Vorbild genommen und weiterentwickelt haben. So entstehen zahlreiche Produkte, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch gut fürs Darm-Mikrobiom sind.

Wir müssen darauf vertrauen, dass die Leute durch Genuss am Produkt, durch coole Produkte, durch leckere Produkte, durch fancy Produkte, die irgendwie ihrem Lifestyle entsprechen, zur Nachhaltigkeit kommen.

Anne Baumann

Wie sich die Bio-Branche fit für den Mainstream machen will und wie sich das in konkreten Produkten darstellt, das bespricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“ mit Marisa Becker, die auf der BIOFACH unterwegs war und die Trendprodukte getestet hat.

