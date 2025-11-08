Früherkennung: Kann uns KI vor Psychosen bewahren?

Jeder achte Mensch weltweit leidet an einer psychischen Erkrankung. Das zeigt ein aktueller Bericht der WHO. Das sind immerhin über eine Milliarde Menschen. Einen kleinen Teil machen Psychosen aus, zum Beispiel Schizophrenie-Erkrankungen. Dafür sind Betroffene im akuten Stadium aber extrem stark beeinträchtigt. Und je weiter eine Psychose fortschreitet, desto stärker sinken die Heilungschancen. Früherkennung ist deshalb bei Psychosen besonders wichtig. Und genau hier könnte bald künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle übernehmen. Wie, das erfahrt ihr heute in „Zurück zum Thema“. Ich bin Jessi Jus. Hi, detektor.fm – Zurück zum Thema. Betroffene glauben, Stimmen zu hören. Sie leiden an Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Das ganze Denken verändert sich, wenn man unter einer Psychose leidet, zum Beispiel unter einer Schizophrenie. Auch ein Grund, warum es so schwierig ist, Psychosen zu diagnostizieren. Denn Betroffene isolieren sich oft Schritt für Schritt. Sich selbst Hilfe zu suchen, ist für viele dann einfach gar nicht mehr möglich. Und je mehr psychotische Episoden ein Patient oder eine Patientin durchmacht, desto kleiner werden die Heilungschancen. Tragischerweise tauchen Psychosen am häufigsten bei jungen Erwachsenen auf, bei Menschen also, die ihr ganzes Leben eigentlich noch vor sich haben. Umso wichtiger ist es, psychotische Störungen frühzeitig zu erkennen. Wie KI dabei helfen kann, daran forscht Professor Nikolaos Koutsouleris am Max-Planck-Institut in München. Mit seinem Team hat er eine KI-gestützte Software entwickelt, die das individuelle Risiko berechnen kann, an einer Psychose zu erkranken. Ich habe ihn erst mal gefragt, welche Daten von einem Patient oder einer Patientin die KI dafür eigentlich braucht. Das ist eine wichtige Frage. Man kann sie recht einfach beantworten. Es sind eigentlich Untersuchungsmethoden, die wir schon recht lange machen. Also man braucht im Prinzip eine Kernspintomographie des Gehirns, eine strukturelle Kernspintomographie. Die wird häufig in Deutschland gemacht bei jungen Leuten, die eben eine psychische Erkrankung haben, um organische Ursachen, mögliche organische Ursachen, auszuschließen. Das heißt, es kann ja sein, dass, nennen wir die Person mal Bernd, Bernd kommt in die Klinik und hat eben diese subtilen Wahrnehmungsstörungen und Beobachtungserleben. Es könnte sein, dass Bernd eben vielleicht eine Hirnentzündung hat oder auf den Kopf gefallen ist vor drei Wochen und deswegen eine Blutung hat. Das heißt, man muss eine Kernspintomographie machen, um organische Ursachen erst mal auszuschließen. Aber in diesen Bildern steckt viel, viel mehr Information, als man denkt. Und diese subtile Information, die kann eben unser Programm, unser Algorithmus, der trainierte KI-Algorithmus, herausziehen und erkennen. Also das ist eine der wichtigen Datenquellen, die wir brauchen. Eine weitere Datenquelle sind klinische Informationen, die wir auch regelhaft erheben. Also wir haben so Spezialinterviews, mit denen wir diese Symptome erfassen als Kliniker. Also wo wir quasi einen Score, also ein Rating, machen, wie stark diese Person bestimmte Symptome zeigt. Und diese Zahlen, diese Scores gehen auch in diesen Algorithmus ein. Und dann noch so neurokognitive Testverfahren. Also da gibt es zum Beispiel einen Test, wo man misst, ob eine Person Emotionen erkennen kann auf dem Gesicht von anderen Menschen. Und da würden wir eben Bernd zur neurokognitiven Testung schicken und eben diese Daten zusätzlich erheben. Und insgesamt haben wir also somit im Prinzip vor allem drei verschiedene Daten: Kernspintomographie, neurokognitive Testungen und klinische Scores, die zusammengenommen von dem Algorithmus eben analysiert werden und mit einer Genauigkeit von circa 85 Prozent sagen können, ob jemand in den nächsten zwei Jahren eine Psychose entwickelt oder nicht. Sie haben es eben schon gesagt, alle Methoden die jetzt hier zusammenlaufen, die werden sowieso schon angewendet. Was macht denn Ihr Programm, das Sie entwickelt haben, jetzt besser als Ärztinnen und Ärzte? Also man muss prinzipiell erstmal sagen, dass Ärztinnen und Ärzte gar nicht so schlecht sind in ihrer Vorhersage. Das haben wir auch untersucht und haben festgestellt, dass sie im Prinzip genauso gut arbeiten oder genauso präzise sind wie ein einzelner Algorithmus. Das heißt, ein Algorithmus, der jetzt zum Beispiel an den kernspintomographischen Daten trainiert wurde oder an den klinischen Daten oder an der Neurokognition. Es gibt aber einen großen Unterschied. Man sieht, dass die KlinikerInnen sehr gut darin sind, spätere Psychosen auszuschließen. Aber sie sind nicht so gut darin, die zu erkennen. Wo der menschliche Beobachter, also der Psychiater oder die Psychiaterin, sehr gut sind, ist in diesem Ausschluss. Das heißt, richtig zu sagen, wenn eine Person nicht erkrankt. Aber sie verpassen leider die, die erkranken. Auf der Seite ist die KI oder sind die Algorithmen deutlich besser. Was wir jetzt erstaunlicherweise gesehen haben, ist, dass die Kombination von beidem, also von klinischer menschlicher Mustererkennung und künstlicher oder maschineller Mustererkennung, dass diese Kombination noch mal deutlich besser ist. Deswegen ist der Weg auch in die klinische Anwendung, dass man den Menschen nicht ausschließt aus diesem Prognoseverfahren, sondern im Gegenteil, dass der Mensch ein ganz wichtiger Baustein ist, also die menschliche Mustererkennung der Kliniker. Der Ablauf wäre folgender: Bernd kommt in die Klinik, wird untersucht, standardisiert untersucht mit diesen Fragen, wo wir festgestellt haben, die sind sehr genau durch den Kliniker. Am Ende dieser klinischen Evaluation sagt der Kliniker, die Klinikerin: Ich denke, das ist der Verlauf Psychose in der Zukunft, ja oder nein. Und dann sieht der Algorithmus diese beiden, also die Prädiktion des Klinikers und diese klinischen Daten. Und wenn er dann sagt: Ich denke, auch, dass diese Person eine Psychose bekommt, dann kommen weitere Untersuchungen dazu, nämlich die Kernspintomographie und die Neurokognition auch. Und das führt dazu, dass die, die initial eine Vorhersage einer späteren Psychose bekommen und wo das falsch ist, dass die dann auch richtig als Nichtsübergänge erkannt werden. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber im Endeffekt bedeutet das, dass die Falschpositivrate sinkt. Also das Gesamtverfahren in dieser Kette von Untersuchungen führt dazu, dass die Falschpositiven rausgefischt werden. Also dass dann quasi die Diagnose richtig oder die Prognose richtig gemacht wird dadurch. Also man braucht die biologischen Daten zur Richtigstellung, wenn man so will. Ja, wenn also in dieser Staffel „Ach Mensch“, in der es um KI geht, muss man sagen, dass wir uns eigentlich in jeder Folge mit einer gewissen Skepsis auch gegenüber KI beschäftigen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es sowohl von Patientinnenseite als auch bestimmt unter Kolleginnen auch gewisse Vorbehalte gibt. Und ich sage jetzt mal aus Nichtmedizinerinnen- und vielleicht potenzieller Patientinnenperspektive, hätte ich Angst, dass gewisse Zwischentöne, die vielleicht ein Psychiater oder ein Psychologe irgendwie im engen Austausch mit mir als Patientin hat, dass so etwas vielleicht verloren geht. Also dass so Diagnosekriterien doch anders sind, wenn man ja in einem One-on-One-Gespräch ist, als wenn man später nochmal ein Computerding auswertet. Ja, es gibt sicher ganz viele verschiedene Ebenen, warum man skeptisch gegenüber solchen Methoden sein kann. Ja, und Sie haben recht. Natürlich gibt es Nuancen, die man nicht erkennt, weil man müde ist in der Arbeit, zum Beispiel, den Dienst hinter sich hatte und vielleicht nicht so offen ist für das, was der Patient die Patientin erzählt. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass so etwas in einem sehr strukturierten Umfeld passiert, so in einem Gespräch, und dass beide Zeit haben und offen sind, miteinander zu sprechen, sowohl der Kliniker als auch der Patient, die Patientin. Das ist häufig auf beiden Seiten nicht immer der Fall. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Risiko, dass diese Daten, die dabei entstehen, vielleicht nicht das widerspiegeln, was der Patient tatsächlich erlebt. Ich habe da keine gute Lösung in dem Sinn, außer dass man zum Beispiel solche Untersuchungen auch wiederholen kann. Und dass man dann auch durch die Wiederholung diese Störfaktoren reduziert, die es einfach gibt. Aber wie gesagt, diese Verfahren basieren ja nicht nur auf klinischen Daten, sondern eben auch auf biologischen Informationen, die vielleicht weniger störanfällig sind, was den von Tag zu Tag Zustand angeht. Natürlich verändern die sich auch und sind dynamisch. Aber die, die wir untersuchen, sind jetzt nicht im Prinzip so dynamisch, dass man sagen kann, das ändert sich wirklich täglich oder wöchentlich. Also ja, es gibt Rauschen in diesen Daten aufgrund verschiedenster Dinge. Aber man muss damit umgehen, wie bei jeder im Prinzip Untersuchung, die es in der Medizin gibt. 