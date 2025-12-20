Play
Foto: shutterstock / Triff
Bild: Triff | Shutterstock

Zurück zum Thema | Ursprung des Universums

Wissenschaft und Glaube: Wie gut passt das zusammen?

Warum gibt es Leben? Wie ist die Erde entstanden, die Sterne und das Sonnensystem? Der Astrophysiker Heino Falcke findet, dass die Urknall-Theorie und die Existenz Gottes nebeneinander bestehen können.

Kopernikus, Galileo, Kepler — wenn man in die Vergangenheit schaut, findet man einige Wissenschaftler, die tiefgläubig waren. Dazu kommt noch eine ganze Reihe an Universalgelehrten, die über die Jahrhunderte versucht haben, die Existenz Gottes logisch zu beweisen.

Heute hat sich das Verhältnis von Wissenschaft und Religion gewandelt. Der persönliche Glaube von Forscherinnen und Forschern spielt in den Naturwissenschaften für gewöhnlich keine Rolle mehr, wissenschaftliche Evidenz kommt ohne Gottesbezüge aus, und auch der religiöse Teil der akademischen Community versucht nicht, die Existenz eines Schöpfergottes wissenschaftlich zu untermauern. Glaube und Religion haben auf den ersten Blick nicht mehr viel miteinander zu tun.

Gott und der Urknall

Anders sieht das der Astrophysiker Heino Falcke. Er ist Professor an der Radboud-Universität in den Niederlanden und war maßgeblich daran beteiligt, das erste Foto von einem Schwarzen Loch zu erstellen. Doch Falcke ist auch gläubiger Christ, in seiner Freizeit ist er ehrenamtlicher Laienprediger in der Evangelischen Landeskirche im Rheinland. In beiden Funktionen beschäftigt er sich mit der großen Frage nach dem Ursprung des Universums. Für Falcke passen Urknall-Theorie und die biblische Idee eines Schöpfergottes gut zusammen. 

Wo kommen wir her? In dieser Folge von „Zurück zum Thema“ schauen wir auf die vielleicht größte Frage der Menschheitsgeschichte. Wir fragen Heino Falcke, was die Astrophysik über den Ursprung der Welt zu sagen hat, wie gut Wissenschaft und Glaube zusammenpassen, und wer oder was Gott überhaupt sein mag.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen