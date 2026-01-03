Play
Bild: New Africa | Shutterstock

Ist Bauchfett gefährlich?

Das sogenannte viszerale Fett im Bauchraum schützt unsere Organe. Doch zu viel davon kann gesundheitliche Probleme machen.

Fett ist nicht gleich Fett

Zu den Klassikern unter den Neujahrvorsätzen gehört: gesünder leben, mehr Sport treiben und gerne ein paar Kilo abnehmen. Dabei muss etwas mehr Körperfett gesundheitlich nicht unbedingt bedenklich sein. Probleme kann vor allem das sogenannte viszerale Fett machen: Es sitzt tief im Bauchraum und umgibt die inneren Organe wie Leber, Darm oder Bauchspeicheldrüse. Die Fettschicht schützt die Organe, doch wenn sich zu viel davon ansammelt, kann das Viszeralfett auch zur Gefahr für den Körper werden.

Das Problem mit dem Bauchfett

Ein Zuviel an viszeralem Fett ist von außen oft unsichtbar. Dabei ist es gesundheitlich deutlich problematischer als das sogenannte subkutane Fett, das sich direkt unter der Haut ansammelt. Denn das Viszeralfett verhält sich wie ein aktives Organ, produziert Hormone und Botenstoffe, beeinflusst den Stoffwechsel und das Immunsystem. Speichert der Körper zu viel davon ein, kann es zu chronischen Entzündungen, Störungen der Blutfettwerte und Schäden an Blutgefäßen kommen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Auch ein Zusammenhang mit anderen Krankheiten wie Alzheimer oder bestimmten Krebsarten wurde nachgewiesen.

Wie entsteht viszerales Fett? Was ist das Problem damit, und wie wird man es wieder los? All das besprechen wir in dieser Folge von „Zurück zum Thema“ mit Frank Schubert, Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft.

