PodcastPodcast | Themenwoche: Mutterschaft unzensiert

Blumen, Schokolade in herzförmiger Verpackung, vielleicht ausnahmsweise mal die Spülmaschine ausräumen: Am 14. Mai ist Muttertag. Der soll Anlass sein, danke zu sagen, für das, was Mütter das ganze Jahr über leisten. In diesem “danke” steckt aber vor allem eine veraltete gesellschaftliche Erwartung: Mutterschaft bedeutet Aufopferung. Und kostenlose Care-Arbeit.

Im „PodcastPodcast“ wollen wir den Muttertag diese Woche kritisch hinterfragen. Und uns mit dem Konzept auseinandersetzen, das hinter diesem “feierlichen Sonntag” steckt. Dafür empfehlen wir euch sieben Podcasts, die sich differenziert mit Mutter- und Elternschaft auseinandersetzen.

In unseren Podcast-Empfehlungen geht es um selbstbestimmtes Gebären, um Menschen, die es bereuen, Mutter geworden zu sein, um ungerecht verteilte Care Arbeit, um queere Elternschaft, um Abtreibung, um feministische Zeitpolitik und um ein Stück deutscher Geschichte aus der Perspektive einer alleinerziehenden Mutter.

Tipp: „Mensch Mutta“

In diesem mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten Gesprächspodcast „Mensch Mutta. Ein halbes Leben in der DDR.“ stöbern die Journalistin Katharina Thoms und ihre Mutter am Kaffeetisch durch alte Fotos, Zeugnisse, Dokumente und auch Briefe von der Westverwandtschaft. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte einer alleinerziehenden Berufstätigen. Ein ganz normales Leben habe ihre Mutter gehabt, so dachte die Journalistin Katharina Thoms bis sie ihre Heimat in Brandenburg verließ. Im Süden Deutschlands realisiert sie: Die Lebensgeschichte ihrer Mutter unterscheidet sich stark von denen westdeutscher Mütter.

Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also, man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt denn dann übrig? Mutter von Katharina Thoms im Podcast „Mensch Mutta“

Anderthalb Jahre lang nahm Katharina Thoms zu jedem Besuch bei ihrer Mutter ein Aufnahmegerät mit an den Kaffeetisch. Gemeinsam arbeiten sie das Leben ihrer berufstätigen alleinerziehenden Mutter mit katholischen Hintergrund in der DDR auf. Es geht um die Kindheit auf dem Land, die geplatzte Chance auf den Traumberuf, gescheiterte Beziehungen, das Leben als alleinerziehende Mutter, um einen Urlaub in Ungarn und schließlich die verschlafene Maueröffnung.

Tipp: Gyncast — feministischer Gynäkologie Podcast

Tipp: Deine Mudda Podcast — Regretting Motherhood

Tipp: Die Alltagsfeministinnen — ungerecht verteilte Care-Arbeit

