PodcastPodcast | Themenwoche: Mutterschaft unzensiert

Themenwoche: Mutterschaft unzensiert

Blumen, Schokolade in herzförmiger Verpackung, vielleicht ausnahmsweise mal die Spülmaschine ausräumen: Am 14. Mai ist Muttertag. Der soll Anlass sein, danke zu sagen, für das, was Mütter das ganze Jahr über leisten. In diesem „danke“ steckt aber vor allem eine veraltete gesellschaftliche Erwartung: Mutterschaft bedeutet Aufopferung — und kostenlose Care-Arbeit.

Im „PodcastPodcast“ wollen wir den Muttertag diese Woche kritisch hinterfragen und uns mit dem Konzept auseinandersetzen, das hinter diesem „feierlichen Sonntag“ steckt. Dafür empfehlen wir euch sieben Podcasts, die sich differenziert mit Mutter- und Elternschaft auseinandersetzen.

In unseren Podcast-Empfehlungen geht es um selbstbestimmtes Gebären, um Menschen, die es bereuen, Mutter geworden zu sein, um ungerecht verteilte Care-Arbeit, um queere Elternschaft, um Abtreibung, um feministische Zeitpolitik und um ein Stück deutscher Geschichte aus der Perspektive einer alleinerziehenden Mutter.

Tipp: „Gyncast“

Dieser Podcast hat zuletzt dank der Journalistin Carline Mohr viel Aufsehen erregt. Carline hat im April ihre Tochter Toni zur Welt gebracht. Das Besondere: Sie hat sich selbstbestimmt gegen eine Vaginalgeburt und für einen Wunschkaiserschnitt entschieden. Der „Gyncast“ war im Kreissaal dabei und macht Tonis Geburt in Echtzeit hörbar.

Ich fand alles ziemlich gruselig, was mit so einer vaginalen Geburt zusammenhängt. […] Und ich bin dann erst im Laufe der Schwangerschaft so richtig dahintergekommen, dass es Frauen gibt, die sich bewusst für einen Kaiserschnitt entscheiden. Die sich mit dieser Entscheidung total wohlfühlen, die sich nicht wie eine Mutter zweiter Klasse fühlen oder als hätten sie versagt, was man ja oft hört bei ungeplanten Kaiserschnitten, und das war der Moment, wo ich dachte: Ach toll, ich kann mir das einfach aussuchen. Carline Mohr im Podcast „Gyncast“

Carline Mohr wusste, an welchem Tag ihre Tochter auf die Welt kommen würde, war während der OP hellwach und konnte miterleben, wie Toni aus ihr „ausgestiegen“ ist, wie die Ärztin es liebevoll nennt. Durchgeführt hat diesen Wunschkaiserschnitt Dr. Mandy Mangler, Chefärztin am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Live dabei sein durfte Ester Kogelboom, Journalistin vom Tagesspiegel.

Mangler und Kogelboom hosten zusammen mit der Zeit-Journalistin Anna Kemper einen feministischen Podcast über alles, was mit Gynäkologie zu tun hat — den „Gyncast“. Zum Beispiel geht’s da um die Frage nach dem Bedürfnis, möglichst natürlich zu gebären. Viele schwangere Personen haben das, aber viele eben auch nicht. Der „Gyncast“ erklärt, welche Risiken die selbstbestimmte Entscheidung für einen Kaiserschnitt für das Kind und die gebärende Person birgt, ob Kliniken ein gesteigertes Interesse daran haben, viele Kaiserschnitte durchzuführen und, dass man auch bei einem Kaiserschnitt als schwangere Person aktiv mitpressen kann.

