PodcastPodcast | Themenwoche: Mutterschaft unzensiert

Themenwoche: Mutterschaft unzensiert

Blumen, Schokolade in herzförmiger Verpackung, vielleicht ausnahmsweise mal die Spülmaschine ausräumen: Am 14. Mai ist Muttertag. Der soll Anlass sein, danke zu sagen, für das, was Mütter das ganze Jahr über leisten. In diesem „Danke“ steckt aber vor allem eine veraltete gesellschaftliche Erwartung: Mutterschaft bedeutet Aufopferung. Und kostenlose Care-Arbeit.

Im „PodcastPodcast“ wollen wir den Muttertag diese Woche kritisch hinterfragen. Und uns mit dem Konzept auseinandersetzen, das hinter diesem “feierlichen Sonntag” steckt. Dafür empfehlen wir euch sieben Podcasts, die sich differenziert mit Mutter- und Elternschaft auseinandersetzen.

In unseren Podcast-Empfehlungen geht es um selbstbestimmtes Gebären, um Menschen, die es bereuen, Mutter geworden zu sein, um ungerecht verteilte Care Arbeit, um queere Elternschaft, um Abtreibung, um feministische Zeitpolitik und um ein Stück deutscher Geschichte aus der Perspektive einer alleinerziehenden Mutter.

Tipp: „Deine Mudda“ — Regretting Motherhood

Im „Deine Mudda“ Podcast sprechen die beiden Hosts Leo und Lulu mit Nikolina Livabelle über ein Tabuthema: „Regretting Motherhood“. Seit 2015 das gleichnamige Buch der Soziologin Orna Donath erschien, haben sich viele Menschen öffentlich dazu geäußert, dass sie sich in der Mutterrolle nicht wohl fühlen oder das Kinderkriegen bereuen.

„Regretting Motherhood“ bedeutet, dass man seine Kinder zwar liebt, sich aber in der Rolle der Mutter einfach nicht wohlfühlt. Auch Nikolina ging es in den ersten Jahren nach der Geburt ihres Sohnes so. In der „Deine Mudda“-Folge zu „Regretting Motherhood“ sprechen die drei Mütter ehrlich über Gedanken und Gefühle, die auch zum Muttersein gehören können. Es geht um die eigenen Grenzen, Trigger und die Frage: Wie fühlt man sich denn nun eigentlich als Mutter?

Man kann ja in jedem Job ein Praktikum, Arbeitsprobe, Probezeit machen und das kannst du als Mutter nicht. Nikolina Livabelle, zu Gast im „Deine Mudda“-Podcast

Tipp: Gyncast — feministischer Gynäkologie Podcast

