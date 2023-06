PodcastPodcast | Themenwoche Pridecasts

Man kann zum Beispiel ganz viel an Filme denken. Gerade queer-lesbische Filme, wo man so Blicke sieht, die sich durch den Raum zugeworfen werden. Ich denke da gerne an Carol und Therese, die Hälfte des Films starren die sich so an, irgendwie, und wir starren zurück und sehen so auch diesen Film. Wir kamen dann irgendwie auf die Frage: Wer starrt eigentlich wen an und welche Geschichten hat man überhaupt zur Auswahl? Welche Perspektiven sieht man in den Medien, in Filmen, im TV?