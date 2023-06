PodcastPodcast | Themenwoche: Pridecast

Tipp: „Willkommen im Club“

Je nach Studie sind etwa fünf bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland queer. Auch Kathi Roeb und Julian Wenzel gehören zur queeren Community. Die eine ist lesbisch, der andere schwul. Sie sind die Hosts des Podcasts „Willkommen im Club“. Kathi und Julian heißen aber nicht nur Hörende willkommen, die Mitglied der queeren Community sind — sondern auch alle, die mal über den eigenen Tellerrand der Heteronormativität gucken wollen.

Heteronormativität bestimmt, welche sexuelle Orientierung und welche Geschlechtsidentität in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Und alles, was dann davon abweicht, ist dann auch abnormal. Und Heteronormativität legt fest, welche Eigenschaften als typisch männlich und typisch weiblich gelten. Julian Wenzel, Co-Host von „Willkommen im Club“

Für queere Menschen ist es oft anstrengend, in einer Welt zu leben, in der Heterosexualität als der absolute Standard angesehen wird. Sie fühlen sich oft weder angesprochen noch repräsentiert — nicht auf der Straße und auch nicht in Büchern, Serien und Filmen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sich in der queeren Community als einer Art Club zusammentun und gegenseitig stärken. „Willkommen im Club“ beantwortet Fragen wie: Warum ist der CSD heute noch so wichtig? Was muss man als queere Person beim Reisen beachten? Und was bedeutet es, jüdisch und queer zu sein? Der Podcast ist eine Produktion von Puls, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks.

Themenwoche: Pridecasts

Es ist Pride Month — im Juni feiert sich die queere Community selbst. Allies dürfen mitfeiern. Dass dabei auch eine Menge „Rainbow Washing“ passiert, merkt man spätestens beim Gang zum Supermarkt, wo plötzlich selbst die Haferflocken im Special-Edition-Regenbogen-Design daherkommen.

Im PodcastPodcast wollen wir uns nicht einmal im Jahr mit dem Regenbogen schmücken und fertig. Deshalb nutzen wir diese Pride-Themenwoche, um euch sieben Podcasts zu empfehlen, die sich das ganze Jahr über nur mit Queerness beschäftigen. Es geht um: queer-lesbische Sichtbarkeit im Alltag, um queere Sex Education, um den heißesten Gossip aus der Popkultur, um fiese Queers aus der Vergangenheit, ums Coming-out und um einen queeren Blick auf deutsche Eigenheiten.

