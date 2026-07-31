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Antritt-Treffen 2026, nach dem ersten Kuchenschwung. Foto: Gerolf Meyer
Bild: Gerolf Meyer | detektor.fm

Antritt | Antritt-Treffen, Tour de France und Triathlon

Was wünscht ihr euch für die Fahrradzukunft, Antritt-Peloton?

Ein Teil unseres Pelotons ist zum Antritt-Treffen nach Leipzig gereist. Es gab viel Austausch rund ums Rad und zur Fahrradzukunft.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Teilen des Antritt-Pelotons um die Fahrradzukunft und mit Christian Bollert um Tour de France und Triathlon.

Zweites Antritt-Treffen in Leipzig

Seit zwei Jahren erscheint der Antritt wöchentlich und das ist auch nur dadurch möglich, dass uns viele Menschen finanziell unterstützen, bei Apple Podcasts und bei Steady. Wir nennen diese Menschen unser Peloton und haben sie in diesem Sommer zum zweiten Antritt-Treffen eingeladen. Mitte Juli haben wir in den detektor.fm-Studios in Leipzig übers Fahrrad und übers Podcasten gesprochen, haben Pizza und Kuchen gegessen, sind zusammen Rad gefahren und haben einen Live-Podcast mit Martin Goetze aufgenommen. Wie schon im letzten Jahr sind unsere Unterstützenden auch selbst zu Wort gekommen, denn Christian hat von ihnen erfahren, was sie sich für die Zukunft des Fahrrads wünschen. Die Antworten hört ihr in dieser Ausgabe.

Termine, Tour de France und Triathlon

Außerdem haben wir ein kleines Fazit zur Tour de France der Männer gezogen und machen einen kleinen Ausblick auf die Tour de France der Frauen. Christian berichtet von seinem ersten erfolgreichen Triathlon und wir nennen drei Termine, an denen ihr uns zu Live-Podcasts treffen könnt. Nach jetziger Planung werden wir hier zu Gast sein:

31.8. SAZ-Bike Testival Garmisch-Partenkirchen

9.10. Schicke Mütze Düsseldorf im Rahmen der ZOON-Podcast-Week

7.11. Podcat + Poodle Podcast Festival in der Scheune Dresden

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

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