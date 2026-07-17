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Warten auf die Tour de France am Tourmalet. Bild: Gregor Schenk
Bild: Gregor Schenk | detektor.fm

Antritt | Christian zur Tour am Tourmalet und Lucas auf Dienstreise

Wie schön ist die Tour am Tourmalet, Christian Bollert?

Christian hat die Tour de France am Tourmalet erlebt und Lucas macht Dienstreisen jetzt mit Zug und Fahrrad.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Christian um die Tour de France am Tourmalet und mit Lucas um Dienstreisen mit Fahrrad und Bahn.

Mit dem E-Auto zum Tourmalet

„Antritt“-Moderator Christian Bollert ist Anfang Juli in die Pyrenäen gefahren, um dort die Tour de France zu erleben. In zwei Tagesetappen ging es mit dem E-Auto quer durch Deutschland und Frankreich, um mehrere Tour-Etappen hautnah am Streckenrand zu erleben und mit dem Rennrad Pyrenäenpässe zu befahren. Die Königsetappe dieser Reise und auch der ersten Tour-Woche ist sicher Nummer 6 von Pau nach Gavarnie-Gèdre gewesen. Schließlich hat sie über einen der Tour-Pässe schlechthin geführt: den Col du Tourmalet. Christian hat dabei nicht nur selbst die Auf- und Abfahrt auf den Pass erlebt, sondern den gesamten Tour-Tross samt Werbekarawane, Helikoptern, Peloton und Besenwagen. Im „Antritt“ erzählt er von diesem Tag am Pyrenäenpass.

Mit Bahn und Rad auf Dienstreise

Lucas aus Freiberg in Sachsen ist Ingenieur und arbeitet mit untertägigen Gasspeichern. Dafür ist er oft auf Dienstreisen unterwegs, denn diese Speicher sind weit verteilt. Üblicherweise wurden diese Dienstreisen mit dem Auto durchgeführt, doch vor ungefähr einem Jahr hat Lucas etwas anderes probiert: Er fährt nun, wann immer möglich, mit der Bahn zum Arbeitsort und nimmt sein Fahrrad mit, um damit vom Hotel zur jeweiligen Baustelle zu pendeln. So reist er entspannter als mit dem Auto und lernt immer auch ein Stück der Gegend kennen, in der er gerade arbeitet. Doch natürlich hat das Reisen mit der Bahn nicht nur Vorteile. Über seine Beweggründe und Erlebnisse im neuen Dienstreisemodus hat Lucas mit Gerolf für diese Ausgabe des Antritts gesprochen.

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