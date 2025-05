Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Rick Zabel um seine radsportverrückte Familie und seinen Weg vom Radsportler zum Content Creator.

Rick Zabel wächst in einer Radsportfamilie auf

Beim Namen Zabel gehen in Deutschland grüne Lichter an: Rick Zabel ist der Enkel von Detlef Zabel, sein Vater Erik Zabel ist einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler. Auch andere Familienmitglieder sind radsportverrückt, darum scheint es von außen nur folgerichtig, dass auch Rick Zabel professioneller Radsportler wurde. Nach der Sportschule in Erfurt ist er 2012 Profi geworden, bis 2024 ist er bei verschiedenen Teams gefahren und währenddessen mehrmals bei Tour de France und Giro d’Italia angetreten. Noch während er professionell Rennen gefahren ist, hat er mit Tanja Erath seinen ersten Podcast gestartet.

Vom Profi zum Content Creator

Nach seiner aktiven Karriere als Radsportler ist Rick Zabel nun umtriebiger Content Creator. Im Youtube-Format „Rick needs a Job„ taucht er seit Anfang 2025 jede Woche in einen neuen Beruf ein und veröffentlicht dazu Videos. Mit Jan Ullrich hat er Anfang Mai 2025 den Podcast „Ulle und Rick„ gestartet. Die beiden Ex-Profis sprechen darin miteinander und mit aktiven Sportlerinnen und Sportlern über das aktuelle Renngeschehen und Anekdoten aus ihrer aktiven Zeit. Ganz sicher lässt sich sagen: Rick Zabel ist weiter sehr präsent in der Radsportwelt.

Rick Zabel im Interview

Im Interview im Antritt spricht Rick Zabel über das Aufwachsen in seiner radsportverrückten Familie, den Reiz des Berufs Radprofi und seine aktive Karriere sowie über seinen Podcast mit Jan Ullrich und seine Karriere als Content Creator.

