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Am Mont Ventoux Ende März. Foto: Gerolf Meyer
Bild: Gerolf Meyer | detektor.fm

Antritt | Ventoux-Brevet von Freiburg nach Nyons

In einem Stück zum Mont Ventoux

Beim Ventoux-Brevet geht’s von Freiburg im Breisgau nach Nyons in der Provence: 620 Kilometer am Stück. Gerolf hat’s versucht.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Gerolf auf dem Ventoux-Brevet von Freiburg im Breisgau nach Nyons in der Provence.

Langstreckenfahren und Randonneure

Das Langstreckenfahren ist eine besondere Spielart des Radfahrens. Auf sogenannten Brevets stellen sich Randonneurinnen und Randonneure einer besonderen Prüfung: Mindestens 200 Kilometer lang — manchmal auch über 1000 — sind diese Fahrten, die in einem bestimmten Zeitfenster erledigt werden müssen. Üblicherweise hat man dabei nur das Nötigste am Rad, geschlafen wird eher wenig. Und doch geht es nicht um eine Platzierung und es gibt auch keine Siegerehrung. Das Langstreckenfahren folgt seinen eigenen Regeln, darüber hat Gerolf mit Olaf Hilgers schon im November 2024 in einer kompletten „Antritt“-Folge gesprochen.

Ventoux-Brevet in die Provence

Oft verlaufen Brevets im Kreis, Start- und Zielort sind dabei identisch. Doch es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel das Ventoux-Brevet, das von ARA Breisgau organisiert wird. Sehr früh in der Saison, nämlich Ende März, ist es 2026 gestartet. Ungefähr 80 Menschen haben sich dabei auf den Weg nach Nyons gemacht. Nyons ist ein kleines Städtchen in der Provence, das verhältnismäßig nah am berühmten Mont Ventoux liegt. Der ist schon aus der Ferne gut sichtbar und zählt zu den Wahrzeichen der Region. Die Strecke ist 620 Kilometer lang und muss in 40 Stunden bewältigt werden: durchschnittlich muss man also 15,5 Kilometer pro Stunde zurücklegen.

Gerolf hat in diesem Jahr teilgenommen und sich dabei nicht nur mit der Streckenlänge, sondern auch schwierigen Wetterbedingungen auseinandergesetzt. Ob und wie er angekommen ist, kann man in der aktuellen „Antritt“-Reportage nachhören.

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