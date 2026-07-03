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Federgabel mit nur einem Gabelbein: Die Cannondale Lefty. | Foto: Cannondale
Federgabel mit nur einem Gabelbein: Die Cannondale Lefty. | Foto: Cannondale

Antritt | Dirk Lüde über Lefty-Entwicklung bei Cannondale

Wie baut man (einarmige) Federgabeln, Dirk Lüde?

Die US-amerikanische Marke Cannondale entwickelt in Freiburg Fahrräder und Komponenten. Dirk Lüde arbeitet an der Federgabel Lefty.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Dirk Lüde von Cannondale um Federungstechnik und die Federgabel Lefty.

Amerikaner in Freiburg

Manche Menschen nennen Freiburg im Breisgau eine Fahrradstadt. Das meint oft, dass man in Freiburg ziemlich gut im Alltag mit dem Fahrrad vorankommt. Doch Freiburg ist vor allem auch eine Stadt des Radsports. Das liegt auch an der Nähe zu Schwarzwald, Vogesen und Rheinebene. Ob bergig oder flach: Rund um Freiburg finden sich viele Straßen, Wege und Trails für verschiedene Radsportdisziplinen. Darum gibt es in und um Freiburg auch viele Firmen der Fahrradindustrie, die dort ganze Fahrräder oder auch Komponenten entwickeln und teilweise herstellen. Das beschränkt sich nicht nur auf lokale oder europäische Marken. Auch große amerikanische Marken wie Cannondale haben Niederlassungen in Freiburg.

Dirk Lüde entwickelt die Cannondale Lefty

Bei Cannondale in Freiburg arbeitet Dirk Lüde als Suspension Engineer und befasst sich mit Federungstechnik. Die US-amerikanische Marke bietet nicht nur Mountainbikes und Gravelbikes mit zugekauften Federgabeln und Federelementen an. Mit der charakteristischen Lefty, einem Einarm-Federbein, entwickelt Cannondale ein wichtiges Federelement für die eigenen Räder selbst und bildet damit eine Ausnahme am Markt. Dirk Lüde ist mit seinem Team für die Lefty verantwortlich.

Gerolf ist für diese Ausgabe nach Freiburg gefahren und hat mit Dirk über die Grundlagen der Federungstechnik, die Entwicklung und Modellpflege der Lefty und die Bedingungen in Freiburg gesprochen.

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