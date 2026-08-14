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Bild: Containerschiff | Avigator Fortuner / shutterstock.com

Antritt | Dirk Zedler über die Accell-Krise und Gefahren für die Fahrradwirtschaft

Wie gefährdet ist die deutsche Fahrradindustrie, Dirk Zedler?

Die Accell-Gruppe ist in der Krise und die Fahrradindustrie steht vor großen Herausforderungen. Wie umgehen mit neuer Konkurrenz aus China?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Dirk Zedler um die Insolvenz der Accell-Gruppe und die Gefahren für die Fahrradindustrie.

Accell-Gruppe insolvent

Die niederländische Accell-Gruppe ist insolvent. Accell vereint unter einem Dach Marken wie Haibike, Ghost, Lapierre, Winora, Koga, Babboe, Wiener Bike Parts und noch mehr — und sollte eigentlich von der DuTech-Gruppe aus Singapur übernommen werden. Doch daraus wird nichts, wie Anfang August bekannt gegeben wurde. Accell kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Das betrifft auch die deutschen Tochtergesellschaften: Accell Germany, Winora-Staiger, Ghost Bikes und Wiener Bike Parts haben Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. In Deutschland sollen sie rund 370 Menschen beschäftigen. Was bedeuten diese Insolvenzen für die Beschäftigten, die einzelnen Marken und den deutschen Fahrradmarkt?

Wachsende Konkurrenz aus China

Die deutsche Fahrradbranche hat nicht nur mit der Accell-Insolvenz zu kämpfen. Neben dem nicht ganz krisenfesten rechtlichen Status des E-Bikes und der großen Abhängigkeit vom Leasingmarkt ist für Dirk Zedler, Geschäftsführer der Zedler-Gruppe und Vorstandsmitglied beim Branchenverband Zukunft Fahrrad, die stärker werdende Konkurrenz chinesischer Hersteller eines der bestimmenden Zukunftsprobleme. Denn während chinesische Hersteller bisher vor allem für amerikanische und europäische Marken Fahrräder und E-Bikes auf hohem technischen Niveau gefertigt haben, treten sie nun mit eigenen Marken und Antrieben auf den Markt. Und das oft mit hoher Qualität und zu günstigen Preisen, die auch durch Subventionen in China ermöglicht werden. Dirk Zedler sieht einen Zusammenhang mit dem aktuellen chinesischen Fünfjahresplan und erwartet eine herausfordernde Zukunft für die deutsche Fahrradindustrie.

Dirk Zedler im Gespräch

Wie er die Accell-Krise einschätzt, welche Effekte subventionierte chinesische Marken auf den deutschen Markt haben könnten und welche Verantwortung er bei der Politik wie auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sieht, darüber haben Christian und Gerolf für diese Ausgabe mit Dirk Zedler gesprochen.

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