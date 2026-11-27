Antritt, der Fahrradpodcast

Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf detektor.fm mit der November-Ausgabe 2026. Mein Name ist Gerolf Meyer und der November, das ist nicht mein Lieblingsmonat. Denn wenn’s draußen kalt und dunkel wird, zieht sich bei mir immer auch der eigene Vorhang etwas zu und das verhindert die weite Sicht auf den Horizont. Meine Perspektive verengt sich.

Aber ich mache das alles ja wirklich nicht zum ersten Mal mit und darum habe ich inzwischen einen ganzen Werkzeugkasten an Gegenmitteln, z. B. ein schnelles Rad für Nacht und Kälte und gute Winterschuhe. Dann gibt’s da noch so eine Fahrradgeschichtensammelmaschine, die heißt Antritt und in der befinden wir uns gerade. Glücklicherweise wird diese Maschine nicht nur von den Geschichten darin, sondern auch vom Peloton drumherum am Laufen gehalten.

Das Peloton, das sind die Menschen, die uns auf Steady oder Apple Podcasts mit einem monatlichen Betrag ab 3 Euro unterstützen. Seit letzter Woche sind Manuel, Heike, Louis, Christian und Karsten dazugekommen und der Christian vom Antritt und ich sagen ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Wir wollen Ende des Jahres 400 Menschen im Peloton sein, damit dieser Podcast nicht hinter die Paywall muss. Gerade sind wir 360 und ich sage ganz optimistisch, wir schaffen das. Denn man kann ja so eine Mitgliedschaft z. B. auch verschenken an Fahrradmenschen, wenn man denen was wirklich Sinnvolles schenken will.

Aber ich schweife ab. Ihr findet den Link zu Steady in den Shownotes. Ich will nochmal kurz zurückkommen zum Werkzeugkasten und der Geschichtensammelmaschine. Das Schöne an dieser Maschine ist für mich, dass sie mich immer wieder inspiriert, dass sie mich mitnimmt in Fahrraderfahrungen, die ich selbst vielleicht noch nicht gemacht habe und dass sie mir den vernebelten Novemberhorizont immer wieder ein Stück aufziehen kann.

Fahrradkultur und Treffpunkte

Wer sagt denn z. B., dass man aus einer leerstehenden Tankstelle mit Nierentischdach nicht was Spannendes machen kann? Eben, lasst uns das mal anhören. Wir gehen rein. Antritt, der Fahrradpodcast von detektor.fm. Wo treffen sich eigentlich Fahrradmenschen, wenn sie gerade nicht Fahrrad fahren oder wenn sie irgendwo losfahren oder ankommen wollen?

Es gibt Vereine, wo das geht. Es gibt hier und da auch Fahrradläden, die Sitzecken oder Anteilräume für ihre Community haben. Und es gibt in manchen Orten Kneipen oder kleine Kinos, die zum Anlaufpunkt für die lokale Radszene werden. Und es gibt Frank Larnert und der hatte einen Traum, den Traum von einem besonderen Radcafé.

Frank Larnert hat 2024 in Oldenburg das Frankies eröffnet, das eigentlich mal eine Tankstelle gewesen ist und das es inzwischen nicht mehr gibt. Aber ein Jahr lang hat Frank im Frankies nicht nur seinen Traum eines Treffpunkts für Fahrradkultur ausprobiert, er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das ist jetzt erschienen. Ich kann mit Frank darüber sprechen, was er erlebt und gelernt hat mit dem Frankies. Ich sage Hallo nach Varel bei Oldenburg.

Gespräch mit Frank Larnert

Hallo Frank. Hallo Gerolf. Frank, ich habe mich gefragt, ob ich dich mit temporären Tankstellenbesitzer ansprechen soll, weil ich finde, das ist ein lustiger Titel. Aber eigentlich ist das was anderes gewesen als eine Tankstelle, oder? Das ist so. Ich mag ja, ich habe ja den Begriff Tankstellenpächter fand ich gut in der Zeit, weil ich habe die Tankstelle ja gemietet und Tankstellenpächter muss man ja auch nicht sein Leben lang sein.

Entschuldigung, ich habe die Frage nicht mitgekriegt. Nee, das ist doch gut. Also ich bin Tankstellenpächter, da lag ich gar nicht so schlecht. Aber so wie ich das verstanden habe, ist dein Traum ja nicht gewesen, eine klassische Tankstelle zu betreiben, in dem du verschiedene Kraftstoffe, zumindest dem klassischen Verständnis nach, Kraftstoffe in flüssiger Form oder als Strom oder was auch immer verkaufst, sondern es ging um was anderes.

Ich habe diesen Traum erwähnt, dein Buch, das beginnt auch damit, einen Traum, den du lange Zeit lieber für dich behalten hast. Worum ist es denn in dem Traum gegangen? Ja, dass es tatsächlich eine Tankstelle geworden ist und damit ja auch irgendwie Thema Mobilität war, eher Zufall. Der Traum an sich hat sich tatsächlich an eine alte Ruine hier bei mir am Ort in Pfarrern geheftet vor 20 Jahren.

Damals habe ich Fahrradveranstaltungen organisiert und ich habe gedacht, es wäre auch sehr schön, wenn das nicht nur einmal im Jahr irgendwo stattfindet, sondern wenn es einen festen Ort gäbe, wo man sich treffen würde, gerade so wie du das beschrieben hast, wo man zusammenkommt, wenn man gerade nicht Rad fährt, wo man vielleicht auch sich mit Leuten trifft, die andere Fahrräder fahren, wo man Filme gucken kann, wo man auch Aktionen starten kann, die an den Ort gebunden sind.

Der Weg zur Tankstelle

Und diese Ruine steht tatsächlich mit ein bisschen Zufall immer noch, die steht seit 20 Jahren leer. Der Traum hatte sehr lange Zeit Bestand und ich habe den immer wieder für mich ausgestellt und habe geguckt, was da drin steckt. Irgendwann bin ich dann tatsächlich an dieser alten Tankstelle in meiner Geburtsstadt vorbeigelaufen. Die war gerade zurückgebaut, da waren die Zapfsäulen abgebaut und ein Freund von mir sagte, die soll jetzt gerade verkauft werden.

Und ich habe ganz große Augen und ganz große Ohren gekriegt und habe versucht, da irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes einen Fuß in die Tür zu kriegen. Die Tankstelle war aber zu dem Zeitpunkt gerade schon verkauft und der Investor, der sich da drauf gesetzt hatte, der wollte da sechsgeschossig drauf bauen. Und das setzt er jetzt nach oben nach langen Jahren.

Aber ich habe auch lange Jahre gebraucht, um da tatsächlich reinzukommen und das kurzfristig, langfristig sozusagen zu mieten. Also eigentlich ist das Ding überplant gewesen und es ergab sich dann aber die Möglichkeit, weil ich sehr hartnäckig sein kann, wenn ich will, dass ich da für den längeren Zeitraum, Ende waren es 14 Monate, das ausprobieren konnte, was ich lange Zeit für mich behalten hatte.

Hartnäckigkeit und Überzeugung

Wie hast du das gemacht? Also wenn das jemand gekauft hat, der will dort eben sechsgeschossig, hast du glaube ich gesagt, will er da drauf bauen. Wie überzeugt man jemanden zu sagen, warte mal kurz, ich brauche das hier mal für ein Jahr, weil ich will hier was machen? Also die Nachrichten, die ich bekommen habe, so ungefähr ein Jahr bevor ich es dann tatsächlich gebietet habe, waren dergestalt, dass er sich zurückgemeldet hat und gesagt hat, melden Sie sich bitte nicht vor Ablauf nächsten Jahres nochmal bei mir.

Und damit kann man sich schon den Charakter vorstellen, wie nervig und hartnäckig ich sein kann. Also ich habe immer wieder nachgehakt, habe ihn immer wieder gefragt, unter welchen Umständen ich das für einen gewissen Zeitraum nutzen kann. Ich war mit Sicherheit auch lange nicht der Einzige, der Interesse an dieser Immobilie hatte, weil die einfach herrlich schön gelegen war.

So Sachen, die man ja nur unterbewusst wahrnehmen kann, wenn man da langläuft, dass man denkt, ach, hier ist ja immer Sonne und hier ist so ein Platz davor, der sich weitet. Also wenn die Autos jetzt nicht da wären, wäre auch ein illegaler Parkplatz, wäre halt eine ehemalige Tankstelle. Und ich habe halt viele E-Mails geschrieben, habe dann aber auch irgendwann angefangen, als ich gemerkt habe, das wird für den Investor nervig, habe ich einfach geguckt, was für eine Nutzung da zur der Zeit drin war und da war ein Baubüro eine lange Zeit drin für einen Neubau um die Ecke.

Und als die ausgezogen sind, habe ich dann mit denen erst Kontakt aufgenommen und dann wieder mit dem Investor. Und dann hat sich tatsächlich so dieses Window of Opportunity aufgetan und wieder erwarten hat er dann gesagt, so ja, wir können uns jetzt mal treffen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann war erstmal wieder drei Monate Sendepause.

Der Traum und seine Umsetzung

Also es ist wirklich, man muss da glaube ich, das ist auch ein Tipp, den ich immer mitgeben würde, wenn man so einen Traum verfolgen will, man darf da nicht die Flinte ins Korn werfen. Man muss immer irgendwie gucken, womit man nicht nervt, aber trotzdem am Ball bleibt. Was würdest du denn sagen, hat dich so hartnäckig sein lassen? Also was an diesem Traum ist für dich so attraktiv gewesen, dass du gesagt hast, ich bleibe da dran und ich nerve den auch, dass der mir sagt, melden Sie sich bitte erstmal in einem Jahr wieder?

Ja, also der Grund, warum ich den Traum auch für mich so lange Zeit für mich behalten habe, ist, dass ich den immer für so ein bisschen abseitig gehalten habe. Also einen Raum zu mieten, ohne ein Business-Konzept dazu zu haben und irgendwas mit Fahrrädern zu machen, ohne dass man sagt, das ist jetzt ein Fahrradladen oder ein Café.

Also ich bin, habe ich auch immer wieder betont, ich bin Ingenieur. Ich bin das gewohnt, dass man Steine aufeinander setzt und dass es nachher eine Statik gibt, die irgendwie funktioniert, egal ob das jetzt ein Haus ist oder ein Geschäftsmodell. Und ich musste erst sehr mühselig lernen, dass es auch temporäre Nutzungen gibt. Das ist auch tatsächlich ja in der Ingenieurwissenschaft etwas, was sich durchsetzt.

Und das habe ich mir abgeguckt. Tatsächlich auch in dieser Tankstelle gab es mal ein Pop-Up-Restaurant. Kurze Zeit später, zu Corona, gab es dann auch eine sogenannte Tanzstelle, also einen Ort, wo man alleine tanzen konnte, um die Abstandsregeln einzuhalten. Und das gab es auch als Kultur- und Kunstprojekt nur für zwei Monate.

Der Antrieb für das Radcafé

Und so abseitig wie die Idee dann war, weil es gibt dazu nach wie vor kein Geschäftsmodell, gab es bei mir immer den Wunsch, zumindest den Beweis anzutreten oder auch für mich das einfach erleben zu dürfen, wie so etwas, so ein Radcafé im weitesten Sinne an einem Begegnungsort zu betreiben. Das ist ja nichts, was man gut ausprobieren kann.

Also man kann sich in vorhandene Räumen mit einmieten und kann beispielsweise eine Fahrradkneipe anbieten, einmal im Monat oder einen Radcafé in einem anderen Café vereinbaren, sich zu Ausfahrten treffen und dann temporär so etwas auch nur wieder einmal in der Woche, einmal im Monat oder einmal im Jahr zu machen. Aber das war ja nicht der originäre Plan.

Und bei mir ist es tatsächlich so, ich sehe mich in so einer Lokalität alt werden. Bin ich schon alt und reif, aber zumindest kann ich sagen, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Und ich glaube, das war der eigentliche Antrieb zu sagen, das muss ja nicht für immer sein, aber ich will wissen, ob das geht. Ich will wissen, ob das in Oldenburg geht.

Die Ästhetik der Tankstelle

Und ich habe es ja kurz vorher auch schon mal in Fahrrad umsetzen dürfen für drei Monate. Und das ist ganz spannend, sich dabei selbst zu beobachten, an was für Grenzen man stößt, aber eben auch, wie groß so ein Antrieb sein kann, dass man denkt, ich will da mal sein. Ich will das morgens aufschließen und ich will Veranstaltungen machen.

Und ich will das tatsächlich, kann ich so weitergeben, ein magischer Moment, wenn man der Letzte ist, der dann die Tür hinter sich abschließt und denkt, wieder ein Tag rum mit drei Veranstaltungen und was wieder für Leute da waren. Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man nicht so einfach, das kommt nicht von alleine.

Ehe wir darüber sprechen, was da konkret stattgefunden hat, lassen wir uns noch mal kurz über das Gebäude an sich sprechen, weil Tankstelle kann man jetzt so verschiedene Vorstellungen haben. Also gibt es diese großen Raumschiffe, die irgendwo rumstehen, beleuchtet mit so einem riesen Dach und so was, so reine Funktionsgebäude sind. Es gibt aber auch sehr ästhetische Tankstellen.

Mir scheint so aus dem, was ich gesehen habe, dass das Frankies so eine, also schon auch ein schönes Gebäude gewesen ist, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Diese Tankstelle ist in den 50er Jahren entstanden von einer ganz kleinen Mineralölfirma, die auch in Oldenburg ansässig war.

Das muss man sich tatsächlich so vorstellen, das war die Zeit nach dem Krieg. Also kurz vor dem Krieg wurden Zapfsäulen ja quasi an die Straßenecke gestellt. Und hier war das auch so, dass es ein kleines Unternehmen gab, die sind dann nachher einem größeren Verbund beigetreten. Die haben Kraftstoffe verkauft, damals noch mitten in der Stadt.

Also wir reden über einen Ort, der zwischen Bahnhof und Hafen gelegen ist, wo auch so der ursprüngliche Gewerbepunkt ist in dieser dann doch nicht besonders großen Großstadt. Und dann hat man damals ja auch angefangen, nicht nur Kassenhäuschen zu bauen, sondern auch vielleicht diese Dächer, also das, was wir heute als quadratisch praktisch gut und gut beleuchtet sehen.

Da gab es ja damals so quasi wie so einen Nierentisch, der auf 3,50 Meter Höhe war. Und dieses Dach, das da vor Ort tatsächlich hergestellt wurde, das hat ein Architekt entworfen, das ist da vor Ort in Beton gegossen worden und dann mit Stahlstützen eingehoben worden und stand da seit den 50er Jahren über diesem ehemaligen Kassenhäuschen.

Die Geschichte der Tankstelle

Dahinter war eine Waschhalle, das hat man damals für Autoservice und Waschhalle hat man das dahinter gebaut, das war so der Klassiker. Und daneben war ein unüberdachter Schraubplatz. Das habe ich auch, also das Gebäude wurde dann erweitert, also dieser Schrauberplatz, der wurde dann nachher überdacht, sodass man auch im Trockenen sich da aufhalten konnte.

Aber die ursprüngliche Konstellation war wirklich ein mini kleines Kassenhäuschen, sehr ikonisches Dach und dem Vernehmen nach ist der ursprüngliche Betreiber oder Besitzer dieser Mineralölfirma, der wohnt auch an der Ecke. Und als er schon lange mit seinem Rollator da in Rente war und dran langgelaufen ist und der letzte Pächter da drin war, also der letzte Pächter vor mir, wenn der gesehen hat, dass die rote Farbe an der Außenkante dieses Dach abgeblättert ist, dann hat er dann aus der Rente heraus dem Maler Bescheid gesagt und hat gesagt, da muss mal was gemacht werden.

Dann war der Maler am nächsten Tag da. Das ist einfach eine Erinnerung an die Stadtgesellschaft und auch das ist so ein Punkt, wenn man solche Zwischennutzungen anstrebt, ich war immer bemüht, die Geschichte auch mitzunehmen. Und auch die mitzunehmen, die sonst irgendwie ein Interesse daran hatten.

Ich finde, Nierentisch ist ein schönes Bild, da kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man das jetzt nicht vor Augen hat. Also dieses Dach ist wirklich, du sagst ikonisch, also es hat eigentlich so eine Nachkriegsästhetik, 50s, 60s, irgendwie so. Das schwingt bei mir jedenfalls mit, wenn ich das sehe.

Die Umsetzung des Traums

Jetzt lass uns mal an die Stelle gehen, an dem du den Investor da genug genervt hast, dass er gesagt hat, okay, Herr Klarnot, ja ist ja gut, kriegen Sie für die Zeit. Was hast du dann gedacht? Wie hast du diese begrenzte Zeit, also es ging ja um 14 Monate, also ungefähr ein Jahr, was hast du dir vorgenommen? Was hast du gedacht, okay cool, ich habe das Ding, ich werde das und das und das dort machen und ausprobieren?

Also ich hatte ja, wie gesagt, einen kurzen Vorlauf. Also ich habe diese Idee tatsächlich geteilt schon einige Zeit davor und bin auch relativ gut vernetzt in der Fahrer-Community und habe dann gesehen, wenn es einen Ort gibt, dann zieht die auch Aktive an wie ein Magnet.

Und das habe ich mir ein bisschen zum Nutze gemacht. Also wenn man einen Raum zur Verfügung stellen kann, dann muss man sich gar nicht from scratch irgendwie ein Programm überlegen, sondern man kann diesen Raum im wahrsten Sinne des Wortes öffnen.

Also da ist ja die deutsche Sprache auch manchmal sehr schön, man kann Platz machen. Also man hat Platz und kann Platz machen und kann den nutzen. Und es ging relativ schnell, dass die ersten Aktiven auch vor der Tür standen. Es gibt in Oldenburg einen Fahrradkünstler, der auch eine Selbsthilfewerkstatt betreibt, der schon im Vorfeld, als ich das geteilt habe, immer gesagt hat, wenn du die Tankstelle kriegst, dann komme ich mit meiner Radstelle, also mit meiner Selbsthilfewerkstatt, komme ich da rein.

Erste Aktionen und Veranstaltungen

Wir hatten kaum den Mietvertrag unterschrieben, da stand tatsächlich ein junger Mann vor mir mit seiner Frau, der eine eigene Cyclebrand in Hamburg entwickelt hat, Cyclepunks. Und der war aus Hamburg mit seiner Frau wieder in die Heimatregion zurückgekommen und hat gesagt, ich möchte dir gerne einen Laden eröffnen. Ich mache sonst alles online. Und das hätte man sich gar nicht besser wünschen können.

Das heißt, schon bevor wir überhaupt angefangen hatten, strukturiertes Programm aufzusetzen und anzukündigen, gab es schon die ersten Aktionen mit Schrauberwerkstätten. Die Critical Mass war zu Besuch, die das auch gefeiert hat, dass es einen Ort für Radkultur gibt und eben auch diesen Shop, der dann sogar schon vor der offiziellen Eröffnung seine Pforten geöffnet hat und zu Weihnachten dann seine Cyclebrand sozusagen vermarktet hat.

Und dann haben wir so ein bisschen auch den Vorlauf aus Fahrer genommen. Da waren es dann drei Monate, wo wir auch schon, wir waren Außenstandort für einen Filmfest in Herren, einen Fahrradfilmfest. Wir haben Vorträge ausprobiert und ganz witzig, wir haben jetzt das Buch ja auch released und da war ein junges Paar, die jetzt regelmäßig Vorträge über ihre sehr außergewöhnlichen Fahrradreisen halten, weil die sind vorzugsweise im Winter unterwegs in Schottland und in Norwegen.

Und die wären auch von sich aus gar nicht auf die Idee gekommen, darüber einen Vortrag zu halten. Und als man die dann erlebt hat, das erste Mal einen Fahrrad und dann haben wir es halt auch in Oldenburg nachgezogen. Da denkt man, die machen sonst nichts anderes, weil es einfach diese Gelegenheit auf einmal gab.

Gemeinschaft und Vernetzung

Und dann ergeben sich halt auch so witzige Konstellationen. Also wir haben sehr früh mit dem Programm dann auch im Jahr begonnen und diese Waschhalle, in der wir die Vorträge gehalten haben, die ist halt unbeheizt. Also wer will schon eine Waschhalle heizen? Und wenn dann aber zwei junge Leute vorne stehen und ihren Vortrag über die Radreise, die sie gerade nochmal wieder verlängert haben durch Norwegen mit Schneebildern und Unterschlüpfen in Schottland zeigen und man selber auf so einem Holzstuhl sitzt und friert, dann ergibt sich halt eine nette Kombination.

Da ist keiner rausgegangen, weil er behauptet, das wäre zu kalt. Und so hat sich eine Aktion an die andere gereiht und es wurden immer mehr Leute auch aus Oldenburg und Umgebung darauf aufmerksam. Und was super spannend war, war einfach, dass bis zum Schluss dann auch alle Fahrradcommunities angesprungen sind.

Ob das jetzt die Liegeradler sind, die in Oldenburg, ich glaube, ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert haben, dann auch über zwei Wochenenden mit Ausstellung. Es gab eine Gravel-Community, die gesagt hat, wenn wir regelmäßig irgendwo starten könnten und dann auch noch, und was das vorhin angedeutet ist, das sind ja so banale Sachen, dass man nochmal eben vor der Auswahl auf Toilette gehen kann und danach was trinken kann.

Das war so deren heimliches Vereinsheim. Also es gab um das abzubinden ganz viele Aktive, denen man gar nicht erklären musste, was man mit so einem Ort machen kann, sondern die Einladung verstanden haben, dass da auf einmal Platz ist, den man nutzen kann, um Aktionen zu machen.

Bedarf für einen Begegnungsort

Das klingt fast danach, als hätte es so einen Bedarf für so einen Ort schon gegeben. Das war vielleicht nicht allen bewusst, aber in dem Moment, wo dieser Ort aufpoppt, also das ist vorhin auch pop-up gesagt, inspiriert es Leute, dass sie da irgendwas machen. So verstehe ich das jetzt. Ist das richtig? Also würdest du sagen, ein guter Teil der Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, kam von anderen Leuten?

Das war nicht jetzt dein Programm, sondern das war einfach nur hier, Leute, this is the place, mach irgendwas damit? Ja, es ist tatsächlich so, dass mein Faible ist halt Thema Radverkehr und Radkultur. So, das weiß ich auch seit ich Blog gestartet habe vor zehn Jahren, dass ich da regelmäßig einfach drüber schreiben kann, dass mich das so stark interessiert, dass ich was auf die Beine stellen kann.

Aber ich glaube, dass es genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass es überall diesen Bedarf mehr oder weniger gibt, vielleicht sogar verstärkt in der heutigen Zeit noch, wo Social Media sich auch so stark ändert und Vernetzung nochmal ganz anders erlebt wird, dass die Leute sich wieder begegnen wollen.

Und das Fahrrad ist für mich natürlich ein willkommener Anlass, weil ich so gut vernetzt bin, dass ich einfach das auch tragen kann. Also die Leute fragen sich auch nicht, warum macht der das jetzt, weil die mich ja im Zweifelsfall schon zumindest regional kennen.

Die Idee der dritten Orte

Ich habe das Ding auch nicht Frankies genannt, weil ich meinen Namen so toll finde, sondern weil ich gedacht habe, das ist einfach wichtig für diejenigen, die von außen dazustoßen, dass sie gleich verstehen, wer dahintersteht. Und dass ich auch mit meinem Gesicht dafür gestanden habe, hat weniger damit zu tun, dass ich mich da nach vorne drängen wollte, sondern ich wusste in der Kommunikation ist einfach wichtig, dass das kein Verein ist und dass da nicht irgendwie was vermarktet wird, sondern dass es sich irgendwie um einen offenen Ort handelt, der für Kultur, für Ideen rund ums Fahrrad und vielleicht auch andere Aktionen geeignet ist.

Und das hat auf jeden Fall verfangen und ist auch rückblickend. Also man musste immer erklären am Anfang, was es damit auf sich hat, warum es so jemanden gibt, der so etwas macht, der eine Tankstelle mietet. Und diese Frage hat sich dann innerhalb von Wochen von alleine geklärt.

Ich habe angefangen, die Bilder der ersten Aktionen auszudrucken und an die Wand zu heften. Und wenn dann wirklich jemand gefragt hat, was es jetzt mit dem Ort auf sich hat, dann ist halt wie so ein lebendiges Fotoalbum entstanden. Da habe ich gesagt, guck dich einmal um und guck, ob da irgendwas dabei ist, was dir auch gefällt.

Und ganz häufig war es so, dass die Leute sich dann selber wiedergefunden haben, die schon dabei waren. Und ich sagte, ach ja, da war ich ja auch schon da. Und Mensch, könnte man nicht hier auch, könnte ich nicht auch meine Fahrräder, so ein Schrauber, könnte ich nicht auch meine Fahrräder hier verkaufen, könnte ich nicht auch Teil von irgendeiner Aktion sein?

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Also ich glaube, um es kurz zu machen, der Bedarf ist an fast jedem Ort gegeben, ob der klein ist oder groß. Ich habe mich während der Recherche und während ich mich hier eingelesen habe, ziemlich schnell an den Sozialpsychologen Harald Welzer erinnert, der viel von sogenannten dritten Orten spricht, die er auch als Wohnzimmer der Gesellschaft bezeichnet.

Denen schreibt er eine wichtige Rolle für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu. Ich will es Frankies nicht überfrachten, aber kennst du diese Idee und kannst du was in der Verbindung damit anfangen? Ja, ich kenne die Idee, weil es ist auch neben der Fahrradbegeisterung, merkt man vielleicht auch, begeister ich mich auch eben für dieses Thema Beteiligung.

Das habe ich auch im Hauptberuf verfolgt. Und da gibt es natürlich, so wie der Traum sich auch entwickelt, es gibt immer Möglichkeiten, Veranstaltungen zu machen und Menschen zusammenzuholen zu einem konkreten Anlass. Und das fängt ja schon bei einem Straßenfest oder bei einem Straßenflur an.

Das machen wir uns nur nicht immer bewusst, aber da ist eine Nachbarschaft, die startet was zusammen und da kommen andere Menschen dazu. Auch dieser Raum, der Straßenraum, wird dann temporär umgenutzt für einen anderen Zweck, für einen Flohmarkt oder für ein Straßenfest.

Die Bedeutung von Begegnungsorten

Und diese Idee der dritten Orte hat mich tatsächlich immer wieder angesprochen und fasziniert, weil wir das ja aus der Vergangenheit, also ich, wenn ich jetzt bitte 50, kenne das von früher noch, dass man weggegangen ist und dass es dritte Orte in Form von Kneipen oder Cafés gibt. Die gibt es auch heute noch, aber das Konsumverhalten hat sich ja sehr stark geändert.

Und ganz oft ist es eben auch so, dass diese Orte eben zwar sekundär auch zum Treffen genutzt werden können, aber dass man sich natürlich auch einen Kaffeebesuch oder einen Kneipenbesuch, den muss man sich leisten können. Es gibt ganz wenige Orte, die niedrige Einstiegsschwellen haben, wo man sagt, da gehe ich hin.

Jetzt Bibliotheken. Bei uns hier am Ort gibt es tatsächlich von der Stiftung finanziert so eine Art Bürgerhaus, wo Veranstaltungen stattfinden. Aber Orte, an denen tatsächlich diese Begegnungen möglich sind, die sind nicht nur sehr rar gesehen, sondern auch das muss man in der heutigen Zeit ganz vielen Menschen erklären, weil es findet.

Ja, so ein Auseinandersetzungsprozess findet statt, wenn ich irgendwo so einen Ort aufsuche. Da möchte ich natürlich wissen: Gehöre ich da hin? Kann ich da wirksam sein? Und sei es nur, dass ich irgendwie einen Teil beitrage.

Muss ich hier etwas beitragen? Und kann ich mir das im weitesten Sinne irgendwie erlauben? Also, bin ich da sozusagen auch als Person akzeptiert? Und diese Herausforderung war auch tatsächlich etwas, wie gesagt, man muss das erklären. Man muss sagen, das ist ja ein Ort, der nicht vorrangig für den Konsum ist. Es ist auch kein Fahrradladen, auch keine Reparaturwerkstatt. Manche Leute werden dann extrem ungeduldig, wenn sie es nicht sofort verstehen. Das muss man da irgendwie aushalten.

Also, da sind wirklich Menschen dabei, die gesagt haben: Ja, ist das ein Fahrradladen? Das versteht ja kein Mensch. Und dann erklärt man das kurz, und dann ergibt sich auch etwas. Es ist ja manchmal auch ganz gut, so eine Irritation. Ich verstehe das nicht, und dann muss man erstmal nachdenken. Warte mal, was könnte man denn damit machen? Ist das so gemeint? Ist das so gemeint?

Aber du hast eben gesagt, man muss sich das auch leisten können. Also, jetzt irgendwie ins Café zu gehen, ins Kino oder irgendwo, quasi wie sagt man, außer Haus. Apropos leisten können: Du hast vorhin von einem Mietvertrag gesprochen. Also, was hat dich dieser Traum denn gekostet? Was musstest du aufwenden, damit es diesen Raum geben kann? Ich habe immer gesagt, es muss sich ja alles irgendwie rechnen und leisten. Da bin ich ja nicht der Einzige mit meinem Ingenieurseher, der da hinterher ist.

Ich meine das nicht mal auf die Art. Also ich meine, das ist ja auch die Frage: Wann rechnet sich was für wen? Geht welche Rechnung wie aus? Und sprechen wir nur über Geld? Nein, wir sprechen natürlich nicht nur über Geld. Aber jetzt mal so ganz konkret, weil du hast Miete angesprochen. Also, was ist so diese finanzielle Basis davon?

Also, ich habe Zeit und Geld mitgebracht, um diesen Traum umzusetzen. Und die Antwort war ganz häufig, wenn mich denn jemand gefragt hat, und das begibt auch die Größenordnung her. Ich habe mir für ein Jahr ein Mittelklasse-Auto geleistet, das ich danach mit Verlust wieder verkauft habe. Also, ein gebrauchtes Auto für ein paar tausend Euro. Die Miete war sehr günstig, muss man dazu sagen. Wir haben uns das dann auch mit den Untermietern, also auch mit dem Shop, der dann drin war, die ganze Zeit geteilt.

Es kamen auch Spenden rein. Aber das ist jetzt, wenn jemand für einen Kaffee spendet oder wenn wir Musik da hatten oder so, dann trägt sich das einigermaßen selbst. So, da ist jetzt kein großes Geld mit zu verdienen, sondern es war im Grunde mein Hobby. Kein irrsinnig teures Hobby, sondern tatsächlich in der Größenordnung, ich würde jetzt sagen, über das Jahr gerechnet, ich habe auch noch eine kleine Förderung gekriegt von der Stadt. Es wird mich das so 5.000 bis 6.000 Euro gekostet haben. Und da bleibe ich dabei.

Und das ist etwas, was jemand sonst auch in sein Oldtimer Hobby steckt. Und entweder versägt er dann den alten Porsche, den er da hat, für teures Geld oder verkauft ihn mit Verlust. Aber das muss man sich tatsächlich bewusst machen, dass wenn man so etwas langfristig machen wollte, dass man dann auch gucken muss, dass es tatsächlich ein Geschäftsmodell gibt. Und wenn man selber keinen Kaffee betreiben will, beispielsweise, dass es jemand gibt, der das tut, oder ob man was verkauft oder kürzlich langfristige Förderung einbezieht.

Jetzt nehme ich dich hier immer noch, auch wenn es das Frankies nicht mehr gibt, ziemlich begeistert von diesem Ort war. Und wir sprechen ganz viel über Möglichkeiten und über Möglichkeiten, die Menschen dann erkennen, wenn sie an diesen Ort kommen und sagen: Hey, dann könnte man doch vielleicht das machen. Das heißt, wir sprechen über viele Sachen, die funktioniert haben, die aufgegangen sind.

Herausforderungen und Erkenntnisse

Gibt es dann auch Sachen, die nicht funktioniert haben? Hast du auch gemerkt: Irgendwie, nee, sowas funktioniert im Frankies nicht? Also, das ist ja der schönste Teil daran. Also ich bin ja jemand, der Innovationen mag und der so Prototypen mag. Und das Schönste ist ja, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dementsprechend haben ganz viele Sachen nicht funktioniert. Einzelne Veranstaltungen, wo man sagt: Hätte ich mir mehr Zuspruch versprochen oder Dinge, die man angeschoben hat und man sagt: So richtig läuft das jetzt nicht los oder es läuft sich halt in irgendeiner Form tot.

Dafür haben aber erstaunlich viele Sachen funktioniert. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das hat durch das Trial and Error nicht funktioniert. Es gibt Sachen, die für mich nicht funktioniert haben. Und das ist ja auch eine wesentliche Grundlage. Und zwei Erkenntnisse, die ich gerne teile. Also manchmal hat man ja so die Idee: Ich mache irgendwas mit Fahrrädern, ich mache einen Fahrradladen auf oder ein Radcafé, weil ich auch so gern Kaffee trinke.

Und ich habe schon in dieser Phase in Fahrrädern gemerkt, dass das eine ganz tolle Idee ist und auch ein schöner gesellschaftlicher Anlass, Kaffee zu trinken. Aber ich bin kein Gastronom und kein Barista. Es gab wirklich einen Nachmittag, da hatten wir so eine Ausstellung mit historischen Fahrrädern. Da war ich quasi hinter dieser Espressomaschine, die ich leidlich gut bedienen konnte, festgenagelt, weil Leute einfach alte Fahrräder gucken wollten und Kaffee trinken wollten.

Und ich wollte aber gar nicht so viel Kaffee ausschenken. Ich wollte nicht als Barista arbeiten. Ich habe dann gesagt: Wenn das jemals irgendwie dauerhaft ist, dann möchte ich nicht auf das Kaffeebrühen festgelegt sein. Und die zweite Erkenntnis, und das ist ja auch immer so: Man denkt, Fahrradschrauben ist bestimmt ganz toll und so Selbsthilfewerkstatt. Und Michael hat das auch tatsächlich mit Inbrunz gemacht. Der hat ganz alte Schrottfahrräder mit den Leuten wieder fertig gemacht, die mit Kabelbindern zusammengebunden waren.

Der hatte eine Engelsgeduld und hat gebrauchte Räder sozusagen oder gebrauchte Teile auch dafür gesorgt. Und dann war er zwei Freitage nacheinander nicht da und er sagte: Frank, kannst du das übernehmen? Und ich habe gesagt: Ja, natürlich mache ich das, kein Problem. Und ich habe früher auch im Fahrradladen gearbeitet, aber da kam, wenn die Leute dann mit einer alten Gurke kamen, dann hat man die in Reparatur genommen und hat dafür Geld gekriegt.

Und hier war der Deal, dass man sich darauf einlässt, mit den Leuten dann ihren alten und schmutzigen Fahrrad anzuschrauben. Und ich habe dann festgestellt: Okay, Michael kann das gut, ich mag das nicht. Ich habe diesen Abend da schon durchgebracht, aber manchmal habe ich auch wirklich mit den Augen gerollt und habe gedacht: Man muss das hier nicht mit Kabelbindern festmachen. Es gibt dafür Ersatzteile.

Und ja, das sind so Sachen, da muss man vielleicht für sich selber auch gucken, was funktioniert und was nicht. Und genauso war es auch bei Veranstaltungen, die dann andere gemacht haben, die sich wunder, was an Resonanz erwünscht hätten. Und ich auch gedacht habe: Ja, das funktioniert bestimmt ganz gut. Und da musste man feststellen: Es gibt in so einer Stadt mit 180.000 Einwohnern auch etablierte Konkurrenz an dem Abend oder in dem Thema. Und dann funktioniert das halt nicht so besonders gut.

Dann sind da nicht 30 Leute, sondern nur zwei oder drei. In meiner Welt ist das ein guter Versuch, der jetzt nicht besonders erfolgreich war, aber auch keine Niederlage in dem Sinne. Ja, klingt auch spannend, einfach mal dieses Experimentierfeld zu haben und dann eben auch das festzustellen. Da lernt man ja viele verschiedene Sachen besser kennen.

Ich finde auch, so wenn du sagst: Nee, ich bin kein Barista, da muss man ja auch erstmal hinkommen. An die Wand muss man erstmal stoßen: Nee, mein Cappuccino sieht nicht so gut aus wie von den anderen Leuten, von denen, die das hauptberuflich machen. Ja, und die da Bock drauf haben auch, also die einfach Lust haben, da den ganzen Tag Gastro zu machen.

Der Raum und seine Bedeutung

Und jetzt stell dir mal vor, also das war ja vorhin die Frage der Investition. Stell dir mal vor, ich hätte diesen Traum nicht ausprobiert, sondern hätte gesagt: Radcafé, das muss ich machen mit Reparatur und mit Café und hätte dann eine Immobilie gemietet für 1.000 Euro im Monat, nur um nach zwei Tagen festzustellen: Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und das wäre natürlich nicht nur fürchterlich dumm, sondern man muss dann ja auch das alles wieder zurückbauen.

Da muss man sagen, es geht ja auch damit Gesichtsverlust einher. Kündigt das groß an, dass man Radcafé aufmacht und stellt dann nach zwei Tagen fest, man hat gar keine Lust, Kaffee zu brühen. Ja, du hättest diese Illusion, ich bin ein Barista, hättest du noch so lange mit dir rumgeschleppt.

Ja, klingt einleuchtend für mich. Und wir sprechen jetzt ja einerseits über das Frankies, weil es das Frankies gegeben hat und weil es eine coole Geschichte ist, eine interessante Geschichte. Aber mich interessiert auch, was von deinen Erfahrungen übertragbar ist. Vielleicht. Was denkst du, was können sich Leute die das jetzt hören oder die dein Buch lesen, die irgendwie davon Wind bekommen, was können die sich davon mitnehmen? Was kann man vielleicht daraus lernen?

Also ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ich glaube, man kann fast aus jedem Teil, der da drin war, etwas lernen. Und zwar ist es so, dass ich das chronologisch aufgebaut habe. Nach jedem Kapitel gibt es auch so eine Do’s and Don’ts. Das ist da einfach aufgemacht. Das macht man normalerweise nicht, weil man sich ja selber in aller Regel nicht beobachtet.

Bei mir war aber tatsächlich auch das ganze Thema Radcafé und dieser Versuch war für mich ein Beobachtungsfeld. Manchmal, wenn wir abends zusammengesessen haben und ich gedacht habe, das kann ich denen jetzt auch zumuten, dass ich ihnen das sage, habe ich den dann noch vorhandenen Gästen auch gesagt, dass sie eigentlich alle meine weißen Mäuse sind in meinem Experimentierfeld.

Das war für mich immer super spannend zu gucken, wer kommt da gerade und wer bleibt weg. Wer fühlt sich vielleicht auch angezogen von so einem Ort? Was viel probierender noch ist: Wer bleibt vielleicht tatsächlich weg und ich bekomme es gar nicht mit? Und ich habe das unheimliche Glück gehabt, dass ein junger Mann seine Masterarbeit über diese Tankstelle, über das Frankies geschrieben hat und das sozialwissenschaftlich begleitet hat, also die Zwischennutzung.

Und der war ja tatsächlich in der Lage, mich von außen zu beobachten. Und der ist zu ganz wichtigen Erkenntnissen, aus meiner Sicht, gekommen, die er auch in einem eigenen Kapitel geteilt hat. Nämlich tatsächlich hat er auch mit Menschen gesprochen, die im ersten Moment nicht gekommen sind, weil sie auf die Tankstelle zugegangen sind und sich dieser Gruppe, die sie gesehen haben, vielleicht nicht zugehörig gefühlt haben, aufgrund von Kleidung oder Geschlecht.

Und dann auch gesehen haben, dass da oben drüber steht: Irgendwas mit Fahrrädern. Und dann für sich festgestellt haben: Ich habe nichts mit Fahrrädern zu tun. Und dann von einer Frau wissen wir das aus der Nachbarschaft, die hat dreimal auf dem Abseitskerd gemacht, ist nicht gekommen. Und solche Sachen haben wir dokumentiert.

Da kann man sich reinlesen. Das kann man meines Erachtens hoffentlich gut übertragen. Und die Idee dahinter ist ja tatsächlich, so etwas wie dritte Orte so zu beschreiben, dass man für sich selber ermitteln kann: Würde ich mir das zutrauen? Dann habe ich vielleicht auch die Idee, die ich lieber für mich behalte. Und unter welchen Umständen kann ich die denn mit Leben erwecken, ohne dass ich wie eben beschrieben in die Situation komme, dass ich jetzt ein Geschäft aufbaue, das ich dann nachher teuer bezahle, aber gar nicht betreiben möchte.

Und so haben wir dieses Buch auch angelegt, dass man daraus Rückschlüsse für sich selber ziehen kann. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich mal dazu eine Fortbildung besucht. Das nennt sich auch Platz machen, Place making auf Englisch. Und in dem Kontext haben wir damals in der Fortbildung gesagt, man muss in solchen Orten, man macht das ja immer in der Straße oder in so einer Tankstelle, man muss sich immer Aktive suchen, die da vor Ort etwas starten wollen.

Und ich habe für mich irgendwann festgestellt: Ich bin ja selber so ein Aktiver, der was starten will, also brauche ich gar nicht lange suchen, sondern kann es selber machen. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein Handbuch, sich solche Menschen zu suchen. Vielleicht auch Menschen zu suchen, mit denen man es zusammen machen kann, die Lust haben, Kaffee zu machen oder eine Fahrradwerkstatt zu betreiben.

Exklusivität und Inklusivität

Da stecken für mich mindestens zwei interessante Punkte drin. Der eine ist das Beispiel, was du sagst, von der Dame aus der Nachbarschaft, die dreimal irgendwie Kehrt gemacht hat. Und dass da drüber steht: Irgendwas mit Fahrrädern, dass das abschreckend wirken kann auf Leute. Das ist etwas, auf das ich immer wieder stoße im Fahrradkontext.

Zum Beispiel, es ist sicher nicht intendiert, aber ich kenne das von einigen Leuten, dass die sagen: Ich gehe nicht so gerne in Fahrradläden. Also, es gibt so eine, ja, es ist wahrscheinlich auch ein Klischee und das ist längst nicht in jedem Fall so. Aber es scheint irgendwie so eine Gruppendynamik zu geben, dass man da auch mit, irgendwie so Zeichen, also vielleicht was man anhat, was man für teure Fahrräder hat oder so.

Und dass sich dann andere Leute da irgendwie nicht rantrauen. Also mir gegenüber, ich mache das nur hier schon eine ganze Weile und das ist mein Beruf, mir gegenüber entschuldigen sich Leute manchmal für ihr Fahrrad. Sagen sie: Ja, ich habe auch nicht so ein tolles Fahrrad. Also, dass man irgendwie den Anschein erweckt, du musst hier irgendwas erfüllen, damit du hier mitspielen kannst bei uns.

Kennst du das? Ja, das kenne ich sehr gut. Und das ist genau dieser Beobachtungsrahmen, den ich meine. Und das kommt auch in dem Kapitel von Stefan ganz gut raus, der seine Masterarbeit geschrieben hat. Weil man das ja selber, wenn man drinsteckt, nur sehr schwer beobachten kann.

Also ein Hintergrund: Ich habe das vorhin so angedeutet, ich hatte halt auch viele Trackleute da, die dann auch durch Sticker und oder Kleidung sich natürlich einer Gruppe zugehörig gefühlt haben. Was meinst du mit Trackleuten? Also die Trackbikes? Achso, okay. Also jetzt nicht die, ja, also Bahnrad, Fixie, irgendwie mäßig.

Aber ich will die gar nicht rauspicken, weil wir können es ja auf eine Gravel-Community beziehen, wo alleine auch durch Kleidung durch elektrische Schaltung, was jetzt keiner kennt, der ein Hollandrad fährt. Aber du siehst, die haben ihre Klickpedale an, die haben in aller Regel einen weißen Helm und ein Trikot, und dann haben die ein Fahrrad, was sich ganz viele Leute gar nicht leisten können.

Also auch wenn es ist eine sehr weltoffene Gemeinschaft, genauso wie die Trackleute, auch wenn die schwarz gekleidet sind und Sticker auf ihren, fast wie so Motorradgängen, unterwegs sind. Bei Liegeradlern, ich nehme jetzt alle da mit, das wird ja sehr deutlich. Also ganz häufig ist es aber so, dass es ohnehin männlich dominiert ist. Das heißt, dass Frauen sich nicht unmittelbar oder Flinterpersonen nicht unmittelbar zugehörig und cool fühlen müssen.

Es ist auch sehr witzig, wie viel dann im Online-Bereich ausgehandelt wurde. Ich habe mit Frauen geschrieben, die Interesse hatten an Sachen teilzunehmen, auch an Ausfahrten, die aber lange Zeit gar nicht in Erscheinung getreten sind. Die waren nicht vor Ort, sondern haben geschrieben, haben gesagt: Wie läuft das genau ab? Weil die Angst hatten, dass sie nachher im Wald stehen gelassen werden, weil sie zu langsam sind oder vermeintlich zu langsam sind oder weil sie tatsächlich auch keine Lust auf diese Gespräche hatten.

Und das tollste Beispiel ist tatsächlich das von Stefan, der diesen Ort beobachtet hat und irgendwann festgestellt hat: Hier unterhalten sich alle, weil Fahrräder da sind und ich habe gar nichts mit Fahrrädern zu tun. Und er hat sich dann geholfen. Und ich hoffe, ich darf das sagen, er sieht es mir nach.

Er hat sich dann um seine Forschung weiter voranzutreiben auch mal Freunde mitgenommen, mit denen er sich auch unterhalten konnte, um diese begleitende Forschung machen zu können. Und vieles davon kann man tatsächlich als Einzelperson, die dasselbe betreibt, gar nicht selber beobachten. Man kann sich bemühen, würden abzusenken, aber irgendwas wird man ja schon da hinschreiben müssen, womit es jetzt zu tun hat.

Irgendwie wird das aussehen. Es sieht entweder rumpelig aus oder geleckt und schön. Und rumpelig zieht die eine Fraktion an und geleckt und schön, die Barista-Funktion, die sagen: Da kann ich mich schön hinsetzen. Und wo ich es am propiesten finde, und das ist uns da auch gelungen, mit sehr, sehr viel Vorlauf, ist tatsächlich auch Flinter-Personen ihren eigenen Raum zu geben.

Das klingt jetzt so gönnerhaft und so an den Haaren herbeigezogen, aber es gibt eben Themen, die dich und mich, weil wir halt so zumindest gelesenes hetero Männer sind, wo wir schon eine Barriere aufbauen, wenn wir da sind. Und da haben wir gesagt: Okay, vielleicht kriegen wir es hin, diese Barriere dadurch abzulösen und abzusenken.

Das ist aber im öffentlichen Raum, also diese Tankstelle steht halt auf der Straßenecke. Eine Flinter-Fahrradwerkstatt gibt, wo man reingeht und dahinter macht man die Tür zu. Das ist ein geschützter Raum und trotzdem findet es in der Öffentlichkeit statt. Und daraus haben sich dann tatsächlich Flinter-Ausfahrten, Flinter-Wochenenden mit Filmabenden entwickelt.

Und ich kann auch da nur dazu raten, im wahrsten Sinne des Wortes Platz zu machen, weil das Gefühl, was das auslöst, wenn man einen Platz hat, den man Menschen zur Verfügung stellt, einer Gruppe, zu der man selber nicht gehört, das ist wirklich grandios.

Fahrradkultur und persönliche Entwicklung

Für die Leute, die das hören, die den Begriff Flinter nicht kennen, der kam neu schon mal vor, vor einer Weile. Ja, sie sind nicht cis-männlich. Der Skript steht für Frauen, Lesben, es ist auch manchmal Flinter, Frauen, Lesben, intersexuelle, non-binäre, asexuelle. Okay, das ist das eine gewesen, was ich interessant finde, also wie exklusiv oder inklusiv so ein Raum ist.

Das andere, wenn wir über Übertragbarkeit deiner Erfahrung sprechen, ist natürlich, dass ich mir denke, eigentlich funktioniert sowas nur in Orten, die es gibt, wo ein gewisser Leerstand herrscht. Also wo so eine Fläche erstmal zur Verfügung ist, weil es gibt ja auch Städte, Ballungsräume, da ist es mit den Flächen, glaube ich, nicht mehr so einfach.

Also sei es, weil es sie nicht mehr gibt oder weil das einfach finanziell nicht zu buppen ist. Also der Raum ist tatsächlich, merke ich jetzt auch bei dem Versuch, so etwas zu verstetigen, der Raum ist das entscheidende Momentum. Also einerseits muss an dem Raum viel stimmen. Das, was ich eben so beschrieben habe, diese öffentliche Zugänglichkeit, ist ein absolutes Dreh, wo man sagt, da kommen Leute dazu.

Um das mal eindrücklich zu machen: Wir haben so Filmabende gemacht und da stand dann das Waschhallentor offen und es kamen Leute dazu, die augenscheinlich auf dem Weg zum Bahnhof waren und die gar nicht vorhatten, einen Film zu gucken. Das heißt, die stoßen dann dazu. Und diese Halböffentlichkeit und trotzdem irgendwie einen privaten und dann auch geschützten Raum bieten zu können, das hat man ja nicht an so vielen Stellen.

Kann man schlecht in einer Drei-Zimmer-Wohnung machen, prinzipiell. Aber auch schon. Also man könnte sich auch vorstellen, dass es so einen Community-Spot im breitesten Sinne gibt, der in einer Etagenwohnung ist und wo man dann sagt: Diejenigen, die darauf aufmerksam werden, dann macht man halt auf eine andere Art und Weise Werbung.

Aber es muss am Ende natürlich auch in irgendeiner Form finanzierbar sein. Und auch wenn ich jetzt in der Lage war, dann ja doch nicht unerheblich Geld in meinen Traum zu investieren für einen gewissen Zeitraum, ist die Verfügbarkeit eines Raumes, dass er geeignet ist und dass er finanzierbar ist, schon eine ganz wesentliche Rahmenbedingung.

Und auch da enthält das Buch und auch die Erfahrung Hinweise. Ich bin ja mal ein Freund davon, so Zufälle zu provozieren. Also ich sage dann immer: Ich werfe immer gerne Steine ins Wasser und gucke, welche Wellen es schlägt. Also wenn man aufwärts Steine ins Wasser zwirnt, dann entstehen auch keine Wellen.

Und dass ich beispielsweise in Pfarre diesen Raum zur Verfügung gestellt bekommen habe, hat damit zu tun gehabt, dass ich einfach mit so einem Megafon durch die Gegend gelaufen bin und gesagt habe: Ich würde gerne den Traum vom Radcafé umsetzen. Du bist wirklich mit dem Megafon für junge Unternehmungen, für Bildungseinrichtungen, für zwei, drei Monate zur Verfügung stellen.

Und dann kann man da reinrutschen und dann hat man auf einmal einen Probelauf zumindest. Oder man vernetzt sich vor Ort mit Initiativen, weil die meisten Räume, und das hat sich ja bei mir auch gezeigt, die meisten Räume sind ja nicht 24/7 belegt. Da gibt es dann vielleicht einen gemeinschaftlich genutzten Raum, der eine Basisinfrastruktur wie eine Toilette und eine kleine Küche bereit hält.

Und dann sagt man: Kann ich da rein und kann ich das da ausprobieren? Und dann also beispielsweise, um das sehr transparent zu machen: Micha hat ja seine Fahrradwerkstatt vorher auch an anderer Stelle betrieben. Und das war tatsächlich so ein genossenschaftliches Modell. Und da hat er am Freitagabend ansonsten geschraubt und hat den Raum zur Verfügung.

Also, lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube, es gibt tatsächlich oft viel mehr Möglichkeiten, als man sich die so ausdenken kann. Sondern man muss dann einfach ins kalte Wasser springen. Ja. Oder mit dem Megafon durch die Stadt rennen und seine Idee verbreiten.

Fahrradkultur

Du schreibst darüber, du hast es auch jetzt ein paar Mal genannt, einen ganz besonderen Begriff, den Begriff der Fahrradkultur. Und für mich ist das so ein Signalbegriff, weil immer, wenn ich den höre, frage ich mich: Was ist das eigentlich genau? Was ist deine Definition von Fahrradkultur?

Fahrradkultur ist mein absoluter Lieblingsbegriff, weil für mich alles, was mit Fahrrädern zu tun hat, und zwar sowohl das Gemeinschaftliche, ob man zusammen auf Tour ist, ob man mit seinem Bruder, Schwester, Kindern eine Fahrradtour macht, ob man ein Radcafé besucht, ob man sich zu einer Community zählt oder Radsport betreibt. Das ist für mich alles Radkultur.

Und für mich war das auch ein langes Ringen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe früher auch Fahrräder geschraubt, habe auch in einem Fahrradladen gearbeitet. Und manchmal kam ich aus dem Keller und durfte auch Fahrräder verkaufen. Und für mich war das immer so ein bisschen so wie die Angst, die du vorhin beschrieben hast von dem Fahrradladen.

Ich dachte immer, ein fahrradinteressierter Mann müsste sich für Technik und für Geschwindigkeiten und Paces und jetzt heute elektronische Schaltungen oder Schlauchreifen interessieren. Und es interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Also mein Fahrrad fährt. Ich habe irgendwann auch, wenn ich Lesungen gemacht habe, ich habe gesagt: Ich habe jetzt ein Gravelbike und wenn mein Bruder nicht irgendwann die Gänge gezählt hätte, wüsste ich nicht, wie viele Gänge dieses Gravelbike hat.

Ich weiß, dass es nur vorne keinen Rohwerfer mehr hat. Es hat dann einmal acht oder einmal zehn oder so. Aber es geht mir wirklich völlig ab. Was mich interessiert, ist, was das mit den Menschen macht, welche Aktionen man da drumherum starten kann. Es hat sich bei diesen Fahrradtagen schon ergeben, wenn man Sport betreibt, was sich rund um diesen Sport herum etabliert, wie die Menschen miteinander in Beziehungen stehen.

Und das kann man wirklich beobachten, auch viel mehr als auf vielfach anderen Veranstaltungen, dass die Leute über ihr Hobby in Kontakt treten, über dieses Vehikel, im wahrsten Sinne des Wortes Fahrrad, und eine Kultur sich da drumherum etabliert hat, die so unfassbar groß und vielschichtig ist, dass man immer wieder Spaß hat, wenn man in eine neue Facette eintauchen kann.

Persönliche Veränderungen

Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die eine ist: Du hast diesen Raum, diese alte Tankstelle mit dem Nierentischdach, für ein bisschen über ein Jahr verändert. Du hast sie so ein bisschen in Beschlag genommen. Hat sie dich auch verändert? Oh ja, also das war mir sehr schnell. Klar, es ist ja auch Teil dieses Versuchsausbaus, wenn man das so will.

Es passiert ja immer etwas mit einem selber, wenn man sowas startet. Und mir ist das spätestens zu dem Zeitpunkt bewusst geworden, als ich auf die ersten wirklich ernstzunehmenden Hindernisse gestoßen bin. Also, man muss sich vorstellen, so eine Tankstelle, die seit fast 70 Jahren da steht.

Da ist jetzt die Stadtverwaltung, die Bauordnung, der Denkmalschutz – die sind nicht alle begeistert, wenn man kommt und sagt, ich will da jetzt jede Woche drei oder fünf Veranstaltungen machen.

Und irgendwann sah es auch so aus, als wenn ich da gar nichts machen durfte. Ich hatte aber einen langjährigen oder einen einjährigen Mietvertrag abgeschlossen und habe dann gedacht, wo das hin kommt.

Ich habe dann für mich aber reflektiert, dass egal was passiert, also selbst wenn ganz wenig passiert, dann wird das, was mit den Leuten gemacht haben, die das wahrgenommen haben, und auf jeden Fall auch mit mir. Also, es findet immer eine Veränderung statt.

Favoriten und besondere Momente

Aus all den Events, Veranstaltungen, Situationen und Gelegenheiten, die es gegeben hat in dieser Zeit des Frankys, hast du einen Favoriten? Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, okay, da hat es bei mir wirklich Klick gemacht, da habe ich gemerkt, das war gut, diesen Traum zu verfolgen? Oder ist das eine besonders fiese Frage von mir?

Überhaupt nicht. Ich muss mir jetzt nur überlegen, welchen Favoriten ich auswähle. Es gibt tatsächlich eine Veranstaltung, das ist so eine – ich habe gestern gehört, dass Fußballer so einen Signature Move haben. Das ist die Signature-Veranstaltung dieser Tankstelle.

Ich hatte gerade diesen Mietvertrag unterschrieben. Das war herrlich aufregend, weil ich hatte da ja lange dran rumgegraben und habe dann angefangen, mir Gedanken dazu zu machen. Es war ungünstigerweise nachts und ich konnte nicht schlafen.

Ich bin dann irgendwann aufgestanden, weil ich so viele Ideen hatte, was im nächsten Jahr passieren sollte, dass ich gedacht habe, okay, ich kann eh nicht schlafen, kann ich es auch aufschreiben.

Die Idee des Fahrradpicknicks

Und eine der ersten Ideen, die ich hatte, war, an diesem Ort ein Fahrradpicknick zu machen. Das heißt, die Leute einzuladen, das als Start- oder Zielpunkt ihrer Radtour zu nehmen oder dort einfach auch den Tag zu verbringen und sich irgendwie mit Fahrrädern zu beschäftigen.

Und im ersten Moment musste man, obwohl es ja auch wieder nur aus zwei Worten besteht, erklären, was es damit auf sich haben soll. Aber spätestens als dann auch noch eine lokale Band zugesagt hatte, das war Ende April, dort live zu spielen, wir eine kleine Bühne aufgebaut haben und die Nachbarn so das erste Mal aus ihren winterlichen Behausungen kamen und diesen Vorplatz, der ansonsten, wie gesagt, ein illegaler Parkplatz war, genutzt haben, um da ein Picknick zu machen.

Dann hat auch noch tatsächlich ein Nachbar seinen Pizzaofen rausgeholt und hat dafür alle eine Pizza gemacht. Alle wissen nicht, warum der nicht sonst auch Pizza backt.

Das Highlight des Fahrradpicknicks

Das war tatsächlich für mich das absolute Highlight, dass man sich etwas erdenken kann und sagt, da gibt es diesen Ort. Und wenn die Sonne scheint und nicht die Maifeiertage anstehen, sondern noch so früh im Jahr, dass da etwas entstehen kann, und dann entsteht das wirklich.

Und es waren, glaube ich, beim ersten Fahrradpicknick – wir haben das da mehrfach gemacht – im Verlauf des Tages bestimmt so 120 bis 150 Leute da. Die Gravel-Community hat eine Ausfahrt gemacht und das war ein absolutes Wohlfühlgefühl, dass das aus meinem Kopf, aus dieser schlaflosen Nacht in den Terminkalender gefunden ist und dann auch tatsächlich stattgefunden hat.

Abschluss und Dank

Frank Larnert hat aus einer alten Nierentisch-Tankstelle in Oldenburg für 14 Monate das Frankies gemacht. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt „Das Frankies: Vom Nicht-Ort zum Möglichkeitenraum“.

Und ich hatte die Möglichkeit, mit Frank über die Erfahrung mit dem Frankies zu sprechen. Und Frank, ich sage dir vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.

Und ich überlege gerade, ob mir das zusteht, das zu sagen, aber ich sage es trotzdem: Danke fürs Ausprobieren. Ich danke dir für die Gelegenheit, hier im Podcast meine Geschichte zu erzählen.

Super! Ich bin nicht in Halle an der Saale beim Velo Club Asphaltrauschen zu Gast und ich spreche mit den Menschen dahinter über Eisenbahnromantik. Dabei geht es um eine spannende Kombination von Radfahren und Eisenbahnliebe.

Und wenn ihr dabei sein wollt, folgt dem Link zur Veranstaltung in den Shownotes. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint dann am 4.12. Die Menschen im Antritt-Podcast können sie schon am 3.12. hören.

Und ihr könnt uns schreiben unter antritt@detektor.fm sowie auf Instagram und Mastodon. Und ich wünsche uns allen, dass wir einen kleinen oder auch einen großen Traum haben, der uns antreibt und irgendeine Art von Zukunft.

[MUSIK: New Radicals – You Get What You Give]