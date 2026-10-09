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Foto: RaduRazvan / Shutterstock
Bild: RaduRazvan | Shutterstock

Antritt | Christian und Gerolf über die nächste Antritt-Etappe

Was ist die nächste Etappe für den Antritt, Christian Bollert?

Ein starkes Peloton macht „Antritt“ möglich: Auf Steady unterstützen uns hunderte Menschen. Wir wollen „Antritt“ pflegen und weiterentwickeln und haben dafür ein Ziel: 400 Mitgliedschaften bis Ende des Jahres.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Christian Bollert um die nächste Etappe in der Entwicklung unseres Fahrradpodcasts.

Ein Fahrradpodcast mit Peloton

Seit 2015 bringen wir im Fahrradpodcast „Antritt“ Fahrradgeschichten zum Klingen. Wir lassen die Menschen zu Wort kommen, die mit dem Fahrrad leben, damit fahren, es produzieren und seine Entwicklung vorantreiben. Zunächst haben wir das in Form einer monatlichen Radiosendung gemacht, die von Anfang an auch als Podcast zu hören gewesen ist. Ab 2021 haben wir „Antritt“ alle zwei Wochen produziert und seit Oktober 2024 gibt es uns wöchentlich.

2021 haben wir damit begonnen, ein Peloton auf Steady aufzubauen. Die Plattform ermöglicht es uns, unabhängiger von Werbeeinnahmen zu werden und direkten Kontakt mit unserem Publikum zu haben. Um „Antritt“ weiter produzieren und entwickeln zu können, möchten wir dieses Peloton vergrößern. Bis Ende 2026 möchten wir von 278 Unterstützenden auf 400 anwachsen.

Der Aufwand hinter „Antritt“

Denn hinter jeder Ausgabe dieses Podcasts steckt die professionelle Arbeit einiger Menschen. Gerolf steckt als betreuender Redakteur und Moderator konservativ geschätzt mindestens zwei Arbeitstage in jede Folge. Unser Audioteam bereitet die Gespräche, Moderationen, Jingles und Songs auf, die Marketingabteilung hält Kontakt zu Podcastplattformen und Medien und unsere Sales-Abteilung kümmert sich um die Vermarktung. Und dann ist da noch Christian, der regelmäßig als Co-Moderator auftritt und Gerolf beim „Antritt“-Treffen (2025 und 2026), bei Live-Podcasts (z.B. in Düsseldorf und Dresden) und generell in der Entwicklung des Podcasts unterstützt. All das kostet leider auch Geld.

Drei Mitgliedschaften in einem Peloton

Für die Unterstützung über Steady gibt es drei Möglichkeiten: Für 3 Euro monatlich fahrt ihr im Gruppetto mit, für 5,50 Euro seid ihr im Hauptfeld und bekommt eine zusätzliche Gastmitgliedschaft, die ihr verschenken könnt. Für 10 Euro seid ihr Teil der Ausreißergruppe und bekommt zwei Gastmitgliedschaften. Alle drei Mitgliedschaften bieten euch diese Vorteile:

  • früheres Hören der jeweiligen Ausgabe
  • eure Themen in Spezialausgaben wie „Bei Anruf Antritt“
  • direkter Kontakt zu Gerolf und Christian über Steady
  • Einladung zum jährlichen Antritt-Treffen mit Ausfahrt und Live-Podcast (2025: Hanka Kupfernagel, 2026: mit Martin Goetze)
  • handgeschriebene Weihnachtspost von Christian und Gerolf

Aktuell haben wir 278 Mitfahrende im Peloton. Unser Ziel ist es, bis Ende 2026 auf 400 Mitfahrende zu wachsen. Wir möchten „Antritt“ weiterentwickeln und unseren hochwertigen und vielfältigen Standard halten oder noch besser: verbessern. Dazu gehört auch, dass „Antritt“ für alle Menschen hörbar sein soll und dementsprechend nicht hinter eine Paywall zieht.

Vielen Dank an alle, die „Antritt“ jetzt schon unterstützen und möglich machen. Das bedeutet uns sehr viel! Und genauso sehr freuen wir uns auf alle, die sich entschließen, das Peloton ab jetzt zu erweitern. Herzlich willkommen im „Antritt“-Peloton!

Viele Grüße

Christian und Gerolf

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 3 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

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