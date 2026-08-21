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Das Gartenradio-Fahrrad von Heike Sicconi. Foto: Heike Sicconi
Bild: Das Gartenradio-Fahrrad von Heike Sicconi. | Heike Sicconi

Antritt | Heike Sicconi übers Gartenradio und ihr Gartenradio-Fahrrad

Warum fährst du mit dem Fahrrad in die Gärten, Heike Sicconi?

Heike Sicconi macht seit zehn Jahren „Gartenradio“. Zur Aufnahme fährt sie am liebsten mit dem Fahrrad — das sie regelmäßig neu bepflanzt.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Heike Sicconi ums „Gartenradio“, ihr Gartenradio-Fahrrad und die Parallelen zwischen dem Gärtnern und dem Radfahren.

Zehn Jahre „Gartenradio“ mit Heike Sicconi

Seit 2016 veröffentlicht Heike Sicconi alle zwei Wochen eine liebevoll gestaltete Folge „Gartenradio“ — meistens in Form einer Reportage. Denn Heike Sicconi will riechen, schmecken, hören und die Orte erleben, an denen Menschen gärtnern, pflanzen, ernten oder gar sensen. Die Themen sind dabei vielfältig und betreffen alles, was im entferntesten mit dem Garten zu tun hat: Mal geht es um Stadtbegrünung, ein anderes Mal um die Frage, ob Gärtnerinnen und Gärtner wohl die besseren Liebhaber sind. Sicconi reist dabei zu japanischen Teebaumrollern ins Tessin oder zu einem Star-Fermentierer in Mecklenburg-Vorpommern.

Ich finde ja immer: Gärten — das ist Kultur, das ist Politik!

Heike Sicconi, Radiojournalistin und Macherin des "Gartenradios"

Heike Sicconi, Radiojournalistin und Macherin des "Gartenradios"Foto: Marion Nickig

Auch praktische Tipps erwarten die Hörerinnen und Hörer: In der ersten Ausgabe des Monats teilen die Gärtnerinnen und Gärtner der Alexianer Klostergärtnerei in Köln ihr praktisches Gartenwissen.

Ein bepflanztes Fahrrad

Unterwegs ist die hauptberufliche Radiojournalistin am liebsten mit dem Rad. Wer in Köln lebt, dem ist das Gartenradio-Fahrrad vielleicht auch schon mal aufgefallen: Froschgrün und — wie könnte es anders sein — liebevoll bepflanzt. Das Rad dient nicht nur als Werbeträger mit seinem gartenradio.fm-Logo, sondern wird von Sicconi aktiv genutzt, um Interview-Orte zu besuchen und auch um auf dem Weg von A nach B mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Ich könnte noch 20 bis 30 Jahre weiter Reportagen machen. Themen gibt es wie Sand am Meer!

Heike Sicconi

Heike Sicconi im Gespräch

Was Gärtnern und Radfahren gemeinsam haben, warum das „Gartenradio“ ein Podcast ist, der mindestens genauso viel über Menschen wie über Botanik erzählt, und welche Flora sich am besten für die Bepflanzung eines Fahrrads eignet, darüber hat Gerolf für diese Ausgabe mit Heike Sicconi gesprochen.

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