Antritt: Hallo Pekka, toll, dass du in der Sendung bist.

Pekka Tahkola: Danke.

Antritt: Pekka, wie ist die Temperatur dieser Tage in Oulu?

Pekka Tahkola: Es sind jetzt etwa minus 20 Grad.

Antritt: Okay. Ist das für dich warm oder kalt? Gewöhnlich?

Pekka Tahkola: Es ist normal.

Antritt: Okay. Wie lange dauert diese Periode mit Frosttemperaturen in Oulu normalerweise an?

Pekka Tahkola: Das kommt darauf an. Wenn der Winter gut ist, dann kann es sogar von Oktober bis April gehen, manchmal sogar bis Ende April. Und in diesem Winter zum Beispiel war der Winteranfang wirklich warm. Wir hatten leider auch im Dezember noch Plusgrade.

Antritt: Ich wollte dich gerade fragen: Wenn du sagst, der Winter ist gut, dann bedeutet das für dich eine lange Kälteperiode?

Pekka Tahkola: Ja. Und dass die Temperaturen die ganze Zeit unter Null bleiben.

Antritt: Okay. Darüber müssen wir reden. Ich habe gelesen, dass Oulu als die Winterradlhauptstadt der Welt bezeichnet wird. Wie kommt das?

Pekka Tahkola: Nun, wir sind mit Abstand die beste Stadt der Welt, wenn es um das Radfahren im Winter geht – also auch im richtigen Winter.

Antritt: Okay. Wir müssen uns diese beste Fahrradstadt der Welt einmal ansehen, was ja, ich meine, ziemlich ehrgeizig klingt. Apropos Ambitionen: In Deutschland haben wir Minusgrade, und meine Eltern haben mich erst vor zwei Tagen wieder gewarnt, bitte nicht das Fahrrad zu benutzen, weil es gefährlich ist. Warum wirbst du für das Winterradfahren?

Pekka Tahkola: Weil es schnell, einfach, bequem und sicher ist, wenn man es richtig macht. Antritt: Hier in Deutschland haben wir Radwege, die vereist sind. Meine Eltern haben recht, es ist wirklich gefährlich, dort zu fahren. Wie sieht es mit den Radwegen in Oulu aus? Fährst du zurzeit darauf?

Pekka Tahkola: Natürlich.

Antritt: Nur aus dieser deutschen Perspektive: In meiner deutschen Einleitung habe ich jemanden erwähnt, der in Berlin auf einem Radweg Schlittschuh gelaufen ist. Und es gibt dieses Video auf YouTube, wir können es verlinken.

Pekka Tahkola: Das habe ich tatsächlich schon gesehen.

Antritt: Okay. Wie ist es also in Oulu sicher? Was macht ihr dort?

Pekka Tahkola: Wir haben da eine Sache namens „Instandhaltung“. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber… ja. Aber das machen wir mit unserer Fahrradinfrastruktur, und das ist die erste Priorität bei der gesamten Instandhaltung.

Antritt: Ja. Gib uns mal ein… vielleicht ist es für uns seltsam zu hören oder wir haben keine richtige Vorstellung davon, wie Winterdienst, speziell Winterinstandhaltung, aussieht, wenn es am Ende funktionieren soll. Erzähl uns ein bisschen darüber. Wie bewältigt Oulu das Winterradfahren und diese Instandhaltungssache?

Pekka Tahkola: Nun, das ist natürlich eine lange Geschichte, aber ich schätze, wir haben Zeit. Also, wir haben hier etwa 1000 Kilometer Radwege, und etwa 99 % davon sind physisch vom gesamten motorisierten Verkehr getrennt; es sind eigene Wege. Also getrennte Wege und keine Radfahrstreifen. Wir haben in dieser Stadt nur 600 Meter Radfahrstreifen auf der Straße. Alles andere ist getrennt und sicher. Und sie sind auch breit. Sie sind also mindestens drei Meter und maximal so sechs, sieben Meter breit. Und die gesamte Fahrradinfrastruktur ist in verschiedene Instandhaltungskategorien unterteilt, je nachdem, wie wichtig sie ist. Wir haben dort also eine Instandhaltungshierarchie, was Sinn ergibt. Ich vermute, dass ihr das Gleiche zumindest für den Autoverkehr habt.

Antritt: Ja, scheint so.

Pekka Tahkola: Ja. Wir haben hier also diese Superklasse-Instandhaltung, das sind etwa 170 Kilometer, die eine 24/7-Wartung haben. Und wann immer zwei Zentimeter Schnee liegen, muss dieser innerhalb von drei Stunden weg sein, sogar während des Schneefalls. Wenn es also weiter schneit, pflügen sie weiter, 24/7 wenn nötig. Und die Schneeansammlung darf niemals vier Zentimeter überschreiten, nicht einmal für eine Sekunde. Und dieser Superklasse-Instandhaltungsvertrag hat noch einige andere interessante Kriterien und Anforderungen. Zum Beispiel müssen alle Arbeiter des Instandhaltungsunternehmens – sogar diejenigen, die die Räumfahrzeuge nicht selbst fahren, sondern alle Arbeiter – auf genau den Wegen fahren, die sie instand halten. Wir haben uns dazu entschieden, weil die Instandhaltung von Rad- und Gehwegen in erster Linie ein Kundenservice-Geschäft ist. Und wir müssen es als solches verstehen. Wenn man ein Kundenservice-Geschäft betreibt, muss man sein eigenes Produkt kennen, und man kann sein eigenes Produkt nicht kennen, wenn man es nicht selbst ausprobiert. Das hat die Hingabe an die Qualität der Instandhaltung deutlich verbessert. Nicht, dass sie nicht vorher schon gut war, aber das hat sie noch weiter verbessert. Außerdem haben wir freiwillige, sozusagen anonyme Instandhaltungs-Agenten, die regelmäßig auf diesen Routen radeln. Ja, sie fahren einfach zur Arbeit oder machen ihre Besorgungen oder fahren zum Spaß oder was auch immer. Uns ist der Grund egal, solange sie radeln. Jedenfalls berichten sie anonym über die Qualität der Winterinstandhaltung. Und wenn sie zufrieden sind, bekommt das Instandhaltungsunternehmen Boni. Wenn sie nicht zufrieden sind, gibt es Sanktionen.

Antritt: Okay. Nur damit ich das verstehe: Wenn du von Kundenservice sprichst, ist es dann so, dass die Stadt ihre Einwohner, die Rad fahren oder auf Gehwegen zu Fuß gehen wollen, als Kunden versteht? Ist das die Beziehung?

Pekka Tahkola: Ja, wir verstehen sie als Kunden.

Antritt: Okay. Wenn du „wir“ sagst, was ist dann dein persönlicher Anteil daran in der Stadt Oulu?

Pekka Tahkola: Ich bin ein privater Berater und arbeite für eine kleine Firma namens Navico. Wir helfen Städten auf der ganzen Welt bei ihrer Mobilität und dabei, sie lebenswerter, fussgängerfreundlicher und nachhaltiger in ihrer Mobilität zu machen. Wir würden uns freuen, jeder Stadt auf der Welt zu helfen, einschließlich Deutschland natürlich. Ja, das haben wir in der Vergangenheit auch schon getan. Wie auch immer, wir haben der Stadt Oulu bei vielen Dingen geholfen, nicht nur beim Radfahren, aber natürlich meistens beim Radfahren und Zufußgehen. Also Winterinstandhaltung, Fahrrad-Superhighways, verschiedene Kampagnen, Infrastruktur, Beschilderung, Design, Prüfung von Plänen und viele verschiedene Dinge. Ja.

Antritt: Ich erinnere mich nicht genau an den Begriff, ich schätze, ihr nennt es Super-Radwege oder so etwas… das, was du über die zwei Zentimeter Schnee erwähnt hast, die innerhalb von drei Stunden geräumt werden müssen. Bezieht sich das auf diese Super-Radwege oder auf andere?

Pekka Tahkola: Also, das, was ich dir über die Zentimeter und die Zeit erzählt habe und all diese Kriterien, wo sie auf den Wegen radeln müssen, bezieht sich auf die höchste Priorität der Instandhaltung. Wir nennen es das Superklasse-Instandhaltungsnetz, und es umfasst etwa 170 Kilometer unseres Netzes. Das ist die höchste Priorität. Und dann haben wir die reguläre erste Klasse, die immer noch Grenzwerte wie drei Zentimeter hat und bis 7 Uhr morgens komplett geräumt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer in dieser Klasse sind, aber ich glaube, es sind über 300. Auch in dieser Klasse. Und dann gibt es die reguläre zweite Klasse, die ebenfalls direkt nach der ersten Klasse geräumt werden muss. Es gibt also drei Klassen der Instandhaltung. Es gibt die Superklasse, die erste Klasse und die zweite Klasse, und sowohl die Superklasse als auch die erste Klasse kommen vor dem gesamten motorisierten Verkehr dran. Und wenn man darüber nachdenkt, macht das Sinn. Wenn wir ein paar Zentimeter Schnee auf den Radwegen haben, macht das das Gehen oder Radfahren für die Menschen bereits schwieriger, ganz zu schweigen davon, wenn man Mobilitätshilfen wie einen Rollator oder einen Rollstuhl benutzen muss. Aber wenn man drei Zentimeter, sogar fünf Zentimeter Schnee hat, kann man sein Auto immer noch problemlos fahren. Für die ist es nicht so dringend. Und wie ich in vielen meiner Interviews gesagt habe: An den Prioritäten der Winterinstandhaltung kann man tatsächlich sehen, welche Menschen die Stadt schützen und priorisieren will. Und wenn man sich nur um den Autoverkehr kümmert, dann bekommt man offensichtlich Autoverkehr.

Antritt: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das hören – vielleicht in Deutschland oder wo auch immer sie sind –, denken könnten: Oh, wow. Drei Stunden Zeit zum Schneeräumen auf diesen 170 km Superklasse-Radwegen. Das ist teuer. Da stecken Kosten dahinter. Aber vielleicht ist das nur eine Perspektive. Du hast gerade gelächelt oder gelacht, als ich das sagte. Wie siehst du die Kosten dafür?

Pekka Tahkola: Ja. Also erstens sollte man die Winterinstandhaltung von Rad- und Gehwegen niemals als Kosten betrachten. Es ist eine Investition, und es ist eine extrem rentable Investition in das Wohlbefinden und die Gesundheitsfürsorge der Bürger. Wir ermöglichen es ihnen, sich in ihrem täglichen Leben fortzubewegen, und man ermöglicht einen aktiven Lebensstil, was einer der bestmöglichen Wege der präventiven Gesundheitsfürsorge ist. Und selbst als Investition ist es hier sehr günstig.

Antritt: Bedeutet das also, dass es sich auszahlt, weil man keine Leute im Krankenhaus hat, die sich vielleicht die Knochen gebrochen haben oder so etwas, und sich all diese Kosten summieren?

Pekka Tahkola: Ja, das auch, aber auch die präventive Gesundheitsfürsorge, damit die Menschen aktiv bleiben und in ihrem allgemeinen Leben gesünder sind.

Antritt: Aus unserer Perspektive… nun, ich habe die Bedingungen erwähnt, die wir hier gerade haben, und wir haben hier Radwege, die nicht geräumt sind und auf denen der Schnee zwei Wochen alt ist. Er liegt dort, er ist überfroren. Ich kann sehen, dass ich zumindest in einigen Teilen meiner Stadt versuche, mit dem Rad zu fahren. Die Stadt kümmert sich nicht darum, und das höre ich auch aus anderen Städten. Das klingt also ziemlich fahrradfreundlich, ziemlich klug, vielleicht könnte man es progressiv nennen, was in Oulu passiert. Gibt es dafür eine Vorgeschichte? War das schon immer so oder gab es da einen politischen Entscheidungsprozess?

Pekka Tahkola: Nun, irgendwie beides. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass in den 1920er, 1930er, 1940er Jahren wahrscheinlich jede einzelne westliche Stadt eine Fahrradstadt war. Wir auch, obwohl wir zu dieser Zeit nur ein winziges Dorf waren und erst in den 1950er, 1960er Jahren richtig zu wachsen begannen. Das war hier im hohen Norden auch die stärkste Ära der Automobilisierung. Das war hier viel später als bei euch zum Beispiel. Ihr hattet die Zeit der Automobilisierung viel früher, aber wegen des Zweiten Weltkriegs und so weiter hatten wir danach viele Schulden. Nach den 40er Jahren begann sich die Struktur unserer Städte in den 50er und 60er Jahren richtig zu verändern. Aber zu der Zeit, als unsere Stadt anfing, groß zu werden, stellte die Stadt auch ihren ersten Verkehrsingenieur ein, und sie wählten glücklicherweise einen Mann, der die Bedeutung des Zufußgehens und Radfahrens verstand. Und es war eine schwierige Aufgabe für ihn, weil alle nur für Autos waren und dachten, das sei die Zukunft. Die finnische Verkehrsplanung schaute zu dieser Zeit sehr stark auf die USA. Und wir alle wissen, dass das absolut nicht der richtige Weg ist. Er hat tatsächlich in den USA studiert und war erschüttert von dem, was er dort bereits in den 1960er Jahren sah. Als wir also erst so spät wie Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre mit dem Bau unserer ersten Fahrradinfrastruktur begannen – als sie auch den ersten Fahrrad-Masterplan für die Stadt erstellten –, entwarfen sie die gesamte Infrastruktur von Anfang an so, dass die Instandhaltungsgeräte zur Infrastruktur passen. Sodass man tatsächlich Traktoren oder welche Maschinen auch immer man einsetzen möchte, auf der Infrastruktur benutzen kann; sie sind dafür ausgelegt. Ich habe auf der ganzen Welt so viel Fahrradinfrastruktur gesehen, die voller Hindernisse und Engpässe ist und Orte hat, an denen die Instandhaltungsgeräte physisch gar nicht durchkommen. Und das macht die Instandhaltung an diesen Orten teuer und langsam. Wenn man die Maschinen nicht benutzen kann, braucht man manuelle Arbeit oder eine separate kleinere Maschine, die nur für diese fünf Meter kommt, die für die reguläre Maschine zu schmal sind. Es geht also alles um Planung und Design.

Antritt: Ja. Ich möchte später mit dir über diese anderen Städte sprechen und über die Arbeit, die du mit ihnen und mit der Winter Cycling Federation machst. Aber lass uns erst noch ein bisschen mehr über Oulu reden. Du hast den Fahrrad-Masterplan erwähnt, und es klingt so, als hättet ihr ziemlich gute Bedingungen zum Radfahren. Wer fährt denn in diesen Tagen im Winter in Oulu mit dem Rad? Sind das nur Leute wie du mit einer speziellen Beziehung zum Fahrrad, oder wer sind die Leute, die man jeden Tag auf dem Rad sieht?

Pekka Tahkola: Jeder.

Antritt: Was bedeutet das? So etwas wie 100 % Modal Split?

Pekka Tahkola: Nein, nicht 100 %, offensichtlich nicht. Wir sind immer noch eine ziemlich autozentrierte Stadt und es gibt hier viel Vorstadt-Hölle. Was die Flächennutzung und Planung angeht, sind wir also immer noch so etwas wie ein amerikanischer, vorstädtischer, dystopischer Albtraum, sozusagen, aber mit ordentlichen Bedingungen für das Radfahren. Die letzten Zahlen, an die ich mich erinnere bezüglich der Anzahl der Menschen oder des Anteils der Menschen, die radeln: Ich glaube, es waren 77 % unserer Bevölkerung, die das Fahrrad zumindest manchmal das ganze Jahr über nutzen, und 42 % im Winter. Also 42 % unserer Bevölkerung nutzen das Fahrrad zumindest manchmal im Winter, und das verteilt sich ziemlich gleichmäßig über die Bevölkerung. Es sind also alle Arten von Menschen, die radeln. Und wenn man die Fahrradplanung und Infrastruktur in der Stadt richtig gemacht hat, dann sieht man genauso viele Frauen wie Männer radeln, vielleicht sogar mehr Frauen. Und das ist auch in Oulu der Fall. Die Geschlechterverteilung liegt bei etwas über 50 % Frauen unter den Radfahrenden. Aber wenn man sich Orte ansieht, an denen die Fahrradinfrastruktur sozusagen unterentwickelt ist – wenn es gefährlich ist, wenn es schwierig ist, wenn es nicht bequem ist –, dann sieht man viel mehr Männer und oft sieht man sogenannte „Mammils“ (MAMIL). Also „Middle-Aged Men In Lycra“ (Männer mittleren Alters in Lycra-Kleidung). Daran ist nichts falsch. Was auch immer dich zum Radfahren bringt, was auch immer du tragen willst, es gibt kein Shaming dafür und es ist absolut gut. Was auch immer dich zum Radfahren bringt, tu es. Aber wenn man in seinem Verkehrssystem keine Kinder sieht, keine älteren Menschen, keine Frauen beim Radfahren oder Zufußgehen, dann weiß man, dass man die Dinge nicht richtig gemacht hat.

Antritt: Ja. Es ist interessant, dass du Kinder erwähnst. Ich habe auch gelesen, dass viele Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. War das schon immer so? Und wie viele… hast du da eine Art Modal Split? Hast du Zahlen?

Pekka Tahkola: Ja. Der Modal Split für das Radfahren in Oulu liegt bei 22 %. Und im Winter sind es etwa 12 %. Das ist der Prozentsatz aller Fahrten in der Stadt, die mit dem Fahrrad gemacht werden. Also das ist die reine Anzahl der Fahrten. Und wenn wir uns die Ausbildungswege ansehen – das schließt Fahrten zur Schule ein und auch weiterführende Bildung inklusive Universität –, dann liegt der Modal Split beim Radfahren, glaube ich, bei 60 % oder so etwas. Und in einigen Schulen sind es 80 % oder sogar 90 % der Kinder, die mit aktiven Transportmitteln zur Schule kommen. Das würde auch Zufußgehen einschließen und im Winter könnten das auch Tretschlitten oder Skier oder was auch immer sein.

Antritt: Für diese Kinder… ich meine, das sind riesige Zahlen für diese Kinder. Ist das einfach etwas ganz Gewöhnliches? Dass sie es gewohnt sind, Rad zu fahren. Es ist etwas Normales, oder gibt es auch ein Bewusstsein dafür, dass „wir hier im Winter in der Winterradlhauptstadt der Welt fahren“, wie ihr euch nennt? Wissen sie, dass sie aus unserer Perspektive hier in Deutschland etwas Besonderes sind?

Pekka Tahkola: Ich glaube nicht, nein. Und wenn man die gleiche Frage vor 10 Jahren gestellt hätte, dann definitiv nicht. Kein Stolz, es war einfach eine ganz normale Sache, die man macht. Es ist einfach unsere Kultur. Nun, nicht nur unsere Kultur… es ist natürlich ein Ergebnis von Entscheidungen und Planungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, aber niemand, der dort von A nach B radelt – sei es ein Kind, ein Erwachsener oder ein älterer Mensch –, würde an diesen Stolz oder so etwas denken. Aber durch die Arbeit, die meine Kollegen und ich in den letzten etwa 15 Jahren gemacht haben – zum Beispiel über Oulu in Gelegenheiten wie dieser zu berichten oder zu vielen Orten ins Ausland zu reisen, zu Konferenzen und so weiter, eingeladen zu werden, um über das Radfahren zu sprechen und die Cycling Federation zu gründen –, gibt es heute hier das Wissen darüber. Ich würde nicht sagen, dass wir etwas Besonderes wären. Es ist nur so, dass andere Menschen auf der Welt, andere Städte, die Dinge nicht so gut machen, wie sie sollten. Was auch bedeuten würde: Jede andere Stadt könnte das auch tun oder es so machen, wie ihr es macht.

Antritt: Wie ziehen sich die Leute in Oulu dieser Tage an, um im Winter Rad zu fahren? Was tragen sie? Pekka Tahkola: Auch hier müssen wir unterscheiden zwischen einer sportlichen Fahrt und dem Erledigen von Besorgungen. Wenn man zur Arbeit geht, zur Schule geht, Lebensmittel einkaufen geht oder einen Freund besucht, dann ziehen sich die Leute für das Ziel an. Also das, was man am Zielort braucht; nichts Besonderes. Okay, im Winter, wenn es kälter ist, ziehen sie vielleicht eine oder zwei Schichten mehr an oder eine dickere Jacke und benutzen eine Mütze und Handschuhe. Die Leute ziehen also mehr Kleidung an, wenn es kälter ist. So einfach ist das. Ja.

Antritt: Ganz normale Winterkleidung, nichts Besonderes.

Pekka Tahkola: Genau.

Antritt: Ja. Okay.

Pekka Tahkola: Und dann wiederum, wenn man 200 Kilometer bei minus 20 Grad fährt, ist das natürlich etwas anderes. Aber man muss bedenken, dass die meisten Fahrten in Städten so ein bis 10 Kilometer, ein bis 15 Kilometer lang sind und so weiter. Ja.

Antritt: Aber es klingt so, als wäre das etwas, das du von Zeit zu Zeit machst – 200 km im Winter.

Pekka Tahkola: Manchmal. Ja. Aber das ist eine völlig andere Sache.

Antritt: Ja. Okay. Dazu kommen wir noch. Ich bin ein Karten-Typ. Ich habe auf die Karte geschaut: Wo ist Oulu? Ich habe gesehen, dass ihr nah am Polarkreis seid. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht diese konstanten Temperaturen unter Null Grad in Oulu es etwas einfacher machen, weil wir hier diesen Kreislauf aus Gefrieren, Tauen und wieder Gefrieren haben. Glaubst du, dass das zu unserer rutschigen Situation beiträgt?

Pekka Tahkola: Ja, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wir diese Frost-Tau-Zyklen nicht hätten. Wir haben nur das große Glück, sie gerade jetzt nicht zu haben. Aber wenn der Herbst zum Winter wird oder der Winter zum Frühling, haben wir das gleiche Wetter wie ihr jetzt. Es gibt hier also auch lange Perioden mit Frost-Tau-Zyklen. Sie finden nur meist in anderen Monaten statt als bei euch. Wie ich am Anfang dieses Winters erwähnt habe, hatten wir sehr warmes Wetter. Wir hatten Oktober, November und Dezember, drei Monate voll mit diesen Frost- und Tauzyklen. Und natürlich macht das die Instandhaltung anspruchsvoller und herausfordernder. Aber man muss sich darauf vorbereiten. Man kann das also problemlos machen. Man kann seine Infrastruktur instand halten. Man muss sich nur darauf vorbereiten. Erstens beginnt es, wie ich dir vorhin sagte, mit der Planung. Damit man erstens genug Platz für die Instandhaltungsmaschinen hat. Die zweitwichtigste Sache ist die Entwässerung. Denn wenn es taut, wenn irgendetwas schmilzt, dann haben wir Wasser, und das Wasser darf nicht auf dem Weg bleiben. Es muss abfließen, denn sonst gefriert es wieder und bildet diese Eisbahnen, die ihr dort habt, wie Schlittschuhbahnen und so weiter. Und es gefriert oft uneben, weil die Leute mit ihren Rädern durch dieses Wasser oder diesen Schneematsch fahren, der dann gerade am Gefrieren ist, während sie durchfahren; so wird es zu einer sehr unebenen Oberfläche voller Reifenspuren, auf der man unmöglich fahren oder gehen kann. Man braucht also eine gute Entwässerung. Das Wasser muss weg. Und man braucht Platz für den Schnee. Wenn man viel Schneefall hat, muss man ihn irgendwo hinstellen können, also muss man die Stadt entsprechend planen – oder man muss den Schnee abtransportieren, was wiederum teurer ist und mehr Emissionen verursacht. Aber wenn man den Platz dafür nicht hat, ist das die einzige Option, die man hat. Und als letzter Ausweg, wenn man trotzdem Eis auf den Wegen bekommt: Einige Städte würden Salz oder andere Chemikalien verwenden. Ich bin davon überhaupt kein Fan. Ich verstehe, dass sie in manchen Klimazonen nützlich sein können oder bessere Optionen sind als das, was wir machen. Aber zum Beispiel auf unserer Fahrradinfrastruktur ist Salz verboten. Wir verwenden hier auf der Fahrradinfrastruktur überhaupt kein Salz, und auf der Autoinfrastruktur nur sehr wenig an ein paar Problemstellen im städtischen Straßennetz. Und auf dem nationalen Fernstraßennetz verwenden sie manchmal auch ein bisschen was davon. Aber nicht auf der Fahrradinfrastruktur hier im Norden. Im Süden Finnlands ist das anders. In Helsinki zum Beispiel wird mit Kehrsaugmaschinen und Salz gearbeitet. Aber was wir verwenden, um Glätte zu verhindern, ist einfach Splitt. Also Sand oder Kies, um Reibung zu erzeugen, und all das Material muss fahrradreifenfreundlich sein. Es steht im Vertrag, dass dieses Material keine Schäden an Fahrzeugen verursachen darf, auch nicht an Fahrradreifen. Denn das billigste Material zur Glättebekämpfung ist gebrochenes Urgestein. Und das hat sehr scharfe Kanten, was bedeutet, dass es sehr effizient bei der Glättevermeidung ist, aber es ist auch sehr effizient darin, Fahrradreifen und Hundepfoten und was auch immer zu zerstören. Und das ist auf unseren Wegen ebenfalls verboten.

Antritt: Das klingt also nach etwas… Ich habe gerade von Leuten in Berlin gelesen, die zum Beispiel diese Eislandschaften vor ihren Häusern haben, auf ihren Straßen, auf ihren Radwegen, und sie scheinen nicht zu wissen, was sie damit machen sollen. Sie warten einfach darauf, dass sie in einer Woche, zwei Wochen oder wann auch immer es hier wärmer wird, abtauen. Aber es klingt so, als wäre das alles machbar, wenn ich dir zuhöre.

Pekka Tahkola: Das ist es. Ich glaube nicht… ich kann nicht glauben, dass ihr noch nie zuvor Winter hattet.

Antritt: Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen… nein, hatten wir. Ja, natürlich.

Pekka Tahkola: Ihr hattet also Zeit, euch vorzubereiten, und es ist keine Überraschung für euch, dass ihr Winter und Winterbedingungen bekommt. Und ich verstehe natürlich, dass unsere Klimazonen sehr unterschiedlich sind. Unsere Winter sind sehr verschieden, und es macht für euch keinen Sinn, eine riesige Flotte von Instandhaltungsfahrzeugen und Personal vorzuhalten, nur für den Fall, dass wir dieses Jahr vielleicht eine Woche oder fünf Wochen Winter haben und im nächsten Winter gar keinen. Das verstehe ich vollkommen.

Antritt: Ja, natürlich. Nun, wir hatten hier schon wesentlich strengere Winter. Natürlich klingt es für mich so, als wäre es eine Frage des politischen Willens, des Blickwinkels, aus dem man sich dem Thema nähert. Du hast erwähnt, dass man nicht über Kosten nachdenken sollte, weil es am Ende Einsparungen sind, dass es um Gesundheit geht und all das, was du erwähnt hast. Diese naiven Fragen von jemandem, der im Winter unter suboptimalen Fahrradbedingungen lebt – von jemandem wie mir: Kennst du diese Art von Fragen als jemand, der mit der Winter Cycling Federation arbeitet, aus anderen Städten?

Pekka Tahkola: Entschuldigung, welche Art von Fragen?

Antritt: Diese naiven Winterradsport-Fragen, diese Art von Fragen: Wie macht ihr das in Oulu? Ihr habt all den Schnee und all das Eis und unsere Stadt ist völlig vereist. Was soll man tun?

Pekka Tahkola: Ja, das haben wir oft gehört. Und wir organisieren auch Masterclasses hier vor Ort. So können die Leute tatsächlich hierher kommen und sehen, wie wir es machen, und es selbst ausprobieren, selbst radeln und mit den Leuten von der Instandhaltung sprechen, mit den Planern und Designern und Stadtbeamten und Politikern. Wenn ihr daran interessiert seid, seid ihr herzlich eingeladen, an unseren Masterclasses teilzunehmen. Mehr Informationen dazu gibt es auf masterclass.city.

Antritt: Ich selbst wäre sehr daran interessiert, mir das mal anzusehen, aber weg von mir: Lass uns über diese Winter Cycling Federation sprechen. Was macht ihr dort? Was ist das Ziel?

Pekka Tahkola: Kurz gesagt: Wir streben danach, das Radfahren das ganze Jahr über für jeden möglich zu machen. Also zurückblickend… vor etwa 15 Jahren hatten mein Kollege Timo und ich die Idee, einen Winter Cycling Congress zu organisieren, einen internationalen Kongress hier in Oulu, um unser Know-how und die Möglichkeiten des Radfahrens hier im Winter und unsere Winterradlhauptstadt der Welt bekannt zu machen, damit alle anderen sie auch kennen und wir auch andere Städte und andere Menschen ermutigen können, ihre Bedingungen, die Winterinstandhaltung, die Infrastruktur und so weiter zu verbessern. Und wir haben den ersten internationalen Winter Cycling Congress überhaupt hier in Oulu im Jahr 2013 abgehalten. Danach haben wir die Winter Cycling Federation mit einigen der Teilnehmer aus der ganzen Welt gegründet und die nächste Konferenz 2014 in Winnipeg, Kanada, abgehalten. Und danach waren wir an vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Und wir sind derzeit offen für Bewerbungen für 2027 und 2028. Wenn deine Stadt den internationalen Winter Cycling Congress ausrichten möchte, lass es uns einfach wissen. Der Winter Cycling Congress ist also quasi das Aushängeschild unserer Föderation, aber wir haben auch viele andere Dinge im Zusammenhang mit dem Winterradfahren auf der ganzen Welt getan.

Antritt: Ja. Du hast erwähnt, dass du das in Oulu gegründet hast und dass du und ein Kollege die Idee hatten. Wer sind heute die Mitglieder? Ist das immer noch etwas Finnisches oder ist es international?

Pekka Tahkola: Nein, es ist komplett international. Wir haben einen Vorstand von… sind es acht Mitglieder? Ich glaube ja. Und wir haben Mitglieder aus den USA, Kanada, den Niederlanden und Finnland. Habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Tut mir leid, wenn doch.

Antritt: Okay. Du hast den Winter Cycling Congress erwähnt. Ich verstehe das so, dass dieser jährlich stattfindet?

Pekka Tahkola: Normalerweise schon, aber durch COVID und so weiter hatten wir ein paar Jahre Pause.

Antritt: Und dann habe ich etwas gefunden, das „Icebreaker“ heißt. Was ist Icebreaker?

Pekka Tahkola: Das ist eine gute Frage. Wir hatten dieses Icebreaker-Event, zumindest wenn es das ist, was du meinst.

Antritt: Ja. Es steht auf eurer Website. Da steht „Icebreaker 2025“.

Pekka Tahkola: Ja, das könnte unser Online-Event gewesen sein, ein Online-Kongress, der sich auch an die allgemeinere Bevölkerung richtete. Ja, es ist dieser Kongress. Ja. Okay.

Antritt: Diese „Winterradlhauptstadt“, das ist ja ein starker Begriff und ich schätze, er ist auch für die Stadt nützlich in Bezug auf Marketing und um Oulu bekannt zu machen. Weißt du, wer die Idee dazu hatte?

Pekka Tahkola: Mein Kollege Timo.

Antritt: War das zu der Zeit, als ihr die Winter Cycling Federation gegründet habt?

Pekka Tahkola: Nein, es war früher. Wir haben die Föderation 2014 gegründet, also ein Jahr nach dem ersten Kongress.

Antritt: Okay. Und was ist die Idee dahinter? So nach dem Motto: „Lasst uns unsere Stadt global auf die Karte setzen. Lasst uns über das reden, was wir lieben. Lasst uns über das reden, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen“ oder was auch immer?

Pekka Tahkola: Nein, es geht eher darum, andere Städte und andere Menschen auf der Welt zu ermutigen, dass es möglich ist, dass es machbar ist, das Radfahren das ganze Jahr über möglich, einfach, schnell und bequem zu machen. Also unsere Stadt als Beispiel zu nutzen, als Ermutigung für andere Städte. Du hast wahrscheinlich schon diese Dinge gehört, die Leute sagen – dass man im Winter nicht Rad fahren kann –, und sie haben es selbst noch nie ausprobiert und so weiter. Und Leute sagen, wir haben acht Monate Winter und 18 Meter Schnee und minus 100 Grad Celsius und so weiter, man könne dort also nicht radeln. Dann schau dir das hier an: Tausend Kinder, die jeden einzelnen Tag mit dem Rad zu dieser Schule fahren, wenn es minus 20, minus 30 Grad sind, was auch immer.

Antritt: Lass uns ein bisschen über dich persönlich sprechen. Diese Leidenschaft für das Winterradfahren, die du offensichtlich hast: Ist das etwas, das du schon immer in deinem Leben hattest, oder ist es etwas, das du entdeckt hast?

Pekka Tahkola: Ich würde nicht einmal unbedingt von einer Leidenschaft für das Winterradfahren sprechen. Vielleicht habe ich ein bisschen was davon, ja, vielleicht. Aber da meine sogenannte Fahrradsaison vielleicht 1983 begann und nie aufgehört hat… ich bin damit aufgewachsen. Und wir haben die Fahrräder einfach das ganze Jahr über benutzt, denn warum um alles in der Welt sollte man aufhören? Es gibt absolut keinen Grund aufzuhören. Wenn man einfach weiterfährt, macht es Sinn und so weiter. Aber die Leidenschaft dafür – also zu verstehen, wie leider einzigartig die Bedingungen sind, die wir hier haben –, lässt mich das persönlich natürlich noch mehr schätzen. Aber auch, wie wunderschön es da draußen ist, mit all den Bäumen, die mit Reif bedeckt sind, und zu sehen, dass das Meer vor Oulu gefroren ist. Man kann mit dem Fahrrad auf dem Meer fahren und Orte erreichen, an die man im Sommer mit dem Fahrrad nicht hinkommt; und all diese Farben zu sehen und dieses Weiß und diesen… Schnee, und die Geräusche zu hören und so weiter. Es ist einfach so magisch, so schön, so wundervoll.

Antritt: Es ist interessant, dass du davon sprichst, wie wundervoll das ist, aber du hast auch gesagt… „leider“, diese unglückliche Bedingung, wenn ich dich richtig verstanden habe.

Pekka Tahkola: Nein, ah – es ist bedauerlich, dass wir einzigartig sind, dass nicht auch andere Städte so sein können.

Antritt: Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Was für Fahrten machst du in diesen Tagen?

Pekka Tahkola: Alles Mögliche. Heute Morgen zum Beispiel bin ich einfach für eine Radtour rausgegangen, um zu versuchen, ein paar Filmaufnahmen von Kindern zu machen, die bei minus 20 Grad zur Schule radeln. Filmen bei minus 20 Grad hat seine eigenen Herausforderungen mit der Ausrüstung, mit den Batterien und damit, dass einem die Hände einfrieren und so weiter. Ich hoffe also, dass ich einiges an gutem Material bekommen habe, und dann werde ich wahrscheinlich bald einfach zum Supermarkt fahren. Vielleicht fahre ich auch ein bisschen auf dem Meer, wenn ich Lust dazu habe. Ja, weißt du, das ist ein gutes Beispiel: In manchen Städten hat das Fahrradnetz vielleicht Wintersperren, sodass nicht alle Wege den ganzen Winter über instand gehalten werden und sie für den Winter geschlossen sind. Stattdessen haben wir – weil wir keine dieser Sperren haben, alles wird instand gehalten –, wir haben „Winter-Erweiterungen“. Unser Netz ist im Winter sogar größer als im Sommer, weil das Meer zufriert, der Fluss zufriert und so weiter. Wir können also Abkürzungen über den Fluss haben. Wir können Abkürzungen und Wege auf dem gefrorenen Meer haben. Zum Beispiel gibt es diesen primär zur Erholung dienenden, von Freiwilligen gepflegten Eisweg von Oulu in Richtung Flughafen, der tatsächlich eine Abkürzung von zwei, drei Kilometern ist, wenn man zum Flughafen radeln will. Und er ist nur für Leute, die zu Fuß gehen, radeln, Tretschlitten fahren, Schlittschuh laufen, Skiradeln und Skifahren – nicht für Kraftfahrzeuge.

Antritt: Was für Fahrräder fährst du darauf? Wenn man über Winterradfahren spricht, denkt man ja sofort an Fatbikes oder Spikereifen oder Technologie dieser Art. Benutzt du so etwas?

Pekka Tahkola: Für manche Abenteuer manchmal ja, aber bei den meisten meiner Fahrten überhaupt nicht. Man braucht so etwas hier nicht, weil wir die Instandhaltung haben. Man benutzt also einfach das ganze Jahr über das gleiche Rad, das ganze Jahr über die gleichen Reifen und so weiter. Andererseits: Wenn man eisige Bedingungen hat, wie deine Stadt sie hat, würde ich auch Spikereifen benutzen. Denn es scheint, als hättet ihr keinerlei Instandhaltung und nur diese Schlittschuhbahnen dort. Spikereifen sind großartig auf Eis, aber man sollte erst gar kein Eis auf den Wegen haben. Wenn du dich auf einem Fatbike oder mit Spikereifen wohler fühlst, dann tu es auf jeden Fall. Alles, was dich zum Radfahren bringt, ist gut. Aber deine Stadt sollte dafür sorgen, dass du das nicht brauchen solltest. Du solltest sie nicht brauchen müssen. Wenn du willst, absolut, aber du solltest sie nicht brauchen müssen.

Antritt: Ist das vielleicht das prominenteste Missverständnis über das Winterradfahren, dass man eine spezielle Ausrüstung braucht, oder gibt es da noch etwas anderes?

Pekka Tahkola: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es sogar noch verbreiteter, dass man im Winter gar nicht radeln kann. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich verstehe vollkommen, dass man in vielen Städten auf der Welt, in denen es einen Winter gibt und wo man keine ordentliche Instandhaltung hat, an manchen Orten ein Fatbike brauchen könnte. Sicher, es hilft. Es ist stabiler und kommt durch Hindernisse und so weiter durch, aber deine Stadt sollte nicht so sein, dass du ein Fatbike brauchst. Wenn ich also zum Beispiel in mein Büro fahre oder mich mit Leuten treffe, nehme ich einfach mein Omarad.

Antritt: Also Omarad – wir müssen hinzufügen, dass dies der deutsche Begriff ist. Es ist also das übliche „Granny City Bike“ (Oma-Stadtrad).

Pekka Tahkola: Ja. Ich liebe alte Räder. Ich habe so ein Omarad, das ich zuletzt benutzt habe, von 1941. Es ist 85 Jahre alt.

Antritt: Nett. Und du hast auch Langstreckenfahrten erwähnt. Bist du einer dieser Randonneure?

Pekka Tahkola: Ich weiß nicht, ob Randonneur. Ich habe offiziell einen Brevet in meinem Leben absolviert, aber ich habe einige Ultra-Distanz-Events und so weiter mitgemacht. Wie dieses Event in Finnland namens „Ruska“, was Herbstlaub bedeutet – wenn sich die Bäume gelb und rot färben und all diese schönen Farben zeigen. Und diese Fahrt findet Mitte September statt. Sie führt meistens quer durch Finnland von Süden nach Norden, oft kommen auch Nachbarländer hinzu. Es sind etwa 2000 Kilometer, für die man normalerweise acht Tage und vier Stunden Zeit hat. Das habe ich gemacht. Ich würde liebend gerne das Transcontinental Race und andere Langstreckenreisen machen, wenn ich Zeit habe. Aber dann wiederum liebe ich es auch, einfach mit meinem Rad loszufahren und zu schauen: „Das sieht interessant aus. Lass uns da mal langfahren. Wo führt diese Straße hin?“ Zu interessanten Orten fahren, nach alter, verlassener Infrastruktur suchen, alten Bahnlinien, alten Eisenbahntunneln und verlassenen Orten, und einfach auf Entdeckungstour gehen.

Antritt: Das klingt gut. Ich habe mich auch gefragt, was du im Sommer machst? Vermisst du den Winter? Vermisst du den Schnee?

Pekka Tahkola: Oh, das tue ich tatsächlich. Ja, aber zum Glück ist unser Sommer kurz.

Antritt: Wie kurz? Gib uns eine Vorstellung.

Pekka Tahkola: Nun, das kommt natürlich darauf an, aber es kommt auch darauf an, was man als Sommer zählt. Und es ist ein großer Unterschied, ob man in den Süden oder in den Norden Finnlands schaut, denn wir haben etwa 1300 Kilometer von Süd nach Nord. Es kann also sein, dass es im Süden Ende April schon Sommertemperaturen gibt, während es in Lappland im Mai noch perfekten Schnee für Radabenteuer in gefrorenen Landschaften gibt. Und dann kann es sein, dass es hier im Mai schon plus 20 Grad hat, oder plus 30 im Juni. Manchmal – ich hoffe nicht, aber das ist viel zu warm. Ja, der Sommer ist auch schön. Es lässt sich hier auch sehr gut fahren. Und wir sind auch eine wundervolle Sommer-Fahrradstadt.

Antritt: Braucht man im Sommer in Oulu Licht? Wenn man zum Beispiel die Nacht durchfährt oder am Abend fährt?

Pekka Tahkola: Nein, braucht man nicht.

Antritt: Man könnte also eine 24-Stunden-Langstreckenfahrt machen, ohne das Licht einzuschalten. Was für ein besonderer Ort. Was für eine besondere Stadt.

Pekka Tahkola: Ja. Und dann sagen die Leute: „Ist es nicht deprimierend, wenn man im Winter so wenig Sonnenlicht hat?“ Die kürzeste Tageslichtzeit beträgt hier etwa dreieinhalb Stunden. Aber der Schnee macht das mehr als wett. Er ist so schön. Er lässt alles so gut beleuchtet und so viel leuchtender erscheinen, sozusagen. Und natürlich ist unsere gesamte Fahrradinfrastruktur beleuchtet. Natürlich.

Antritt: Du sagst, eure gesamte Fahrradinfrastruktur ist beleuchtet. Also nicht nur diese Superklasse.

Pekka Tahkola: Nein, nein, nein, alles. So 99 komma irgendwas Prozent.

Antritt: Wow. Klingt beeindruckend.

Pekka Tahkola: Ja. Und ehrlich gesagt, als ich erfahren habe, dass andere Städte das nicht so machen, war ich tatsächlich aufrichtig überrascht, weil es für mich immer der Standard war. Natürlich sind sie beleuchtet.

Antritt: Siehst du irgendein mögliches Szenario für dich persönlich, in den Süden zu ziehen?

Pekka Tahkola: Nein. Ich denke manchmal sogar darüber nach, noch weiter in den Norden zu ziehen, denn wie gesagt, der Anfang dieses Winters war hier so warm. Ich liebe es zu reisen, besonders mit dem Rad und in der Kombination aus Rad und Zug und so weiter. Ich überlege gerade, eine Radtour durch Mitteleuropa zu machen, vielleicht im April oder so, ich weiß noch nicht.

Antritt: Wunderbar. Wenn du das machst, lass es uns wissen.

Pekka Tahkola: Absolut.

Antritt: Ich könnte dir ein paar Routen zeigen. Gibt es noch einen letzten Winterrad-Tipp, den wir in diesem Gespräch nicht erwähnt haben, oder haben wir alle Themen abgedeckt?

Pekka Tahkola: Geht einfach raus und genießt es.

Antritt: Wunderbar. Das versuchen wir zu tun. Danke, Pekka, dass du uns vom Radfahren in Oulu und vom Winterradeln im Allgemeinen erzählt hast und uns eine Vorstellung von der Leidenschaft für das Winterradfahren gegeben hast.

Pekka Tahkola: Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.