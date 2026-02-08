Play
Unterwegs in Oulu. Foto: Pekka Tahkola
Unterwegs in Oulu. Foto: Pekka Tahkola

Antritt | Pekka Tahkola über Radfahren im finnischen Winter

What makes Winter Cycling safe in Oulu, Pekka Tahkola?

Im finnischen Oulu herrscht monatelang Frost. Für Pekka Tahkola ist die Stadt „Winter Cycling Capital of the World“. Was macht Oulu dafür?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Pekka Tahkola um sicheres Radfahren im Winter am Beispiel der finnischen Stadt Oulu.

Eis und Schnee auf Rad- und Fußwegen

Der Winter 2026 ist kalt in Deutschland. In vielen Regionen haben die Temperaturen in den ersten Wochen des Jahres unter dem Gefrierpunkt gelegen. Niederschlag ist als Schnee gefallen oder als Eisregen auf Fuß- und Radwegen liegengeblieben. Fahrbahnen sind geräumt worden, doch viele Rad- und Fußwege sind entweder mit Schneehaufen übersäht oder mit einer Eisschicht überzogen gewesen. In Berlin konnte man sogar auf überfrorenen Fahrradwegen Schlittschuh fahren, wie ein Video zeigt:

Radfahren ist auf solchen Wegen nicht möglich. Die Zahl der Unfälle wegen Eisglätte ist in manchen Städten deutlich gestiegen.

Winter Cycling Capital of the World?

Die finnische Stadt Oulu scheint weniger überrascht vom Winter. Die Großstadt liegt nur wenige 100 km südlich des Polarkreises, die Winter sind kalt und lang. Trotzdem wird Oulu auch „Winter Cycling Capitol of the World“ genannt. Denn viele Menschen fahren dort trotz Minusgraden mit dem Fahrrad. Die Stadt unterhält ein Netz baulich getrennter Fahrradwege, auf dem Schneefall nicht Stillstand bedeutet. Sie werden schnell und planmäßig geräumt. Die finnische Stadt scheint besser auf den Winter vorbereitet zu sein als viele deutsche Städte.

Pekka Tahkola und die Winter Cycling Federation

Pekka Tahkola ist Stadtplaner aus Oulu und über die Grenzen der Stadt hinaus fürs Radfahren im Winter aktiv. Er ist einer der Gründer der Winter Cycling Federation, die sicheres Radfahren im Winter populär machen will. Gerolf hat in dieser Ausgabe mit Pekka Tahkola über die Organisation des Räumdienstes in Oulu, die Winter Cycling Federation und den Reiz des Radfahrens im Winter gesprochen.

Das Gespräch wurde auf Englisch geführt, ein deutsches Transkript befindet sich unter diesem Beitrag.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen