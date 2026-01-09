Play
Mit Schildern wie diesem macht der ADFC auf die Situation in ländlichen Räumen aufmerksam. Foto: ADFC Sachsen
Antritt | Isabell Gall vom ADFC über Fahrradinfrastruktur im ländlichen Raum

Wie steht’s um den Radverkehr auf dem Land, Isabell Gall?

Radverkehr im ländlichen Raum ist anders als in der Stadt. Isabell Gall vom ADFC Sachsen kennt die aktuellen Entwicklungen.

Ländlicher Raum oder ländliche Räume?

Wenn über Radverkehr gesprochen wird, denken viele Menschen wahrscheinlich an Radverkehr in Städten. Viele Artikel zum Thema Radverkehr sind mit städtischen Szenen bebildert. Vielleicht haben wir kein präzises Bild davon, wie Radverkehr auf dem Land aussieht und stattfindet. Das könnte daran liegen, dass es den einheitlichen ländlichen Raum nicht gibt. Fest steht: „Auf dem Land“ fahren Menschen Fahrrad und dieses Land kann ganz unterschiedlich strukturiert sein. Dementsprechend ist unsere Gesprächspartnerin in dieser Ausgabe auch Referentin für Radverkehr in ländlichen Räumen — nach der Weihnachtsausgabe 2023 ist Isabell Gall vom ADFC Sachsen wieder ins Studio gekommen.

Wie geht’s dem Radverkehr auf dem Land?

Seit unserem letzten Gespräch mit Isabell Gall haben sowohl die Bundes- als auch die sächsische Landesregierung gewechselt. Das hat auch Auswirkungen auf den Radverkehr, denn entsprechende Budgets sind auf beiden Ebenen teils massiv gekürzt worden. Im Gespräch mit Isabell geht es darum, was das für den Radwegebau bedeutet und wie Bedingungen für guten Radverkehr trotzdem gestaltet werden können. Dabei geht es neben der Arbeit mit lokaler Politik und Verwaltung auch um die Arbeit an Schulen und worauf es letztlich beim Blick auf gute Lösungen für den Radverkehr ankommt.

Wenn ihr Isabells Arbeit beim ADFC Sachsen unterstützen wollt, könnt ihr das unter diesem Link machen.

