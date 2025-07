Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Ulf Buermeyer und Philipp Böhme um die Verkehrswende in Paris und anderen europäischen Metropolen.

Ulf Buermeyer findet in Paris die Verkehrswende

Der Verkehr in Paris ist immer wieder Thema medialer Berichterstattung. Mehr als 40 Jahre ist es her, dass Ulrich Wickert „todesmutig“ die vielen Fahrspuren des Place de la Concorde als Fußgänger überquert hat. Laut eigener Aussage ist ihm dabei nicht immer wohl gewesen. Vermutlich würde sich Wickert heute besser fühlen. Denn Paris gilt als eine der Vorreiterstädte unter den europäischen Metropolen in Sachen Verkehrswende, was eng mit der amtierenden Bürgermeisterin Anne Hidalgo und den mutigen Maßnahmen für mehr Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit während ihrer Amtszeit zusammenhängt.

Diese Erfahrung hat auch Ulf Buermeyer vom Politik-Podcast Lage der Nation gemacht. Nachdem er vor über 20 Jahren zeitweise in Paris gelebt hat, ist er im Mai 2025 als Besucher in die Stadt zurückgekehrt und hat sich dort die veränderten Bedingungen für den Radverkehr angeschaut. In Ausgabe 433 der Lage der Nation hat er relativ begeistert davon berichtet.

Gerolf spricht in dieser Ausgabe des „Antritts“ mit Ulf Buermeyer über seine Eindrücke aus Paris und den Vergleich mit Berlin, wo die Verkehrswende deutlich ins Stocken geraten ist, wenn sie sich nicht sogar im Rückwärtsgang befindet.

Philipp Böhme auf Städtetour mit Planerbrille

Philipp Böhme ist Planer für Radverkehr und Nahmobilität bei der Ingenieurgesellschaft Stolz mbH und hat dadurch einen professionellen Blick auf Verkehr und Verkehrswende. Im Dezember 2022 ist er schon einmal zum Thema Radinfrastruktur bei uns zu Gast gewesen.

Um zwei Konzerte in Hamburg und London zu verbinden, hat er vor kurzem eine Reise mit Zug und Faltrad unternommen und sich dabei in verschiedenen europäischen Metropolen auch in Sachen Verkehrswende umgeschaut. In Brüssel, London, Antwerpen, Paris und Hamburg ist er fündig geworden und berichtet in dieser Ausgabe des „Antritt“ von seinen Eindrücken, von Positivbeispielen und seiner Einschätzung der Situation in Berlin. Auf seinem Qimby-Account stellt Philipp außerdem Interessierten Beispielbilder für gelungene Verkehrslösungen zur Verfügung.

