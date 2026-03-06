Play
Jan Paulus in der Werkstatt. Foto: Bundesfachschule Zweirad
Antritt | Jan Paulus über die Bundesfachschule Zweirad

Wie wird man Werkstattprofi, Jan Paulus?

An der Bundesfachschule Zweirad werden Werkstattprofis ausgebildet. Jan Paulus ist dort Lehrgangsleiter und kennt die Wege in den Beruf.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jan Paulus um die Bundesfachschule Zweirad und den Bildungsweg zum Zweiradmechatroniker und der Zweiradmechanikermeisterin.

Die professionelle Fahrradwerkstatt

Damit Fahrräder und E-Bikes ausdauernd rollen können, müssen sie regelmäßig gewartet und repariert werden. Einfache Arbeiten erledigen viele Menschen selbst, spätestens für kompliziertere Operationen steuern sie aber Fachwerkstätten an, die meist zu Fahrradgeschäften gehören. Dort kümmert sich Fachpersonal um alle möglichen mechanischen, hydraulischen und elektronischen Probleme und macht die Räder wieder fit. Doch was braucht es eigentlich, um professionell in einer Fahrradwerkstatt zu arbeiten und welche Bildungswege stehen für die entsprechenden Berufsbilder zur Verfügung?

Jan Paulus und die Bundesfachschule Zweirad

Jan Paulus ist Lehrgangsleiter an der Bundesfachschule Zweirad der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und kennt sich bestens aus mit den verschiedenen Bildungswegen und Anforderungen. Denn er betreut Auszubildende, die entweder Zweiradmechatroniker oder Zweiradmechatronikerin werden wollen oder sich weiter zur Zweiradmechanikermeisterin oder zum Zweiradmechanikermeister qualifizieren wollen. Eine Besonderheit der Frankfurter Einrichtung ist zudem, dass man dort im Rahmen der Meisterausbildung auch einen Rahmenbaukurs belegen kann. Im November haben wir mit einem der Dozenten dieses Kurses, Markus Straussner, bereits eine eigene Folge veröffentlicht.

Jan Paulus im Gespräch

Über die einzelnen Berufsbilder, die Lehrinhalte und den sogenannten „Meisterzwang“, die Tücken und Reize der Arbeit in der Fahrradwerkstatt und einiges mehr hat Gerolf für diese Ausgabe mit Jan Paulus gesprochen.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

