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Das Rad steht nicht im Vordergrund. Foto: Maria
Bild: Das Rad steht nicht im Vordergrund. | Maria

Antritt | Maria fährt mit dem 50-Euro-Rad durch Slowenien

Warum muss es nicht das perfekte Rad sein, Maria?

Maria ist im Sommer zu einer Slowenienreise aufgebrochen. Das Fahrrad dafür hat sie sich eine Woche vorher gekauft: gebraucht für 50 Euro.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Maria um eine Fahrradreise durch Slowenien.

Freiheit ohne perfektes Setup

Ein Fahrrad für 50 Euro, gekauft bei Kleinanzeigen eine Woche vor der Abreise. Dazu eine Handpumpe, ein Ersatzschlauch und ein bisschen Flickzeug. Viel mehr hat Maria nicht dabei, als sie im Juli 2026 mit dem Zug nach Ljubljana fährt. Von dort will sie mit dem Rad weiter nach Italien.

Was folgt, ist alles andere als ein besonders gemütlicher Fahrradurlaub. Eine Route, die ihre Navi-App mit Fitnesslevel 3 bewertet, führt Maria über steinige Wege und durch abgelegene Wald- und Bergstrecken. Statt der angekündigten drei Stunden ist sie acht Stunden unterwegs. 800 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 20 Prozent später, ist nicht nur Maria erschöpft, sondern auch das Fahrrad: Der Sattel rutscht herunter, das Schutzblech geht kaputt und irgendwann verliert auch der Hinterreifen Luft. Für Maria wird die Strecke trotzdem zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Das war ein Gefühl von so einer irrsinnigen Freiheit. Das hat sich alles einfach so lebendig angefühlt und dass man das schon hinkriegt, irgendwie.

Maria

Eine Überraschung hinter jeder Kurve

Nach der anstrengenden Bergfahrt landet Maria viel zu spät bei ihrer Unterkunft und bei einem Ehepaar, das zufällig auch ziemlich fahrradbegeistert ist. Zuerst reparieren die Gastgeber ihr Rad, dann bekommt Maria noch ein selbstgekochtes Essen.

Das war auf jeden Fall die interessanteste Tour, die ich jemals überhaupt gefahren bin.

Maria

Später geht es für Maria weiter zu Höhlen und nach Triest. Dort endet schließlich auch die gemeinsame Reise von Maria und ihrem Fahrrad. Warum es sich manchmal lohnt, nicht perfekt auf eine Fahrradreise vorbereitet zu sein, was Maria alles erlebt hat und warum ihr Rad heute vielleicht jemand ganz anderen durchs Gebirge transportiert, das verrät sie Gerolf in dieser Ausgabe des „Antritt“.

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