Bild: Tine Heil mit Taschen von Gramm Tourpacking | Foto: Bengt Stiller

Antritt | Tine von Gramm Tourpacking über Taschen fürs Fahrrad

Was ist die Geschichte von Gramm Tourpacking, Tine Heil?

Tine Heil baut individuelle Taschen fürs Bikepacking. Mit Gramm Tourpacking ist sie Vorreiterin in Europa.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Tine Heil um Gramm Tourpacking und die Entwicklung von Taschen fürs Bikepacking.

Bikepacking und Radreisen

Auf dem Fahrrad mit Gepäck unterwegs sein — diese Idee ist ungefähr so alt wie das Fahrrad selbst. Doch wie Menschen mit dem Fahrrad und Gepäck auf Reisen gehen, ändert sich mit der Zeit. Früher hätte man vielleicht klassisch vom „Radreisen“ gesprochen, doch seit mehr als zehn Jahren ist der Begriff „Bikepacking“ geläufig. Er beschreibt eine bestimmte Art des Radreisens, bei der tendenziell anspruchsvollere Strecken in sportlicherer Fahrweise bewältigt werden, als das beim klassischen Radreisen oder auch Radwandern der Fall ist.

Man könnte auch sagen: Das Prinzip Radreise wurde verjüngt und belebt. Diese neue oder wiedergefundene Art des Radreisens führt nicht nur zu neuen Rädern, neuen Routen und Veranstaltungen, sondern auch zu neuen Arten des Gepäcktransports.

Bikepacking-Equipment von Gramm

Tine Heil ist mit ihrer Firma Gramm Tourpacking eine der ersten in Europa, die sich konsequent dem Thema Bikepacking-Equipment gewidmet hat. Auf dem deutschen Markt ist sie Pionierin für trägerlose Gepäcksysteme, die aus hochwertigen Materialien oft als Einzelstücke entstehen — angepasst an das jeweilige Rad und seinen Einsatzzweck.

Seit 2015 betreibt Tine ihre Firma unter dem Namen Gramm und in Vollzeit, ein Großteil ihrer Taschen entsteht in ihrer Berliner Werkstatt mit aktuell einer Mitarbeiterin. Inzwischen hat Tine ihr Angebot deutlich erweitert und bietet zum Beispiel auch Randonneur-Taschen an, deren schwarze Serienversion sie bei einem portugiesischen Zulieferbetrieb fertigen lässt.

Ein buntes Fahrrad mit vielen zur Lackierung passenden Fahrradtaschen

Gramm-Taschen an einem Randonneur. Foto: Stefan Hähnel

Gramm kooperiert mit Fern und Allygn

Die „Diamond Bag“ ist in Kooperation mit Fern Fahrräder entstanden, Rahmenbauer Florian Häußler vertreibt die passenden Gabeln und Träger unter seiner Marke Allygn. Diese Kooperation ist typisch: Tine und Flo treten auch auf Messen gemeinsam auf, ihre Ausstellungsstücke sind meist Kooperationen und auch die Geschichte ihrer Unternehmen ist eng miteinander verbunden.

In dieser Ausgabe von Antritt spricht Gerolf mit Tine über ihre große Leidenschaft für Stoffe und Funktionen, die Geschichte von Gramm, die Freude am Taschenproduzieren und viele Ideen für die Zukunft.

