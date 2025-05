Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Jens Klötzer um das Rad seiner Träume und mit Steve um eine bergige Klappradtour in Slowenien und Kroatien.

Was ist das Rad deiner Träume, Jens Klötzer?

Wir alle haben Traumräder. Das können Fahrräder sein, die wir einmal besessen haben und mit denen wir ganz besondere Erinnerungen verbinden. Es können Fahrräder sein, die wir uns gern zulegen möchten, vielleicht, weil damit ein bestimmter Einsatz, eine Reise oder ein Rennen verbunden sind. Und es können Fahrräder sein, die vielleicht noch gar nicht existieren. Wir möchten in Zukunft hier im „Antritt“ mehr über die Räder unserer Träume sprechen und starten darum eine neue Serie: In „Das Rad meiner Träume“ können Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen und von ihren Traumrädern erzählen. Den Auftakt macht unser Technikexperte Jens Klötzer und erzählt von seinem Rad seiner Träume. Wenn ihr auch über ein Traumrad mit uns sprechen wollt, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Klappi auf die Insel Cres

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Steve, der in Ljubljana in Slowenien wohnt und mit Freundinnen und Freunden auf die kroatische Insel Cres aufgebrochen ist. Teil der Geschichte: Zwei Klappräder und richtig gutes Eis. Da müssen wir nachhören.

Wenn ihr auch eine Ausfahrt des Monats für uns habt, schreibt uns gern eine Mail an antritt@detektor.fm.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: