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Live-Podcast in der Schicken Mütze. Foto: May Li Hertling
Live-Podcast in der Schicken Mütze. Foto: May Li Hertling

Antritt | Kerstin Kortekamp und Carsten Wien über die Schicke Mütze in Düsseldorf

Was macht die Schicke Mütze so besonders, Kerstin und Carsten?

Der Fahrradladen „Schicke Mütze“ in Düsseldorf ist nicht besonders groß. Doch sein Ruf reicht weit. Wie kommt das? Wir fragen nach im Live-Podcast auf der Zoon Podcast Week.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Kerstin Kortekamp und Carsten Wien um den Fahrradladen „Schicke Mütze“ in Düsseldorf und was ihn besonders macht.

Erst die Ausfahrten, dann das Geschäft

Bevor Kerstin Kortekamp, Carsten Wien und andere Menschen 2014 in Düsseldorf die Schicke Mütze gründen, fahren sie Fahrrad. Es ist die Zeit vor Strava und Komoot, viele Menschen fahren noch ohne Navigationsgerät, und es ist noch nicht selbstverständlich, Millionen von sofort fahrbaren Routen auf den entsprechenden Portalen zu finden und diese einfach nachfahren zu können. Wer Neues fahren will, fährt entweder einfach der Nase nach oder schließt sich Gruppenausfahrten an. In Düsseldorf ist das zum Beispiel die „Klassikerausfahrt“. Dort trifft man Menschen mit gleicher Radvorliebe, in dem Fall sind das klassische Fahrräder. Man fährt zusammen, kommt ins Gespräch, fährt Altes und sieht Neues. Es entsteht eine lose Gemeinschaft, die man heute vielleicht als „Community“ bezeichnen würde.

Die Schicke Mütze wird Fahrradgeschäft und mehr

Teil dieser Community sind Kerstin Kortekamp, Carsten Wien und ein paar Gleichgesinnte. 2014 gründen sie zusammen die Schicke Mütze. Sie soll gleichzeitig Fahrradgeschäft, Café und Treffpunkt für die geschätzten Ausfahrten sein. Die werden thematisch aufgefächert, es gibt die „Winterschmuddelparade“, die „Frauenbewegung Rennrad“ und andere regelmäßige Anlässe. Frauen als Zielgruppe nimmt die Schicke Mütze eher ernst als manch andere Fahrradgeschäfte. Das Fahrradangebot der „Mütze“ hat einen klaren Schwerpunkt bei Stahlrahmen von z. B. Ritchey, Genesis, Pelago, Brother und anderen spezialisierten kleinen bis mittelgroßen Firmen. Carbonräder gibt es auch, der Fokus liegt insgesamt auf Gravelbikes und Rennrädern. Die Bekleidungsauswahl ist hochwertig und breit gefächert, auch hier sind Produkte für Frauen nicht bloßes Beiwerk. Durch die Ausfahrten und das definierte Programm macht sich „die Mütze“ einen Ruf, selbst Mountainbike-Pionier Tom Ritchey und seine Frau Martha — übrigens ein passioniertes Tandempaar — schauen persönlich vorbei. Und als wir vom „Antritt“ die Anfrage für einen Live-Podcast im Rahmen der Zoon Podcast Week in Düsseldorf bekommen, ist schnell klar, wo das stattfinden und wer Thema sein sollte: die Schicke Mütze selbst.

Live-Podcast in der Schicken Mütze

Darum haben wir am 9.10. nach Ladenschluss in der Schicken Mütze einen Live-Podcast mit Publikum aufgezeichnet und darüber gesprochen, was diesen Fahrradladen ausmacht, welche Rolle er in Düsseldorf spielt und was eigentlich besser ist: das Musik- oder das Fahrradbusiness. Darum und um noch viel mehr geht es mit Kerstin Kortekamp, Carsten Wien und einigen Besucherinnen und Besuchern der für diesen Abend ausverkauften Mütze.

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