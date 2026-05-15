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Spezi 2026 in Freiburg. Foto: Simon Boschi
Bild: Spezi 2026 in Freiburg | Simon Boschi

Antritt | Spezialradmesse Spezi 2026 in Freiburg

Auf der Spezialradmesse Spezi 2026

Seit 1996 gibt es die Spezialradmesse Spezi. 2026 fand sie zum ersten Mal in Freiburg statt, Gerolf ist hingefahren und hat sich umgehört.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Gerolf auf die Spezialradmesse Spezi in Freiburg im Breisgau.

Spezialradmesse Spezi

Wer in der deutschsprachigen Fahrradwelt „Spezi“ sagt, denkt dabei wahrscheinlich nicht an ein Erfrischungsgetränk. Die Abkürzung steht seit 1996 für die Spezialradmesse, der lange Zeit der Ruf einer Liegeradmesse vorauseilte. Alternative Fahrradkonzepte, die oft nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sind dort in Germersheim am Rhein gezeigt worden. Doch die Messe hat sich verändert, und nach einem Zwischenstopp in Lauchringen nahe der Schweiz fand sie 2026 zum ersten Mal in Freiburg im Breisgau statt.

Spezi 2026 in Freiburg

In der südwestdeutschen Großstadt ist auch die Spezialradmesse gewachsen. Der Veranstalter spricht von 132 Ausstellern und 7.500 Besucherinnen und Besuchern. Inhaltlich gehen die gezeigten Radkonzepte inzwischen weit über das Liegerad und seine Spielarten hinaus. Auf der Spezi sieht man Velomobile, Liegeräder, Tandems, Cargobikes, Trikes, Seniorenräder, Rehabikes und mehr.

Gerolf hat sich einen Tag lang auf der Spezi umgeschaut und mit Ausstellenden und Besuchern gesprochen. In dieser Reportage könnt ihr seine Eindrücke von der Spezi 2026 hören.

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