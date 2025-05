Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Anna um Velogames beim Giro und mit Sebastian Vogel um den Jungen ADFC.

Velogames zum Giro d’Italia

Der Giro d’Italia startet in Albanien, drei Wochen spannendes Renngeschehen liegen vor uns. Wer nicht an der Strecke stehen kann, verfolgt das Rennen so gut es geht in einem Livestream. Doch auch wenn der Bildschirm oft richtig gute Rennbilder liefert: Man ist letztlich nur passiv dabei. Einen spielerischen und aktiveren Umgang mit dem Rennen haben Menschen, die bei Velogames virtuelle Teams zusammenstellen und aus den realen Ergebnissen der Rennfahrer virtuelle Teamwertungen generieren. Anna aus Berlin ist mit einer Gruppe per Velogames beim Giro dabei, täglich werden Tagesauswertungen gepostet und Ergebnisse und Rankings in der Gruppe diskutiert. Wie Velogames für sie funktioniert, welche Fahrer sie für den Giro in ihr Team geholt hat und welchen Tipp sie für die Gesamtwertung hat, darüber sprechen wir mit Anna.

Junger ADFC gegründet

Der Allgemeinen Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat sich 1979 gegründet. Der Verband versteht sich als Interessenvertretung fürs Fahrrad und die Menschen, die es nutzen. Ungefähr 240.000 Menschen sind Mitglied im Fahrradclub, dessen Außenwahrnehmung nicht besonders jugendlich ist. Das könnte sich ändern, zumindest wenn es nach den Mitgliedern geht, die Ende April in Frankfurt am Main eine Jugendorganisation im ADFC gegründet haben: Sie heißt Junger ADFC und will die Interessen von rund 30.000 Mitgliedern zwischen 10 und 26 Jahren vertreten. Warum der Junge ADFC gegründet wurde und was die Jugendorganisation vorhat, darüber sprechen wir mit Bundesjugendsprecher Sebastian Vogel.

