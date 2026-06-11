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Arne Semsrott bei der Lesung von Gegenmacht in Magdeburg Foto: Leonard Schubert
Bild: Arne Semsrott bei der Lesung seines neuen Buchs „Gegenmacht“ in Magdeburg. Foto: Leonard Schubert

DAZWISCHEN | Arne Semsrott: Wie wehrt sich die Zivilgesellschaft?

„Überall in Sachsen-Anhalt sind die Leute on fire“

Wie kann man sich gegen autoritäre Kräfte wehren? Im Podcast spricht der Autor Arne Semsrott über seine abgesagte Lesung in Magdeburg und die Gegenmacht der Zivilgesellschaft.

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Arne Semsrott: Die Gegenmacht der Zivilgesellschaft

Es sollte eine ganz normale Lesung in der Stadtbibliothek Magdeburg werden. Doch kurz vor dem Termin am 5. Juni ist die Veranstaltung mit dem Journalisten und Aktivisten Arne Semsrott abgesagt worden — mutmaßlich auf politischen Druck der AfD. Die Stadtverwaltung spricht von Diskussionen um die „politische Neutralität“, Semsrott von vorauseilendem Gehorsam der politischen Mitte gegenüber der AfD und einem Angriff auf die Demokratie. Nach einem bundesweiten Aufschrei lenkt die Stadt ein: Semsrott kommt nach Magdeburg, die Lesung findet statt — sogar doppelt.

Für den Gründer des Informationsportals „Frag den Staat“ ist das ein Paradebeispiel für genau das, worüber er in seinem neuen Buch schreibt: die „Gegenmacht“ der Zivilgesellschaft.

Die Absage öffentlich zu machen, hat dazu geführt, dass enorm viele Menschen Druck gemacht haben und die Stadtverwaltung eingelenkt hat. Das ist letztlich die Gegenmacht, über die ich schreibe.

Arne Semsrott, Aktivist & Autor

Widerstand, Visionen und wirksamer Protest

Podcast-Redakteur Leonard hat für diese Folge DAZWISCHEN die Lesung besucht und Arne Semsrott zu einem langen Gespräch getroffen. Im Interview spricht Arne Semsrott darüber, was die Demokratie gefährdet, wie die Zivilgesellschaft dagegen vorgehen kann und wie es sich anfühlt, wenn auf die Absage der eigenen Lesung ein bundesweiter Aufschrei folgt.

Semsrott verrät, welche Tipps er für funktionierenden Widerstand hat, wieso ihn das Engagement in Sachsen-Anhalt beeindruckt und inwieweit eine Soundanlage mit einer erfolgreichen Demo zusammenhängt. Außerdem erklärt er, wieso Medien anders über die AfD sprechen sollten und was ihm trotz des Erstarkens autoritärer und rechtsextremer Akteure und Akteurinnen Mut für die Zukunft macht.

Egal, wo ich bin, in Sachsen-Anhalt sind die Leute on fire. Ich wünsch mir, dass wir diese Energie weitertragen können, selbst wenn es politische Entwicklungen gibt, die erst mal nicht darauf hindeuten.

Arne Semsrott

Im „DAZWISCHEN“-Podcast sprechen Leonard und Marie über die „Causa Semsrott“ und die Frage: Wie kann sich die Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt gegen Angriffe wehren?

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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