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Ein Mikroskop, ein Buch und Reagenzgläser: Symbolbild für Wissenschaftsfreiheit Sachsen-Anhalt. Foto: „alexkich“, Shutterstock
Ein Mikroskop, ein Buch und Reagenzgläser: Symbolbild für Wissenschaftsfreiheit Sachsen-Anhalt. Foto: „alexkich“, Shutterstock

DAZWISCHEN | Wie frei ist die Wissenschaft?

„Die Lage ist in vieler Hinsicht dramatisch“

Die Wissenschaftsfreiheit in Sachsen-Anhalt ist bedroht: durch finanzielle Abhängigkeit, Bürokratie und die Pläne der AfD. In dieser Podcastfolge findet IWH-Präsident Reint Gropp klare Worte.

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Wissenschaftsfreiheit in Sachsen-Anhalt

Lange Zeit galt die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit als unumstößlich. Doch ein Blick auf den globalen Academic Freedom Index zeigt: Die Forschungsfreiheit weltweit sinkt. Bedroht wird sie unter anderem durch Bürokratie, finanzielle Abhängigkeit und Versuche politischer Einflussnahme durch autoritäre Kräfte.

Die Lage ist in vieler Hinsicht dramatisch. 

Bettina Rockenbach, Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle

In Sachsen-Anhalt hat die AfD angekündigt, die Forschungslandschaft im Falle einer Regierungsbeteiligung umzubauen. Das beunruhigt viele Forschende. Sie fürchten Einflussnahme, Streichung von Fördermitteln und die Abschaffung verschiedener Forschungszweige. Dabei steht viel auf dem Spiel. Denn freie Forschung erfüllt wichtige Aufgaben in einer Gesellschaft.

Im Podcast findet Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), deutliche Worte zur Situation. Er erklärt, warum er die Vorschläge der AfD für Quatsch hält, wie der Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt jetzt schon geschwächt wird und warum er sich wünschen würde, dass die Wissenschaftsinstitute lauter für die Wissenschaftsfreiheit in Sachsen-Anhalt streiten.

Ich bin nicht wirklich glücklich, mit wie wenig Nachdrücklichkeit die Leibniz-Gemeinschaft, aber auch die Gemeinschaft der Wissenschaftseinrichtungen, für das Thema Wissenschaftsfreiheit eintritt.

Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Im „DAZWISCHEN“-Podcast werfen Katja und Marie einen Blick in die Zukunft und suchen Antworten auf die Frage: Wie geht es weiter mit der Wissenschaftsfreiheit in Sachsen-Anhalt?

Der DAZWISCHEN-Podcast

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Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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