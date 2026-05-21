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Symbolbild für Ehrenamt in Sachsen-Anhalt. Ehrenamtliche sammeln Müll von einer Wiese. Foto: Shutterstock, Zamrznuti tonovi
Symbolbild für Ehrenamt in Sachsen-Anhalt. Ehrenamtliche sammeln Müll von einer Wiese. Foto: Shutterstock, Zamrznuti tonovi

DAZWISCHEN | Ehrenamt in Sachsen-Anhalt in Gefahr?

Wie Engagierte Sachsen-Anhalt zusammenhalten

Ohne Ehrenamt geht in Sachsen-Anhalt fast nichts. Doch die Zukunft ist unsicher. Zwischen Bürokratie, Nachwuchsmangel und politischer Unruhe suchen Engagierte nach Lösungen.

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Jeder Dritte ist engagiert

Ohne Ehrenamt würde in Sachsen-Anhalt vieles zusammenbrechen. Von der Freiwilligen Feuerwehr über den Sportverein bis zum Vorlesepaten: Rund ein Drittel der Sachsen-Anhalter engagiert sich ehrenamtlich. Ein gelingendes Miteinander ohne Ehrenamt ist kaum denkbar. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte kürzlich bei einer Pressekonferenz zum „Ehrentag“, der am 23. Mai 2026 zum ersten Mal gefeiert wird: „Zu erleben, dass man gebraucht wird, dass man etwas bewirken kann durch gemeinsames Tun, das trägt zum Gelingen von Demokratie bei.“

Ehrenamt mit Problemen

Trotz seiner großen Bedeutung steht das Ehrenamt in Sachsen-Anhalt vor Problemen. Viele Vereine haben Nachwuchssorgen, die Förderung ist oft ungewiss und bürokratische Probleme behindern immer wieder die Arbeit. Zudem sorgen sich einige Ehrenamtler vor den Landtagswahlen. Die AfD hat angekündigt, die Förderung verschiedener Projekte von einem Bekenntnis zu einer „patriotischen Grundhaltung“ abhängig machen zu wollen. Einige Projekte klagen zudem über Drohungen und eine feindliche Stimmung gegenüber ihrem Engagement.

Menschen, die sich engagieren, fühlen sich in bestimmten Bereichen zunehmend unter Druck gesetzt, fühlen sich manchmal vielleicht auch bedroht.

Jan Greiner, Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt

Besonders im Bereich der Demokratieförderung befürchten einige Projekte massive Kürzungen. Aber auch andere Bereiche sind von den vielseitigen Herausforderungen für Ehrenamtliche betroffen. Laut Jan Greiner von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt hätte es fatale Konsequenzen, wenn das Ehrenamt verschwinden würde.

Wenn das Ehrenamt wegbräche, dann fällt mir kaum ein Bereich ein, der darunter nicht extrem leiden würde und wo wir nicht erhebliche Probleme hätten.

Jan Greiner, Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt

Im Podcast sprechen Katja und Leonard darüber, was Ehrenamt leisten darf und über die große Bedeutung für die Gesellschaft. Warum Menschen sich freiwillig engagieren, mit welchen Probleme sie kämpfen und wie Engagierte nach Lösungen suchen, das erfahrt ihr in dieser Podcastfolge bei DAZWISCHEN.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema. Ein Positionspapier der LAGFA mit Maßnahmen, um das Ehrenamt zu stärken, gibt es hier.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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