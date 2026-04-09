Begegnungsorte in Sachsen-Anhalt: Stark gefragt, kaum finanziert

In Sachsen-Anhalt verschwinden immer mehr Begegnungsorte, auch „dritte Orte“ genannt. Dazu gehören zum Beispiel Kulturzentren, Schwimmbäder, Bibliotheken oder Kneipen. Orte, an denen Menschen einander begegnen und kennenlernen können, an denen Austausch außerhalb der eigenen Blase möglich ist und Leute mit fremden Meinungen und Menschen konfrontiert werden. Dieser Austausch ist laut dem Soziologen Rainer Manthe für unsere Demokratie essentiell.

Denn nur, wenn wir einander kennenlernen und als „legitime Andere“ akzeptieren, verstehen wir uns und andere als Teil der Gemeinschaft.

Trotz ihrer großen Bedeutung zieht sich der Staat immer mehr aus der Finanzierung von „freiwilligen kommunalen Leistungen“ wie solchen Begegnungsorten zurück. Rainer Manthe, Soziologe

Die Kürzungen der Gelder stellt viele dieser Orte und Projekte vor große Probleme.

Mitmachlokal Dessau

In Dessau hat Kathrin Hinze lange ein Begegnungsort gefehlt. Deshalb hat sie das „Mitmachlokal“ einfach selbst gegründet. Ein Begegnungsort mitten im Stadtzentrum. Hier kann man zum Beispiel tanzen, Kaffee trinken, Nachhilfe nehmen oder eigene Projekte umsetzen. Für den Podcast besucht Marie Kathrin Hinze und das Mitmachlokal. Vor Ort schaut sie nach, wie es funktioniert. Sie spricht mit den Menschen darüber, was ihnen dieser Ort bedeutet. Es geht dabei auch darum, wie Kathrin Hinze und ihre Mitstreiter das Projekt gerettet haben und warum sie sich mehr Unterstützung durch die Politik wünschen.

Ich wünsche mir mehr Offenheit von Politik und Verwaltung zu sagen: Es brauchte diese Orte und dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen. Es ist nicht zu verachten, wie viel soziales Kapital durch solche dritten Orte erwirtschaftet wird. Kathrin Hinze, Mitmachlokal Dessau

Denn auch hier hat die Finanzierung mehrfach auf der Kippe gestanden. Zusammen mit der Expertise des Soziologen Rainer Manthe ordnen Marie und Katja das Erlebte ein. Sie schauen auf andere gefährdete Projekte und begeben sich auf die Suche nach Ursachen und Lösungen für das Sterben der Begegnungsorte.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit DAZWISCHEN im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Kennt ihr Begegnungsorte, über die wir berichten sollten? Oder Heldinnen und Helden, die Sachsen-Anhalt besser machen? Schreibt uns gern eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen! Wenn euch das Projekt interessiert, empfehlen wir euch außerdem den DAZWISCHEN-Newsletter. In der aktuellen Ausgabe gibt es viele weitere Hintergründe und knackige Veranstaltungstipps mit Begegnungsgarantie.

Der Podcast DAZWISCHEN entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.