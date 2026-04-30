Play
Mauerreste am Grenzlehrpfad Böckwitz und Zicherie. Foto: Marie Landes
Bild: detektor.fm | Marie Landes

DAZWISCHEN | Grenzerfahrung

Ungleich vereint?

Die deutsche Teilung hat in Sachsen-Anhalt tiefe Spuren hinterlassen. Eine Folge über Grenzerfahrung, Brüche und Aufarbeitung. Und die Frage: Wie wachsen wir zusammen?

Hier für den Newsletter anmelden!

Grenzerfahrung in Böckwitz/Zicherie

Die Teilung hat Sachsen-Anhalt tief geprägt. Es gibt unzählige Perspektiven, Erlebnisse und Schicksale, die mit dem Thema verknüpft sind. Auch heute ist die Teilung vielerorts spürbar, mit Folgen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und das Zusammenleben in Sachsen-Anhalt. Die Aufarbeitung ist längst nicht abgeschlossen. Das sagt auch der Transformationsforscher und Erziehungswissenschaftler Martin Kriemann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Es sind 36 Jahre der Transformation, wo wir noch mittendrin sind. Das erlebe ich stark in Sachsen-Anhalt.

Martin Kriemann, Transformationsforscher

Marie hat Eindrücke vor Ort gesammelt: Sie ist für diese Folge ins Grenzgebiet bei Böckwitz/Zicherie gefahren, hat das auf sich wirken lassen und mit Menschen über ihre Grenzerfahrung gesprochen.

Ungleich vereint?

Über ihre Eindrücke hat Marie außerdem mit dem Transformationsforscher Martin Kriemann gesprochen. Er sagt: die Nähe zur Grenze spielt bei den Auswirkungen der Teilung einer untergeordnete Rolle. Ähnlich wie der Soziologe Steffen Mau in seinem viel beachteten Buch „Ungleich vereint“ geht er davon aus, dass die Erfahrung der Teilung und des Zusammenbruchs der DDR als solche Land und Menschen geprägt hat. Kriemann ist überzeugt, dass für ein besseres Zusammenwachsen eine Anerkennung der Erlebnisse und eine gemeinsame Aufarbeitung hilfreich wären. Und dass in den unterschiedlichen Erlebnissen und Identitäten sehr viel Potenzial steckt.

Das ist vielleicht auch ein Potenzial, wo Westdeutschland von Ostdeutschland lernen kann: Wie können solche Brüche, so ein Strukturwandel erlebt und verarbeitet werden?

Martin Kriemann

Im Podcast diskutieren Marie und Katja über die verschiedenen Perspektiven, unterhalten sich mit Forschenden, Philosophen und Menschen vor Ort und suchen nach Antworten auf die Fragen: Sind wir ungleich vereint? Wie prägt die Teilung Sachsen-Anhalt? Wie können wir noch besser zusammenwachsen?

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gern eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Uns interessieren eure Projekte, Lieblingsorte, Helden des Alltags und diesmal ganz besonders: eure Erfahrungen zum Thema Grenze und Teilung. Ihr wollt noch mehr dazu wissen? Dann empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr spannende Hintergründe, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema. Außerdem wollen wir wie immer eure Meinung wissen. Macht mit und werdet Teil der DAZWISCHEN-Community.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen