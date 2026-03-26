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Bild: detektor.fm | Sisters of Design

DAZWISCHEN | Becoming Sachsen-Anhalt

„Sachsen-Anhalt war erst einmal gar nicht vorgesehen“

In der ersten DAZWISCHEN-Folge klären Marie und Katja erstmal die Grundlagen. Denn das Bundesland Sachsen-Anhalt hätte es nach 1990 fast nicht gegeben. Schauen wir also einmal auf die Geschichte des zweimal gegründeten und einmal gelöschten Bundeslands.

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Sachsen-Anhalt: zweimal gegründet, einmal gelöscht

Das heutige Bundesland Sachsen-Anhalt ist aus vielen historischen Bestandteilen zusammengesetzt worden und das gleich zweimal. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden erstmals die große preußische Provinz Sachsen und das kleine Land Anhalt zu Sachsen-Anhalt zusammengeschlossen. Die DDR-Führung löst das Land Sachsen-Anhalt 1952 in die zwei Bezirke Halle und Magdeburg auf und zum 3. Oktober 1990 entsteht dann das heutige Bundesland Sachsen-Anhalt. Diese turbulente Entstehungsgeschichte von Sachsen-Anhalt prägt das Bundesland und seine Strukturen bis heute und ist ein wichtiger Baustein, um aktuelle Entwicklungen und Debatten einzuordnen und zu verstehen.

Sachsen-Anhalt als Identität?

Gemeinsam mit dem Historiker Steffen Raßloff tauchen Marie Landes und Katja Schmidt deshalb in der ersten Episode von DAZWISCHEN tiefer ein in die Geschichte von Sachsen-Anhalt. Natürlich nicht ohne, über die Landeshauptstadt Halle, die Residenzstadt Dessau und die heutige Landeshauptstadt Magdeburg zu sprechen. Sehr schnell stoßen sie dabei auch auf Animositäten zwischen den verschiedenen Regionen, die sehr häufig historische Wurzeln haben.

Das heutige Bundesland Sachsen-Anhalt ist aus vielen historischen Bestandteilen zusammengesetzt, die über Jahrhunderte hinweg andere Wege gegangen sind. Deshalb ist historische Vielfalt charakteristisch.

Steffen Raßloff

Der DAZWISCHEN-Podcast

Seit Anfang des Jahres haben wir im Team vom Podcast-Radio detektor.fm an diesem Podcast gearbeitet und wir sind unglaublich froh, dass es mit dieser Episode jetzt offiziell losgeht. Denn ab sofort dürfen wir euch jede Woche mit einer neuen Folge versorgen. Unser Anspruch ist es, im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild dieses so vielschichtigen Bundeslands zu liefern. Zum Start ist unser Projektleiter Christian Bollert ins Studio gekommen und hat erklärt, wie dieses ambitionierte Projekt entstanden ist.

Sachsen-Anhalt ist für mich der untere Teil des Baumkuchens, das Fundament sozusagen.

Christian Bollert

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