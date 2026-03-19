Neuer Podcast für Sachsen-Anhalt

Mit DAZWISCHEN veröffentlichen wir vom Podcast-Radio detektor.fm ab dem 26. März jede Woche einen Podcast für Sachsen-Anhalt. Die beiden Hosts Marie Landes und Katja Schmidt sprechen darin wöchentlich über jeweils ein Thema aus und für Sachsen-Anhalt. Die einzelnen Episoden des Podcasts sollen dabei helfen, das Land Sachsen-Anhalt noch besser zu verstehen. Wir werden mindestens anderthalb Jahre lang, bis Ende Dezember 2027, ausgewogen, interessiert und differenziert auf Sachsen-Anhalt schauen. Steht doch das Land in den kommenden Monaten im Vorfeld der Landtagswahl garantiert besonders im Fokus der deutschen Öffentlichkeit.

Sachsen-Anhalt ist ansonsten nur sehr selten Thema in deutschlandweiten Medien und auch in Sachsen-Anhalt selbst gibt es nur sehr wenige Medien. Große Aufmerksamkeit bekommt das Bundesland häufig nur wie jetzt vor Landtagswahlen oder bei Katastrophen. Sehr oft wird dabei dann über Sachsen-Anhalt und nicht mit Leuten aus Sachsen-Anhalt gesprochen. Deshalb fühlen sich viele Menschen aus Sachsen-Anhalt in gesellschaftlichen Debatten nicht gesehen und irgendwie zwischen den Stühlen.

DAZWISCHEN – jeden Donnerstagabend

Sachsen-Anhalt liegt in vielen Aspekten dazwischen, geographisch beispielsweise zwischen Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen und mitten in Deutschland. Glaubt man dem Glücksatlas sind die Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter mit ihrem Leben zufriedener als in anderen ostdeutschen Bundesländern und bewegen sich damit deutschlandweit im Mittelfeld. Wirtschaftlich hat sich das Bundesland seit 1990 sehr dynamisch entwickelt, zwischen dem Niveau vieler westdeutscher Bundesländer und Sachsen-Anhalt ist jedoch noch Luft nach oben, insbesondere bei den Themen Vermögen und Erbe.

Im Podcast werden wir dazwischen gehen und dazwischen fragen. Wir schauen im Podcast auf die verschiedenen Regionen Altmark, Anhalt-Wittenberg, Halle, Harz, Magdeburg, Mansfelder Land und Saale-Unstrut. DAZWISCHEN erscheint immer donnerstags am frühen Abend.

Newsletter für Sachsen-Anhalt

Neben dem Podcast wird es ab dem 26. März zusätzlich einen Newsletter geben. Damit könnt ihr dann jede Woche direkt in eurem Mailfach Geschichten aus und für Sachsen-Anhalt lesen. Im Newsletter werden wir immer auch weitere Themen und Regionen behandeln. Ihr findet dort beispielsweise überraschende Zahlen und Fakten, Geschichten aus den Regionen Sachsen-Anhalts und Tipps von anderen Leserinnen und Lesern. Wir wollen für den Podcast und den Newsletter mit euch in Kontakt kommen. Was interessiert euch momentan? Welches Thema sollten wir uns einmal anschauen? Was ist bei euch vor Ort merkwürdig? Schreibt uns dafür gern eine Mail an dazwischen@detektor.fm.

Der Podcast DAZWISCHEN entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.