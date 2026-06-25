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Symbolbild: Demokratiebildung Sachsen-Anhalt
Bild: stoatphoto, shutterstock

DAZWISCHEN | Demokratiebildung Sachsen-Anhalt

„Ohne Beteiligung stirbt die Demokratie auf Raten“

Wir müssen Demokratie lernen. Denn ohne Beteiligung stirbt sie. Aber wie, wenn Vertrauen schwindet und Förderungen gestrichen werden? Eine Folge über Demokratiebildung in Sachsen-Anhalt.

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Warum Sachsen-Anhalt Demokratiebildung braucht

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und kein in Stein gemeißelter Zustand, sondern eine fortwährende Entwicklung. Demokratie braucht Einsatz.

Demokratie lebt davon, dass sie Unterstützung in der Bevölkerung findet. Man muss immer wieder auch für Demokratie werben.

Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

Für diesen Einsatz für die Demokratie braucht es erst mal ein Verständnis für Demokratie und demokratische Prozesse. Fachleute sagen: Es braucht Demokratiebildung.

Gestrichene Förderung: Demokratiebildung in Gefahr

Aber was, wenn das Vertrauen in politische Institutionen und die Demokratie schwindet? Politikwissenschaftler beobachten schon länger eine Zunahme feindseliger Stimmung gegen demokratische Parteien. Die Zustimmung zu autoritären Vorstellungen wächst. Förderungen für Demokratiebildung werden teilweise gestrichen und infrage gestellt, wie im Fall von „Demokratie leben“ in Salzwedel. Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne erklärt, dass Demokratiebildung seit dem Einzug der AfD in den Landtag gezielt ins Visier genommen werde. Laut Pascal Begrich vom Miteinander e. V. hängt die zivilgesellschaftliche Demokratiearbeit in Sachsen-Anhalt stark von öffentlicher Förderung ab. Sie befände sich daher in einer prekären Lage.

Wie funktioniert Demokratiebildung?

Damit Demokratiebildung richtig funktioniert, muss sie Menschen auf eine praktische Weise erreichen und ihnen das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne erklärt, rein theoretische Vermittlung von Demokratie sei der falsche Weg. Stattdessen müsse auch an Schulen ein Fokus darauf gelegt werden, Demokratie erfahrbar zu machen.

Es ist wichtig, wegzukommen von der bloßen Weitergabe demokratischer Werte hin zur Praxis von Demokratie. Eine Demokratie erfahrbar machen, das ist was ganz Essenzielles.

Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

Kinderbürgermeister und Zuversicht

In dieser Podcastfolge tauchen Katja und Leonard ein in die Demokratiebildung in Sachsen-Anhalt. Sie schauen sich mit dem Kinderbürgermeisterprojekt von Spora Demokratiebildung in der Praxis an, diskutieren mit Expertinnen und Experten über die Bedeutung von Demokratiearbeit und die richtigen Ansätze für Demokratiebildung. Außerdem werfen sie einen Blick in die Zukunft und finden heraus, warum Pascal Begrich trotz aller Angriffe auf Demokratiearbeit zuversichtlich bleibt. All das gibt es in der neuen Folge von DAZWISCHEN.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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