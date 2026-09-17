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Sachsen-Anhalt: Valerie Schönian zu Gast im DAZWISCHEN-Podcast. Bild: detektor.fm.
Bild: detektor.fm | Screenshot aus Video

DAZWISCHEN | Lohnt sich das Reden in Sachsen-Anhalt noch, Valerie Schönian?

„Hörst Du eigentlich, was ich sage?“

Sachsen-Anhalt scheint nach der Wahl gespalten. Wie können Menschen trotz politischer Differenzen im Gespräch bleiben? Die Autorin Valerie Schönian spricht über den Dialog mit Andersdenkenden, Ostbewusstsein und menschliche Begegnungen.

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Sachsen-Anhalt: Valerie Schönian über Dialog

Wie geht man damit um, wenn in der eigenen Familie, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft die politischen Meinungen weit auseinanderliegen? Die Journalistin und Autorin Valerie Schönian (u. a. „Ostbewusstsein“) spricht im Podcast über diese Herausforderung. Die gebürtige Altmärkerin erzählt, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen in der Familie und als Journalistin, von Begegnungen mit Verwandten, die mit der AfD sympathisieren — vom Herzklopfen vor dem Anruf hin zu überraschend konstruktiven Nuancen am Esstisch. Im Gespräch mit Marie und Katja geht es darum, wie echtes Zuhören gelingen kann, ohne eigene Werte aufzugeben, wo rote Linien verlaufen und warum das Abkapseln in der eigenen Blase aus ihrer Sicht gefährlich für die Gesellschaft ist.

„Ostbewusstsein“ statt Ostalgie

Vielen Menschen ist Valerie Schönian durch ihr Buch „Ostbewusstsein“ bekannt geworden. Im Podcast geht es deshalb auch um das mediale Bild der ostdeutschen Bundesländer und insbesondere natürlich Sachsen-Anhalt. Marie, Katja und Valerie Schönian sprechen in dieser Episode von DAZWISCHEN deshalb auch über das Aufwachsen in den 1990ern, prägende Unterschiede in der Gleichberechtigung von Frauen sowie die Zivilgesellschaft abseits der großen Städte.

DAZWISCHEN-Live (24.9. in Halle)

Kommende Woche laden wir euch zu unserer ersten DAZWISCHEN-Community-Veranstaltung ein. Kommt zur DAZWISCHEN-Live-Veranstaltung am 24. September von 19:00 bis 21:30 Uhr nach Halle in die Volksbühne am Kaulenberg.
Kostenlos, live und garantiert mit tollen Begegnungen.

Was euch erwartet:
  • Sachsen-Anhalt-Slam: Kurze, persönliche Perspektiven, überraschende Einblicke und echte Geschichten aus dem Land.
  • Mitreden & Mitbestimmen: Ihr hört nicht nur zu — das Publikum stimmt ab, bringt eigene Fragen ein und bestimmt aktiv, welche Themen im Fokus stehen.
  • Erfahrungsaustausch & Networking: Welches Wissen könnt ihr weitergeben? Was braucht ihr selbst für eure Projekte? Vernetzt euch mit Menschen, die etwas bewegen.

Mit dabei sind unter anderem Pascal Begrich (Miteinander e. V.), Janine Scharf (Ferropolis) und Romy Höhne (denk.heimat). Außerdem liest der Autor Domenico Müllensiefen aus seinem Buch „Schnall dich an, es geht los“. Hier findet ihr alle Infos und das Anmeldeformular.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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