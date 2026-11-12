Ja, Marie, ich sag’s mal so: Im Bus sitzen wir nicht. Also, der Bus ist tatsächlich vor seiner Zeit abgefahren. Also vermuten wir jedenfalls. Er kam nicht zu seiner Zeit und auch nicht nach seiner Zeit. Das sind Katja und ich während unseres Selbstversuchs mit den Öffis durch Sachsen-Anhalt. Ihr hattet uns geschrieben, dass wir mal eine Folge zum Nahverkehr machen sollen. Und das machen wir heute. Und dafür haben wir vorab ein kleines Experiment gewagt. Wir haben uns für euch auf den Weg mit Bus und Bahn nach Dreußig im Burgenlandkreis gemacht, so wie es eben das Los entschieden hatte. Außerdem haben wir mit Peter Panitz gesprochen, dem Geschäftsführer der Nahverkehrs-Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt. Wir wollten von ihm wissen: Warum ist der Nahverkehr so, wie er ist? Wird zu Recht zu viel gemeckert? Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wie Busse und Bahnen fahren? Worauf wird bei der Planung geachtet? All das hört ihr heute bei Dazwischen. Bevor es aber nach Dreußig geht, wenn wir denn da ankommen, möchten wir euch noch jemanden vorstellen. Ja, diejenigen, die unsere Newsletter abonniert haben, ahnen das vielleicht schon. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sollten es unbedingt tun. Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Wenn ihr den Newsletter schon gelesen habt, dann habt ihr es gesehen: Wir sind etwas größer geworden. Unser Team wurde prominent verstärkt und zwar mit Amelie. Hi, schön, dass du da bist! Hi, schön dass ich da sein darf. Amelie, du bist unsere neue Community-Redakteurin. Erzähl mal kurz, wer du eigentlich so bist und wie deine Aufgaben bei uns so aussehen. Ich bin Journalistin und Dokumentarfilmerin und jetzt hier bei Dazwischen für den Newsletter zuständig. Ihr wisst es, wir versorgen euch darin mit Hintergrundrecherchen und Veranstaltungstipps und kündigen natürlich immer den Podcast an. Und in deinem ersten Newsletter hast du schon verraten, dass du ursprünglich vom Bauernhof kommst. Was ist denn dein Lieblingstier? Ich würde sagen: eindeutig Hühner. Die sind extrem unterhaltsam, sehr flauschig und auch kuschelig. Und auch sehr laut, finde ich. Immer wenn man irgendwo mal schläft, wo es in der Nachbarschaft Hähne gibt, dann hat man quasi die ganze Nacht gefühlt was davon. Du hast ja direkt Reels mit uns gefilmt für Instagram und für WhatsApp. Werden wir jetzt große Social Media Stars, Marie und ich? Ja, wenn ihr wollt, können wir das gerne ausprobieren. Einmal viral gehen! Nein, ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall besser, eure Arbeit einfach zu zeigen, eure Recherchen und der Community einfach neue Eindrücke zu geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Und ich bin auch gespannt, was Amelie noch alles mit uns und auch mit euch vorhaben wird. Und wenn ihr vielleicht Ideen habt, was Amelie mal mit uns machen sollte, wenn ihr etwas loswerden wollt: Themen, Ideen, Lieblingsorte, Hinweise oder Fragen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder diskutiert gerne doch mal live mit uns. Am 17. November laden wir euch nämlich ein nach Magdeburg. Gemeinsam mit dem Tagesspiegel veranstalten wir ein Dazwischenlive. Wir wollen mit Gästen wie dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sven Schulze von der CDU, Eva von Angern von Die Linke, aber auch Pascal Begrich vom Miteinander e.V. fragen: Wie geht es eigentlich weiter mit Sachsen-Anhalt? Ja, da die Plätze begrenzt sind, meldet euch, wenn ihr vorbeikommen wollt, unbedingt an. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr nicht dabei sein könnt, aber eben ganz konkrete Fragen habt, dann schickt sie uns sehr, sehr gerne auf den bekannten Wegen zu. Wir werden eure Fragen dann nämlich mit nach Magdeburg nehmen. Ja, und nach Magdeburg könnte man ja eigentlich auch ganz gut mit Bus und Bahn fahren, Marie. Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, wir zwei fahren jetzt erst mal los nach Preußich. So, Marie, unser Abenteuer hat angefangen. Wir sitzen im Zug. Der fährt nach Saalfeld. Da wollen wir aber heute gar nicht hin. Genau. Ich möchte noch sagen, pünktlich sind wir losgefahren. Und unser Ziel ist nicht Saalfeld, sondern Preußich. Das heißt, wir müssen umsteigen. Und ich glaube, das wird der aufregende Moment, ob das denn so klappt. Denn wir sind natürlich auch so einfach losgefahren, wie wir Zeit hatten und haben deshalb nicht vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Verbindung. Gut, auf der anderen Seite ist es früh am Tag. Es ist mitten in der Woche. Ich glaube, wenn wir eine Chance haben, dass alles gut läuft, dann jetzt. Ihr werdet sehen. Wir wollen heute für euch testen, wie gut der Nahverkehr in Sachsen-Anhalt funktioniert. Das war immer wieder Thema, auch in euren Zuschriften. Und deswegen haben wir uns dieses Thema jetzt nochmal vorgenommen und gucken heute, ob wir eben gut nur mit dem Nahverkehr in Preußich ankommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts über Preußich. Wie geht’s dir? Es ist ein kleiner Ort. Es ist ein kleiner Ort in der Nähe von Zeitz. So viel wissen wir schon, denn da müssen wir nämlich auch gleich umsteigen. Wir haben jetzt ungefähr 35 Minuten Zugfahrt und dann müssen wir zweimal in einem Bus steigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Marie googelt nebenbei. Ja, Preußich im Burgenlandkreis. Natürlich, das wussten wir jetzt schon. Gibt es denn in Preußich so etwas wie einen Anlaufpunkt, ein Café, irgendwas, wo man nachher mal gucken kann, ob man da jemanden trifft? Marie? Ich gucke mal. Moment. Preußisch Café. Es gibt ein Schlossrestaurant. Gut, ich finde das angemessen. So, Marie, wir haben wirklich angekommen in Zeitz. Ja. Wir müssen irgendwie mal gucken, wo wir zum Bus kommen oder? Genau. Also da unten, also wir stehen hier vor der Treppe, die man so kennt, wenn man runtergeht. Da ist auf jeden Fall ein Bussymbol, aber das heißt ja nicht, dass man den Busbahnhof einfach findet. Wir haben auf jeden Fall noch, naja, ein bisschen weniger als 80 Minuten Zeit, um den Bussteig hier zu finden. Los geht’s! Also ich muss sagen, ich finde es richtig schick hier am Bahnhof Zeitz, das Gebäude Kaffeezeitlos. Also man kommt hier an in Zeitz und hat sofort so einen Anlaufpunkt. Das ist eigentlich ganz cool. Guck mal, da hinten sieht man den Busbahnhof schon durchschimmern. Da laufen auch relativ viele Leute hin. Komm, wir gucken mal. Ja, Anzeige ist auch, muss man wirklich sagen, voll mit verschiedensten Abfahrten hier. Ja, fast im 10 Minuten-Takt eigentlich. Ja, sieht so aus, als wäre Zeitz gut angebunden oder eben die Orte, an die man von hier aus fahren kann. Ich bin gespannt. Steigt sieben, steigt zwei. Ich glaube, wir müssen noch da hinten. Hat ja, wie viel Zeit haben wir noch? Frage. Wir haben noch acht Minuten. Acht Minuten, okay. Vielleicht können wir sie fragen. Hallo, wir sind vom Podcast Dazwischen. Lassen Sie mich mal. Okay, na gut. Ich bin hier schon zwei Minuten zu spät. Sie sind zu spät? Oh, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie Ihren Zug bekommen. Oder eben Bus, besser gesagt. Der ist weg. Da ist der Zug fünf Minuten zu spät. Das ist genau unser Thema, weshalb wir unterwegs sind. Und finden Sie Ersatz? Ja, ich habe heute früh den Rufbus bestellt. Der richtige Bus sehe ich hier, der ist seit 10 30 Uhr weg. Der andere 10 Uhr, da müssen wir schauen. Ich bin ja eine alte Frau, da geht normalerweise so schnell. Oh, 10 45 Uhr. Na, das passt doch. Habe ich eine Chance. Aber es ist doch 11 45 Uhr. Ach so, ja, falsche Stunde. Es ist 11 45 Uhr. Ich mache es mal kurz. Entschuldigung, das war ja meiner. Hier, 11 50 Uhr, Bus 301, Steig 1. Ja, das Unikum will ich. Dann sind Sie ja richtig. Sie müssen nur noch 14 Minuten warten. Ja, na ja, gut. Dann bin ich schon mal richtig. Dann habe ich eine Zeit. Super! Wir sind nämlich heute unterwegs für unseren Podcast, machen einen Selbsttest mit Bus und Bahn durch Sachsen-Anhalt. Unser Ziel ist, wir haben losgezogen, wir fahren nach Dreusig und machen es auf der ersten Etappe von Leipzig aus. Das haben wir jetzt schon geschafft. Dreusig kenne ich nur von der Autobahnabfahrt her. Ist es so? Gibt es die? Ja, wahrscheinlich. Ich war auch noch nicht da, deshalb wird es aufregend. Wir müssen auch nicht den Bus nehmen. Und wir wollen unterwegs natürlich so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen, ob sie oft den Nahverkehr nutzen. Sie ja offensichtlich schon. Ich habe ein Auto, weil ich auf dem Dorf wohne. Wenn ich aber weiter wegfahre, dann nehme ich einen Zug, weil ich mit dem Auto halt nochmal auf die Autobahn möchte, was ich früher gern gemacht habe. In unbekannte Städte schon gar nicht, aber ich habe die Kinder auch alle entfernt gewohnt. Zu der einen komme ich nur mit Auto. Das ist auch noch die, die am nächsten wohnt in Thüringen. Die anderen sind weiter weg. Also fahre ich da mit dem Zug. Oder wenn ich jetzt ins Krankenhaus will. Ich kenne mich hier nicht aus. Zeitz ist eine alte Stelle. Hof Leipzig kann man wunderbar durchfahren, ohne umzusteigen. Ich habe auch Enkelkinder in Leipzig. Da ist das eigentlich ganz prima. Aber wehe, wenn man umsteigen muss und es ist Verspätung. Ist ja auch verständlich, kann passieren. Die Verzögerung hat sich noch verstärkt. Ist ja klar, es steigen Leute an Bedarfshaltestellen aus und ein. Und in Gera war es dann gut. Er hat ein bisschen aufgeholt, aber ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es. Aber 11:25 Uhr hätte er hier sein müssen und der Bus vor 11:30 Uhr. Den habe ich heute früh mittels Ruf, das ist eben ein Rufbus, bestellt. Vier Minuten Fußweg hat es mir angezeigt. Der Zug fuhr genau um 11:30 Uhr ein. Ich habe es in zwei Minuten geschafft als 73-Jährige. Aber das hat mir nichts genutzt. Der Bus fuhr ihr an der Nase vorbei. Schlecht für sie, gut für uns. Denn so hatten wir das Glück, auf sie zu treffen. Mit der Aufnahme unseres Gesprächs war sie natürlich total fein. Und wir haben dann am Busbahnhof Zeitz nicht nur sie getroffen. Denn für einen Donnerstagvormittag war da einiges los. Da stand auch Hassan am Bahnsteig und wollte, so wie wir, umsteigen. Er war nämlich gerade auf dem Weg zu seinem Nebenjob in einem Bekleidungsgeschäft. Hi, wir fragen uns, wo fährst du hin? Ja, ich komme aus Ägypten. Und wo fährst du hin mit dem Bus heute? Wohin bist du unterwegs? Hier in der Nähe von Ägypten. Und nimmst du oft den Zug und den Bus, um hier unterwegs zu sein? Ja, normalerweise benutze ich Zug R12. Heute hast du ihn verpasst, oder? Ja, aber normalerweise benutze ich 820. Das ist für Osterfeld, weil meine Hauptarbeit ist Produktioningenieur bei Weltrold für Mühle. Ich arbeite jetzt als Mühle. Das heißt, du bist super viel mit Bus und Bahn unterwegs. Funktioniert das denn gut? Ja, richtig. Das ist sehr gut. Ich bin ganz neu hier drei Wochen vor mir in Zeitz und Sachsen-Anhalt. Und das sind auch drei Monate für mich in Deutschland. Am Anfang hatte ich ein großes Problem. Wenn ich nach meiner Arbeit gehen möchte, habe ich keinen Bus, weil das ist um halb vier. Aber wenn ich mit DWG und Taktik hinfahre, haben sie einen kleinen Bus vor mir. Das ist sehr interessant, wenn sie allein in einen kleinen Bus und nach meiner Arbeit gehen. Musst du den Bus vorbestellen? Musst du da anrufen vorher? Richtig. Ich muss das vor zwei Stunden. Das ist die tolle Sache hier in Deutschland. Das ist sehr schön. Hassan hat gesagt, Rufbus funktioniert super. Als wir uns angesehen haben, welche Optionen wir für den Weg nach Dreusig haben, wurden uns auch Rufbus-Optionen angezeigt. Diese Optionen gibt es in verschiedenen Landkreisen bereits. Meistens muss die Fahrt, so wie bei Hassan, ein bis zwei Stunden vorab angemeldet werden. Ich kenne das auch schon länger aus dem Harz. Wenn ich zum Wandern unterwegs bin, funktioniert das auch gut. Das haben die verschiedenen Kreise unterschiedlich eingeführt. Im Saale-Kreis wurde erst vor wenigen Wochen ein Rufbus-Modell umgesetzt. Acht kleine Busse wurden dafür extra angeschafft. Sie würden mich sogar zu Hause abholen. Sie sind unabhängig von den festen Haltestellen. Man kann mit diesen Rufbussen mit dem normalen Ticket oder auch mit dem Deutschlandticket fahren. Man zahlt aber einen Aufschlag, je nach Uhrzeit, Entfernung usw. Lass uns zurückkommen zu unserer Reise nach Dreusig. Wir mussten weiter mit einem ganz normalen Linienbus. Wir konnten zum Glück während der ganzen Fahrt ein Ticket nutzen. Wir hatten zwar mehrere Ticket-Optionen: einmal das Deutschlandticket, dann ein 24 Stunden-MDV-Ticket und ein Hopper-Ticket. Aber ich habe dir eine kleine, vielleicht nicht so gute Empfehlung gegeben. Wir haben beide kein Deutschland Ticket. Das hätten wir auch nutzen können. Ich habe keins, weil ich innerhalb von Leipzig immer Fahrrad fahre. Das geht mir genauso. Wenn ich was Großes transportiere, nehme ich das Auto. Und ich fahre zwar schon auch mal mit dem Bus, aber für mich lohnt sich dieses Monatsabo nicht. Es ist für mich einfacher, einzelne Tickets zu kaufen. Ich weiß aber, dass es für viele eine Riesenerleichterung ist. Ich finde es auch voll das gute Konzept. Wenn ich Ausflüge mache, wo ich mit dem Regio hinfahre, nehme ich meistens ein Flex-Ticket, weil schon so oft bei mir was schiefging, dass ich mich jedes Mal geärgert habe, einen Sparpreis zu nehmen. Oder ich nehme ein 24 Stunden-Ticket, wenn das dann trotzdem günstiger ist als die Hin- und Rückfahrt und ich weiß, vielleicht fahre ich zwischendrin noch öfter, nehme ich dieses Ticket. Katja hat mich aber überzeugt. Ich wollte ein 24 Stunden-Ticket nehmen, sage ich hierzu: Nein, Marie, nimm doch das Hopper-Ticket. Das ist 2 bis 3 Euro günstiger. Aber man ist eben auch zeitlich gebundener, sobald man es ausgelöst hat. Da kam der kleine Sparfuchs in mir wieder durch. Auch die Betriebskosten für detektor.fm gering halten. Ob das so eine gute Idee von mir war und wie unsere Fahrt nach Dreußig und zurück weiter verlief, das hört ihr gleich. Erst einmal wollen wir mit euch einen Blick darauf werfen, wie der ÖPNV in Sachsen-Anhalt überhaupt geplant wird. Wer sorgt dafür, dass es nach unserer Fahrt mit dem Regio von Leipzig nach Zeitz mit einer relativ entspannten Umsteigezeit mit dem Bus weitergeht? Z.B. beteiligt sind daran verschiedene Unternehmen. Für die Schiene ist neben dem, was die Deutsche Bahn abdeckt, vor allem die NASA GmbH zuständig. Das ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Landes Sachsen Anhalt. Peter Panitz leitet dort die Geschäfte. Katja und ich haben schon beschrieben, dass wir den Zug dafür, dass es ein Donnerstagvormittag war, recht voll fanden. Tatsächlich ist das auch erst mal eine grundsätzliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt, die Peter Panitz als sehr positiv beschreibt. Wir haben viel mehr Fahrgäste in den Süden. Es ist fast eine Verdopplung, die im Vergleich zu dem Jahr 2019, also dem letzten Jahr vor den ganzen Krisen, gekommen ist. Dafür sind aber unsere Linien mit unseren Fahrzeugeinsätzen eigentlich nicht ausgestattet. Wenn Sie einen Verkehrsvertrag ausschreiben, das machen Sie für 15 Jahre, dabei haben Sie noch eine Vorlaufzeit von etwa 5 bis 6 Jahren. Da geben Sie dafür vor, welche Züge gebraucht werden. Züge kosten pro Stück immer etliche Millionen. Das heißt, das kann man nicht einfach mal von einem Tag auf den anderen alles ändern. Insofern stehen wir aktuell vor der Herausforderung, diese sehr hohe Nachfrage, die wir dort haben, zu befriedigen. Teilweise ist es in den Süden sehr eng. Ich glaube, wer auf der Strecke Halle-Leipzig in der S-Bahn schon mal unterwegs war, der kennt das Problem. Aber eigentlich erst mal eine positive Entwicklung. Peter Panitz findet, dass so viel mehr Menschen den ÖPNV und gerade auch die Regiobahn, S-Bahn usw. nutzen. Er führt das alles auf das Deutschlandticket zurück und sagt, weil es für viele Menschen das so viel günstiger gemacht hat, das ist total gut. Dieser Anstieg an mehr Fahrgästen geht nicht nur für die regionale Schiene, sondern auch insgesamt für den ÖPNV. Das Statistische Landesamt hat da erst neue Zahlen veröffentlicht: 2025 wurden in Sachsen-Anhalt etwa 177 Millionen Fahrgäste mit Bus und Bahn transportiert. Das ist ein kleiner Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, aber immer noch sehr viel mehr Menschen als all die Jahre davor. Peter Panitz hat auch schon gesagt, dass diese Entwicklung zumindest gerade nicht so ganz mit der Verkehrsplanung matcht, weil sie eben nicht so kurzfristig reagieren können. Verkehrsplanung eher auf lange Sicht. Wie genau geht die NASA davor? Die Basis der Planung ist das ÖPNV-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Dieses regelt eben, dass es einen ÖPNV-Plan gibt, meint er. Diesen Plan stellt wiederum das Verkehrsministerium von Sachsen-Anhalt auf. In diesen Plan sind z.B. für bestimmte Verbindungskategorien, also ist da z.B. ein Mittelzentrum mit einem Oberzentrum verbunden, wie war es in Haldensleben und Magdeburg, oder ist da ein Grundzentrum mit einem Mittelzentrum verbunden. Das sind dann verschiedene Intensitäten definiert, also wie oft da gefahren werden soll, ob das mit einem Produkt gemacht wird, was überall hält, oder auch noch ein schnelleres Produkt und Ähnliches. Und natürlich hat man auch die Erwartung, dass gerade auch die Oberzentren durch Fernverkehrsangebote verbunden werden, also Intercity, Intercity Express. Dafür hat das Land aber keine Verantwortung, dafür ist der Bund verantwortlich. Und der macht das mal mehr, mal minder gut. Deswegen hat das Land Sachsen-Anhalt ja gerade, was die Anbindung in Magdeburg betrifft, im ICE- Verkehr ja auch schon gute Forderungen an den Bund, weil das nicht als ausreichend angesehen wird. Ich finde z.B. ein gutes Beispiel ist, dass Magdeburg als Landeshauptstadt keine feste ICE-Anbindung hat. Das ärgert auf jeden Fall so einige. Und auch andere Städte fordern ja immer mal wieder eine Anbindung an die ICEs, weil sie sich davon beispielsweise auch eine höhere Attraktivität erhoffen. Ja, bei manchen Sachen, also ich persönlich bin mir da nicht immer so sicher, ob das nicht einfach nur politische Forderungen sind. Kommt so auf die Stadt an, weil man möchte ja auch schnell ans Ziel kommen, wenn die ICE überall hält. Und eigentlich ist das Fahrgastaufkommen im ICE von den Personen, die dort ein und aussteigen können, nicht so hoch. Aber ja, grundsätzlich im Magdeburg-Fall z.B. kann ich es gut verstehen. Was man aber glaube ich aus der Erklärung vor allem von Panitz heraus hört, ist es am Ende ein Stufenmodell, wie der Verkehr da geplant wird, das hierarchisch abläuft. Also ganz oben quasi der deutschlandweite Verkehr, danach kommt der Regio-Verkehr und daran schließt sich dann die Planung vom Busverkehr an, den die NASA schon versucht, auch einfach abzustimmen, damit den einzelnen Verkehrsbetrieben, von denen es aber eben sehr, sehr viele gibt, auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben natürlich als Flächenland auch mit einer sehr, sehr dünnen Besiedlung eine Reihe von Herausforderungen. Die Eisenbahn ist ja ein sehr teures Verkehrsmittel. Das heißt, sie ist auf eine Massennachfrage ausgerichtet. Also, dass viele Menschen die Züge benutzen, damit man diese teuren Ressourcen auch entsprechend sinnvoll einsetzt. Und in einem sehr dünn besiedelten Land ist manchmal die Nachfrage gar nicht da, um dort eine Eisenbahnstrecke zu rechtfertigen. Deswegen sind wir eben darauf angewiesen, dass wir einerseits auf unseren vorhandenen Strecken, und wir haben im bundesweiten Vergleich ein sehr dichtes Eisenbahnnetz, dass wir auch diesen vorhandenen Strecken ein gutes Rückgrat bilden und dass dann dort, wo keine Eisenbahn vorhanden ist, eben diese Landesbusse eingerichtet sind, die als Busbusse vermarktet werden. Haben wir mittlerweile auch im Land schon über 30 eingerichtet, die quasi dieses Netz ergänzen. Und dass dann quasi in der Region das durch weitere Buslinien der Kreise ergänzt wird. Und mittlerweile geht man auch dazu über, sogenannte On-Demand-Verkehre einzurichten. Das sind so Taxibusse. Hannes hat ja gerade gesagt, Sachsen-Anhalt hat ein sehr dichtes Schienennetz. Und ehrlich gesagt steht Sachsen-Anhalt nicht nur in diesem Bereich gut da. Laut einer Studie von 2022 von der Allianz pro Schiene ist Sachsen-Anhalt auch insgesamt was die Erreichbarkeit und Anbindung im ÖPNV angeht gut aufgestellt. Die Studie die verlinken wir euch zum Nachlesen in den Shownotes. Ja, und obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht da geht, gibt es natürlich trotzdem immer verschiedene Bedürfnisse und Forderungen. Und ich glaube, auch da kommt auch vielleicht zu viel Gemecker, was man vielleicht auch selber manchmal hat über den ÖPNV her. Weil es gibt halt in Städten und Gemeinden diejenigen, die einfach am frühen Morgen pünktlich mit dem Bus zur Arbeit fahren wollen, wie zum Beispiel Hassan. Aber um vier Uhr morgens kommt nicht so viel. Und dann brauchst du den Rufbus, weil sie auch kein Auto haben. Also die, die ganz besonders auf den ÖPNV angewiesen sind. Dann lohnt es sich aber wiederum, keine Linienbusse einzusetzen. Dann muss man auf die Taktung der Schulbusse achten. Gerade im ländlichen Raum, wo viele Jugendliche und Kinder einfach eine Schule in einen Ort gebracht werden müssen und teilweise ewig mit dem Bus unterwegs sind. Und dann gibt es noch diejenigen, die einfach gerne mal den Bus nehmen würden und das Auto stehen lassen, aber das Angebot vielleicht nicht so ist, wie es zu ihren Zeiten so passt. Also es ist, glaube ich, eine ziemlich herausfordernde Sache. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese Planung nicht machen muss. Also möchte ich auch nicht tauschen. Genau. Also all diese Bedürfnisse zusammenzubringen ist wirklich schwierig. Und das Nächste ist ja dann, wenn man, ich sag mal, vielleicht so eine Art Plan, der immer ein Kompromiss ist, meinte auch Peter Panitz im Gespräch. Da muss man sich nichts vormachen. Wenn man diesen Plan aufgestellt hat, dann muss man ja auch noch für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Und wir wissen, da hapert es gerade auf der Schiene gewaltig. Tatsächlich haben wir eine große Spannweite zwischen einem doch vergleichsweise gut entwickelten Angebot auf der Schiene und ziemlich großen Problemen in der Verlässlichkeit. Also wir gehen davon aus, dass sich die Fahrgäste aktuell vor allem da deutlich mehr Verlässlichkeit wünschen. Also ein stabiles und pünktliches Angebot, ausreichend lange Züge mit rechner Platzverfügbarkeit und auch einer guten Fahrgastinformation, gerade im Störungsfall. Das ist momentan tatsächlich nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen. Woran liegt das? Wir haben einerseits sehr, sehr große Probleme mit der Gleisinfrastruktur, die von der Deutschen Bahn AG bereitgestellt wird. Die ist zum einen doch ein Stück weit überaltert, das heißt also auch sanierungsbedürftig. Da entstehen immer wieder Mängel, wo nicht schnell genug gefahren werden kann oder die Sicherungstechnik muss nachgesteuert werden, sodass eben auch angehalten werden muss. Und es gibt sehr, sehr viele Baumaßnahmen, die uns dort beeinträchtigen, sodass Züge nicht fahren können oder eben auch Züge umgeleitet werden durch unser Land hindurch. Und das drückt dann sehr auf die Pünktlichkeit. Naja, und was dann viele Menschen natürlich noch zusätzlich ärgert, das sind die Preise. Und das nicht nur in Sachsen-Anhalt. Also egal, ob jetzt für den Zug oder Bus und Bahn. Es ist ja schon alles teurer geworden. Das sehen wir ja auch nicht nur in Sachsen-Anhalt, zum Beispiel auch hier in Leipzig. Absolut. Ich habe doch noch mal nachgeschaut: 2023 lag in Leipzig der Preis für eine einfache Fahrt bei 3 Euro. Mittlerweile sind es 3,80 Euro. Und dazwischen liegen ja nur knapp drei Jahre. In Halle liegt die Einzelfahrt gerade bei 3 50 Euro, in Magdeburg bei 3,30 Euro. Wenn man das Ticket über die App kauft, wird es ein bisschen günstiger. Und das ist aber für viele Menschen echt eine Menge Geld und vor allem einfach auch ein wirklich großer Anstieg in recht kurzer Zeit. Ja, und wir sehen ja auch, dass die Preise immer noch weiter steigen. Natürlich wegen gestiegener Personalkosten, aber auch steigender Energiekosten, Kosten für den Ausbau von Infrastruktur und auf der Schiene zuletzt ja auch wegen der Trassenpreise, die angehoben wurden. Diese gestiegenen Trassenpreise waren ja in den Nachrichten vor ein paar Wochen ein großes Thema. Für alle, die das verpasst haben, kurzer Abriss: Das Schienennetz in Deutschland gehört der DB Infrago und für die Nutzung erhebt sie eine Art Maut, die die kleineren Verkehrsgesellschaften, die eben die Züge betreiben, bezahlen müssen. Im Zuge der Erhöhung dieser Trassenpreise haben viele Anbieter haben nicht nur angekündigt, ihre Ticketpreise zu erhöhen. Es wurde auch die Ausdünnung oder vielleicht auch Streichung ganzer Linien im S-Bahn- oder Regionalverkehr angekündigt. Weißt du denn, Marie, ob das auch bei der NASA eine Rolle gespielt hat? Wurde da auch der Rotstift schon angesetzt? Ja, nirgendwo wurde er angesetzt. Mal gute Nachrichten aus Sachsen-Anhalt: In Sachsen sah es ganz anders aus. Die NASA hofft, gemeinsam mit dem Bund eine Lösung zu finden und puffert, so hat Peter Panitz das mir auch im Interview erzählt, einfach die Mehrausgaben erst mal aus Rücklagen ab. Sollte aber keine Lösung gefunden werden, dann wird es im nächsten Jahr Kürzungen geben müssen, meinte er. Denn die NASA, wie alle anderen Verkehrsbetriebe auch, muss ja trotzdem wirtschaftlich bleiben. Was ich bei dieser Diskussion immer nicht so ganz zusammenbekomme: Wenn wir wollen, dass es einen gut ausgebauten, verlässlichen ÖPNV gibt, den besonders viele Menschen nutzen, ich meine, wir finanzieren ihn ja sowieso schon aus Steuergeldern zum Großteil. Warum können wir dann nicht ein System schaffen, das eben losgelöst von Gewinnen agieren kann? Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Und tatsächlich habe ich in dieser ganzen Debatte um Trassenpreise auch mit einem Verkehrswissenschaftler gesprochen. Der meinte, dass der ÖPNV am Ende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und wir uns halt fragen müssen: Wollen wir das wirklich? Und wenn ja, dann müssen wir das eben ausreichend finanzieren, weil der ÖPNV sich niemals vorempfänglich tragen wird. Und das sieht Peter Panitz tatsächlich genauso. Ja, das ergibt sich ja schon aus der Natur der Sache, dass der ÖPNV nicht kostendeckend ist. Also, wir geben roundabout 500 Millionen Euro für den Nahverkehr jedes Jahr aus, aus diesen Geldern, die der Bund bereitstellt. Das heißt, das ist sehr viel Geld, was aus Steuerzahlermitteln bereitgestellt wird. Damit ist es eine politische Entscheidung, damit man sich das leisten kann. Ganz zentral ist dabei: Es wird ja eine wesentliche Infrastruktur im öffentlichen Leben bereitgestellt. Also sowohl mit den Eisenbahnstrecken, aber eben auch mit den Angeboten, die drauf sind. Nehmen wir mal das S-Bahn-System, was im Raum Halle-Leipzig in den letzten 15 Jahren entstanden ist, was es ja vorher in dieser Form dort überhaupt nicht gab. Das hat eine völlig neue Qualität der Erreichbarkeit für die gesamte Region gebracht und aufgewertet. Das bringt den Wirtschaftsraum näher zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Wert, auch für die Attraktivität dieser Region, den man jetzt nicht einfach nur in dem Euro messen kann, der dort quasi an Steuergeld reingeht, sondern das ist ein Investment quasi in die Region als solches. Ja, also ich sehe das auch so. Ich kenne aber tatsächlich auch Menschen, die sagen: Ja, warum soll ich denn jetzt Geld dafür bezahlen, damit andere Leute sozusagen von A nach B kommen? Ich kann mich ja einfach in mein Auto setzen, und die können sich ja auch ein Auto kaufen. Ich finde diese Diskussion so ein bisschen verschoben, denn natürlich bezahlen wir sozusagen auch alle gemeinsam die Auto-Infrastruktur. Es gibt da Studien dazu, wo von 5000 Euro pro Jahr pro Auto gesprochen wird, die wirklich aus unserer Gesellschaft heraus investiert werden, eben für Parkplätze, für Straßenbau, aber auch Umweltschäden. Und es gibt auch Studien aus Schweden, zum Beispiel, dass jeder Euro, den wir in die Öffis investieren, im Schnitt indirekt auch drei Euro wieder zurückspielt. Also, das finde ich eine total wichtige Perspektive. Zumal wir haben ja in der Folge über die Mobilität der Zukunft schon darüber gesprochen, dass sich eben nicht jeder den Individualverkehr mit dem Auto entweder leisten kann oder das überhaupt auch möchte. Also, wir haben darüber gesprochen, die Führerscheine werden immer teurer, der Erhalt von Autos wird immer teurer. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht fahren können oder möchten: alte Menschen, sehr junge Menschen, und die müssen wir ja irgendwie mitnehmen. Die können wir ja da nicht einfach stehen lassen. Ja, und dann haben wir, sagt Peter Panitz, ja noch eine Klimakomponente. Ein Thema, wo er im Interview meinte, dass derzeit nicht mehr so diskutiert wird. Aber die Schiene ist energetisch immer noch ein sehr effizientes Transportmittel, was einfach viele Menschen zu anderen Orten bringen kann. Und wenn wir einfach möchten, dass wir da effizienter werden, klimaneutraler werden, muss man gerade auch dort weiter ausbauen und Geld reinstecken. Und was sie sonst noch in den nächsten Jahren machen wollen: Klimaschutz ist ja auch eine Zukunftsperspektive, die wir sehr akut angehen müssen. Dann wollen sie gerne noch auf den Strecken, wo tatsächlich gerade noch Dieselfahrzeuge fahren, diese wollen sie umstellen auf Elektroantrieb. Auch autonomes Fahren, was wir in unserer Mobilität der Zukunft-Folge besprochen hatten, von Bussen, aber auch in Teilen des Schienenverkehrs, ist auch ein Thema, mit dem sich die NASA beschäftigt. Du hast es gerade schon gesagt: Wir haben zur Mobilität der Zukunft eine ganz eigene Folge gemacht. Ich habe es ja eben auch schon mal erwähnt: Es geht da um ein großes Forschungsprojekt an der Uni Magdeburg. Hört da also gerne auch noch mal rein. Es ist eine total spannende Folge geworden. Ja, und von der Politik, auf die die NASA ja ziemlich angewiesen ist in ihrer Planung, wie wir gehört haben, wünscht sich Panitz vor allem Unabhängigkeit, auch von ihrer Farbe. Also, wie er sagt: Vor allem Zuverlässigkeit und Stabilität, eben weil der Nahverkehr langfristig geplant wird und eben nicht mal schnell nach Haushaltslagen, wo man plötzlich sparen muss, verändert werden kann. Ich glaube, was ich so aus diesem Gespräch mitnehme, ist noch mal mehr das Wissen darum, wie herausfordernd eigentlich die Planung ist von dem Nahverkehr, wie wir uns eigentlich gerne wünschen, und dass es einfach wahrscheinlich nie alle Menschen jemals richtig zufrieden machen wird. Ja, und auch spannend, dass das eigentlich kein Problem ist, was man jetzt irgendwie ursprünglich oder vorrangig in Sachsen-Anhalt hat. Ganz im Gegenteil: Sachsen Anhalt ist vielleicht gar nicht so schlecht angebunden, aber viele Probleme, die es generell gibt, sind halt in Sachsen-Anhalt mal wieder, muss man ja sagen, so ein bisschen potenziert durch dieses Flächenland und eben in bestimmten Bereichen eine deutlich geringere Auslastung. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich: Moment mal, wie ging denn eigentlich eure Reise nach Dreusig weiter? Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. So, Marie, jetzt haben wir uns hier hinten, da wo die coolen Kinder im Bus sitzen, ein Plätzchen gesucht. Bis jetzt klappt alles ganz ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben heute hier so einen Vorführeffekt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch wirklich überrascht, wie fluffig gerade alles läuft. Ich bin auch überrascht, wie viele Leute im Zug, also auch, finde ich, es war jetzt keine klassische Stoßzeit oder so, zu der wir losgefahren sind, wie viele Leute aber den Zug genutzt haben und auch, wie viele Leute jetzt hier mit uns im Bus sitzen. Ja, auf jeden Fall. Am Busbahnhof standen auch viele Leute, fand ich, dafür, dass es jetzt einfach so mitten in der Woche ist. Wir fahren jetzt ungefähr 20 Minuten nach Achtung Schleinitz Kaufland Verteilzentrum Meinewee. Wer kennt das nicht? Ja, das ist auch der Punkt, wo ich jetzt mir langsam anfange zu sorgen. Wir haben noch drei Minuten Umsteigezeit und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das schaffen. Von Bussteig 4 auf Bussteig 2 am Kaufland. Wir sind gespannt und gucken mal, wie das dann läuft. So, Marie, angekommen. Das hier ist Bussteig 4. Und guck mal, hier stehen auf jeden Fall schon Busse und ich finde es, also, wir sind wirklich naja auf so einem Logistikzentrum Gewerbegebietspark, wo einfach wirklich wahnsinnig viele Waren umgeschlagen werden auf LKWs und verteilt. Da werden wir jetzt auch umgeladen in den Bus 822. Und weißt du, was ich lustig finde? Dass der nach Zeitz zurückfährt. Das geht mir an mich zu denken. Das stimmt, Zeitz über Dreusig steht hier dran. Aber bisher alles tipptopp pünktlich. Wir sind sogar überpünktlich hier angekommen. Und wir haben überhaupt gar kein Problem mit dem Umstieg. Wir steigen jetzt einfach in unseren allerletzten Bus. Genau. Und dann kamen wir tatsächlich super pünktlich in Dreusig an. Wir sind ausgestiegen. Wir waren eigentlich fast mit die letzten Personen im Bus. Aber eingestiegen ist dann, ich weiß nicht, die ganze Schulklasse. Das waren mega viele Kinder und Jugendliche, auf jeden Fall. Wir sind dann so eine kleine Runde gedreht in dem Park mit dem Schloss, haben noch eine Suppe gegessen. Es war wirklich nett. Wir hatten auch Topwetter, muss ich sagen. Wirklich sonnigstes Wetter. Toller Herbsttag. Ja, und ich finde, man muss an der Stelle sagen, wir haben so ein bisschen den Tag vor dem Abend gelobt. Denn wir waren ganz euphorisch und ich weiß noch, wir haben noch so ein Video aufgenommen: Zehn von zehn Nahverkehr Sachsen-Anhalt. Überhaupt kein Problem. Wir sind super hergekommen. Und dann muss man sagen, kam die Rückfahrt. Jetzt sind wir ein bisschen außer Atem, weil wir waren gerade eben noch ganz großspurig: Ach, alles super geklappt, total klasse. Und dann haben wir uns gefragt, warum der Bus nicht kommt. Und dann standen wir in Dreusig an der falschen Haltestelle. Also, es war nicht die Schuld vom Bus, sondern unsere Schuld. Es gibt in Dreusig mehr als eine Haltestelle. Wer hätte es gedacht? Und jetzt müssen wir ein bisschen rennen, damit wir unseren Bus noch bekommen. Aber es sieht gut aus. Es wird eine Punktlandung bei uns. Wir kommen eine Minute vor Abfahrt an. Ja, Marie, ich sag’s mal so: Im Bus sitzen wir nicht. Ja, gut, dass die Hinfahrt so gut geklappt hat. Auf dem Rückweg sieht es schon ein bisschen komplizierter aus. Also, der Bus ist tatsächlich vor seiner Zeit abgefahren. Also vermuten wir. Vermuten wir. Jedenfalls kam er nicht zu seiner Zeit und auch nicht nach seiner Zeit. Und das gibt uns jetzt die Chance, die dritte Haltestelle in Dreusig zu erkunden. Mal gucken, ob wir dann da den nächsten Bus bekommen. Ja, weil natürlich fährt der nächste Bus auch nicht von dieser Haltestelle, sondern wiederum von einer anderen. Das muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen verwirrend als Person, die nicht vom Ort ist oder so. Vielleicht ist das so ein Tourismuskonzept: Entdecke unser schönes Städtchen, Dörfchen, Irdchen, in dem du verschiedene Bushaltestellen erlaufen musst. Ja, also auf jeden Fall haben wir auch auf dem Weg hierhin, wo wir zwar ein bisschen zügig laufen mussten, war auf jeden Fall schön der Weg. Da kann ich nichts sagen. Der war toll. So, also wir sitzen jetzt endlich im Bus, nachdem wir die dritte Haltestelle auch gefunden haben. Wir sind nicht mit einer Schulklasse eingestiegen, sondern mit einer ganzen Schule. Marie, aber du hast gleich ganz mutig hier Plätze ergabert. Ja, weil ich dachte, ich kann nicht länger in Dreusig warten. Jetzt haben wir aber tatsächlich, weil wir quasi am Ende zwei verschiedene Arten zurückzufahren verpasst haben, jetzt glaube ich den längsten Rückweg nach Leipzig. Eine Stunde 47, und wir fahren jetzt über Naumburg. Das ist ein ganz schöner Umweg. Aber das hat den großen Vorteil, dass wir jetzt eigentlich nur noch vom Bus in den Zug umsteigen müssen, und dafür haben wir auch richtig viel Zeit. Ja, das stimmt. Und wir haben auch wirklich sehr lange Zeit in diesem Bus, weil der fühlt episch übers Land. Ja, und wenn ihr denkt, was soll denn da noch jetzt noch schiefgehen? Ja, einiges, weil ich finde, die Haltestelle war jetzt nicht so eindeutig beschrieben in Naumburg. Wir sollten am Busbahnhof aussteigen, Busstopp, Busstopp oder sowas. Auf jeden Fall waren wir verwirrt und waren lieber raus. Ich habe parallel Google Maps aufgemacht und habe dann gesehen: Oh mein Gott, wir sind 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wir sollten auf gar keinen Fall endlich hier aussteigen. Ich habe dann aber auch gesehen, dass unser Bus auch viel zu spät ist. Also selbst wenn wir drin geblieben wären, hätte der Bus es niemals rechtzeitig zum Zug geschafft. Wir hatten dann ja auch Glück. Wir sind ja quasi nur über den anderen Bussteig quasi direkt in einen anderen Bus eingestiegen, der zum Hauptbahnhof fuhr, und der war auch wirklich lang unterwegs. Also man ist auch immer wieder überrascht, wie lange ein Bus in einer Stadt wie Naumburg unterwegs sein kann. Und dann kamen wir am Bahnhof an und der Zug war leider schon weg. So, we made it to Naumburg Hauptbahnhof. Von hier aus müssen wir jetzt noch zurück nach Leipzig. Es gibt zwei Varianten. Genau, einmal, wenn wir jetzt in etwa 10 Minuten einen Regionalexpress nehmen. Der fährt aber nach Halle und dann müssten wir von Halle aus die S3 nach Leipzig nehmen. Wären wir noch mal so anderthalb Stunden unterwegs, kurz vor 5 Uhr in Leipzig. Oder wir warten einfach ein bisschen länger, so 50 Minuten, nehmen 16:03 Uhr die S6. Die würde durchfahren, sind wir ehrlich gesagt nur 5 Minuten später in Leipzig. Aber wir können nicht den Umstieg verpassen. Wir können nicht den Umstieg verpassen. Und wir fahren, also mein Gefühl ist, jetzt nach Halle fahren einfach nur bescheuert. Weißt du, was mir gerade auffällt, wo ich die Uhrzeiten sehe? Wir haben uns noch so ein Hopper-Ticket gekauft. Das läuft dann da ab schon. Ja, auch das. Das heißt, wir kaufen uns gleich noch ein neues Ticket. Ich habe dann also noch ein neues Ticket gekauft. Du auch am Ende. Wir beide. Und wir waren dann am Ende 17 Uhr statt 15 Uhr in Leipzig. Würdest du noch mal mit den Öffis nach Dreusig? Ja, also ich sage es mal so: Sowas passiert natürlich. Die Hinfahrt ist super gelaufen, die Rückfahrt halt nicht so sehr. Und ehrlicherweise gab es ja auch so einen kleinen Anteil, der eher bei uns lag als jetzt bei irgendwelchen Verkehrsgesellschaften. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Freizeit habe, wenn ich irgendwo wandern gehe, finde ich das tatsächlich eine sehr entspannte Variante. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich bin ja viel mit den Öffis unterwegs, auch beruflich. Und wenn da Dinge schief gehen und ich kann zum Beispiel im ICE, ich fahre relativ häufig die Strecke Leipzig-Erfurt, ich kann dann da nicht arbeiten, weil zwei Züge zusammengelegt sind, einer ausgefallen, es gibt keine Sitzplätze mehr, meine Reservierung ist weg, dann ist das natürlich schon super ärgerlich. Und gerade, wenn man natürlich irgendwie berufliche Termine dann irgendwie verpasst, ist das einfach unangenehm. Und ja, diese Verlässlichkeit, die wäre schon gut. Wie geht es denn dir? Ich sehe es genauso wie du. Also privat, ja, vor allem wenn man Zeit hat. Aber beruflich finde ich, wir sind ja am Ende auch zu so einer Arbeitszeit nach Hause gefahren. Und wenn dann was nicht klappt und dann bleibst du irgendwo hängen, weil der nächste Bus oder eben der nächste Regionalanschluss fährt über Halle oder du kommst dann einfach anderthalb Stunden später nach Hause, dann kann ich schon verstehen, dass es richtig viele Leute ärgert und sie momentan dann doch einfach noch lieber aufs Auto setzen. Ja, also ich nehme für mich aus dieser Folge quasi mit: Wir brauchen Öffis, die nicht in der Gewinnlogik funktionieren müssen. Nahverkehr für den man sich auch im Zeichen des Klimawandels wirklich entscheidet und den man dann auch ausbaut, damit er eben auch wirklich funktioniert. Die Ansätze gibt es. Das mit den Rufbussen zum Beispiel hat mich richtig krass beeindruckt, dass das so gut funktioniert. Aber wenn ich mich quasi beruflich kaum traue, mit der Bahn zu fahren, weil dann immer irgendwas schiefgeht, dann ist es einfach kein Zustand. Damit sind wir nicht nur am Ende unserer Reise nach Dreußig angekommen und zurück, sondern langsam auch am Ende dieser Podcast-Folge. Aber vorher haben wir noch was zu erledigen. Ja, an dieser Stelle stellen wir euch nämlich gerne besondere Projekte im Sachsen-Anhalt vor und auch Lieblingsorte. Unser Lieblingsort heute kommt wie sollte es anders sein von unserer neuen Community-Redakteurin Amelie. Und ich bin gespannt, ob man da gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Amelie, was ist denn dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Mein Lieblingsort ist Werkleitz. Da wohnen Freunde von mir und die müssen mich auf jeden Fall auch immer vom Bahnhof abholen, wenn ich sie besuchen möchte. Da kommt man nämlich nicht so einfach mit den Öffis hin. Und Werkleitz finde ich so schön, weil es ist relativ nah an einem Deich dran und man kann da einfach wunderschön spazieren gehen, einfach in den Feldern sein, ein bisschen Vögel gucken und genau, es ist sehr ruhig. Mal so ein bisschen runterkommen. Das klingt auf jeden Fall auch schön. Haben wir nicht so viele Tipps und gefällt mir irgendwie gut, dass wir mal so einen ruhigen Tipp haben. Ja, klingt auf jeden Fall sehr erholsam dort. Und wir wollen natürlich nicht nur von unseren Lieblingsorten in Sachsen-Anhalt erzählen, sondern sind auch immer neugierig, was so eure sind. Wo ist es besonders schön in Sachsen-Anhalt? Oder gibt es ein tolles Projekt, das wir mal vorstellen sollten? Oder habt ihr einfach eine Themenidee? Dann schickt uns eine Mail an dazwischenetz@detektor.fm oder erzählt es uns per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr, wie gesagt, auch den Link zu unserer Dazwischen-Live-Veranstaltung in Magdeburg am 17. November, auf der wir dann mit den SpitzenpolitikerInnen über die Zukunft Sachsen-Anhalt diskutieren. Meldet euch da gerne auch noch kostenlos an, wenn ihr dabei sein wollt. Nächste Woche sprechen wir im Podcast über ein Thema, das uns auch viele vorgeschlagen haben. Da schauen wir uns nämlich den Strukturwandel an. Wie läuft es denn damit in Sachsen-Anhalt und was ist das eigentlich? Dazu fahre ich nach Weißenfels und schaue mir da vor Ort Strukturwandelprojekte an. Außerdem haben wir mit vielen Experten und Expertinnen gesprochen, die für uns einordnen, wie Gelder da verteilt werden und Sachsen-Anhalt fit für die Zukunft gemacht werden soll. Ja, ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Musik Florian Sievers, Audio-Produktion: Benjamin Serdani, Stanley Waldauf und Tim Schmutzler, Projektleitung Christian Bollert