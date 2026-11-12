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Marie und Katja fahren mit dem Bus nach Droyßig um den Nahverkehr zu testen. Foto: Marie Landes/detektor.fm
Marie und Katja fahren mit dem Bus nach Droyßig um den Nahverkehr zu testen. Foto: Marie Landes/detektor.fm

DAZWISCHEN | Nahverkehr in Sachsen-Anhalt

Wie steht es um deinen ÖPNV, Sachsen-Anhalt?

12.11.2026

Zu teuer, zu voll, zu spät? Katja und Marie testen den Nahverkehr im Selbstversuch. NASA-Chef Peter Panitz stellt sich ihren Fragen.

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Auf der Strecke geblieben?

Steigende Preise, volle Busse und Züge, Ausfälle, Verspätungen oder gleich gar keine Anbindung: Beschwerden über den Nahverkehr in Sachsen-Anhalt gibt es viele. Aber wie steht es wirklich um den ÖPNV im Land?
Marie und Katja haben für diese Podcastfolge den Selbstversuch gewagt und sind mit Bussen und Bahnen nach Droyßig gefahren. Unterwegs haben sie mit Reisenden über ihre Erfahrungen gesprochen. Dabei wurde schnell deutlich: Es gibt einige Probleme.

NASA-Chef Panitz: ÖPNV ist eine politische Entscheidung

Das weiß auch Peter Panitz, Geschäftsführer der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA). Im Interview spricht er offen über die Schwierigkeiten und nennt vor allem Probleme bei der Verlässlichkeit, der Gleisinfrastruktur und der Finanzierung. Im Gespräch mit Katja und Marie erklärt er, wie der Nahverkehr organisiert wird, warum momentan fast doppelt so viele Fahrgäste mit den Zügen fahren wie 2019 und warum sich die Planung nicht so schnell an den Bedarf anpassen lässt.

Wenn Sie einen Verkehrsvertrag ausschreiben, machen Sie das für 15 Jahre. Da geben Sie entsprechende Bedarfe vor. Züge kosten pro Stück immer etliche Millionen. Das heißt also, das kann man nicht einfach mal so von einem Tag auf den anderen alles ändern.

Peter Panitz, Geschäftsführer NASA GmbH

Peter Panitz, Geschäftsführer NASA GmbH

Außerdem verdeutlicht Panitz, wie sich die NASA um Lösungen bemüht und was schon gut funktioniert. Denn Sachsen-Anhalt ist auch laut Umfragen der „Allianz pro Schiene“ gar nicht so schlecht aufgestellt. Panitz hebt zudem die große Bedeutung des Nahverkehrs hervor. Er sagt: Investitionen in den Nahverkehr sind zugleich Investitionen in die Attraktivität der Region.

Das S-Bahn-System im Raum Halle-Leipzig hat eine völlig neue Qualität der Erreichbarkeit für die gesamte Region gebracht. Das ist ein ganz wichtiger Wert auch für die Attraktivität dieser Region, den man jetzt nicht einfach nur in Euros messen kann.

Peter Panitz, Geschäftsführer NASA GmbH

Peter Panitz, Geschäftsführer NASA GmbH

Laut einer Studie der TU München lohnt sich der Nahverkehr auch wirtschaftlich: Demnach generiert jeder in den öffentlichen Nahverkehr investierte Euro indirekt drei Euro Mehrwert, während die versteckten Kosten des Autoverkehrs für die Allgemeinheit oft übersehen werden.

Finanzierung als Gemeinschaftsaufgabe

Bedarf für den ÖPNV scheint es jedenfalls zu geben: 2025 wurden in Sachsen-Anhalt etwa 177 Millionen Fahrgäste mit Bus, Bahn oder Tram transportiert. Trotzdem ist eine ausreichende Finanzierung des Nahverkehrs immer wieder eine Streitfrage. Doch ein unzureichend finanzierter Nahverkehr sorgt schnell für Ärger bei allen, die darauf angewiesen sind. Ob das auch Marie und Katja auf ihrer Reise zu spüren bekommen haben? Wie sieht die Vision für den Nahverkehr in den nächsten Jahren aus? Und woran liegt es, dass es gerade so viele Verspätungen gibt? Über all das sprechen Katja und Marie in der neuen Folge „DAZWISCHEN“.

DAZWISCHEN live in Magdeburg!

Nach unserer Auftaktveranstaltung in Halle bringen wir „DAZWISCHEN live“ jetzt nach Magdeburg – und widmen uns am 17. November gemeinsam mit dem Tagesspiegel den nächsten Schritten im Landtag. Wie geht es politisch in Sachsen-Anhalt weiter und wie stellen sich die demokratischen Parteien für die Zukunft auf? Einordnung, Kontroverse und Perspektiven – gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft.

Teilnahme nach Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Bitte sichert euch hier euren Platz. Alle Infos zur Veranstaltung.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl und darüber hinaus ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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